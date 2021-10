Aníbal Fernández pidió "respeto" a la memoria de las víctimas del Covid-19 tras la marcha en Plaza de Mayo

El ministro aseguró que el lugar donde ocurrieron los hechos está destinado a "rendir homenajes" y dijo que el mismo "hay que respetarlo"

El ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández afirmó que "merece respeto" el homenaje a las víctimas por coronavirus al pronunciarse sobre la situación en la cual fueron pisadas en la Plaza de Mayo las piedras que representan a cada uno de los fallecidos durante la movilización del Día de la Lealtad.

"Cada vez que se hace un gesto de esa característica, para mí, se merece respeto", afirmó el funcionario, en referencia al hecho ocurrido en la tarde del domingo cuando manifestantes sacaron imágenes de Solange Musse y Lara Arreguiz, dos de las personas que fallecieron en soledad durante la pandemia.

Fernández, en un intento de explicar que el hecho se podría haber evitado tras decir que la custodia del lugar está a cargo de la policía de la Ciudad, insistió en que el hecho se dio en un lugar destinado a "rendir homenaje" y reiteró que el mismo "hay que respetarlo". Además, contó que él como tantos argentinos perdieron "muchos amigos".

El funcionario se pronunció de este modo acerca del momento en que un grupo de militantes durante la conmemoración del 17 de octubre comenzaron a "tirar las piedras" emplazadas en la Plaza de Mayo en homenaje a los muertos por el Covid-19.

Por otra parte, al ser consultado sobre quienes dejen de cumplir con los protocolos a pesar de la reducción de contagios, puso como ejemplo lo que ocurre en la sede del Ministerio a su cargo. "Ninguno de nosotros dejamos de usar el tapabocas por respeto a los otros", señaló, tras lo cual afirmó que "hay que insistir" en la prevención.

Aníbal Fernández: "No sé qué ha pasado: hay que dilucidarlo"

Destrozos en las piedras del memorial del Covid-19

A medida que los militantes peronistas se congregaban en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Lealtad Peronista, uno de los puntos que más miradas atrajo fue el monumento a Manuel Belgrano, donde se erige el mástil de la bandera argentina, en cuya base se congregan las piedras que recuerdan a las víctimas de la pandemia de coronavirus, junto a fotografías e imágenes de los fallecidos y carteles con críticas a la gestión sanitaria del Gobierno.

Se trata de las piezas que fueron dejadas allí en la segunda "Marcha de las Piedras", el 4 de septiembre pasado, porque las de la primera marcha, que se realizó el 16 de agosto, fueron removidas por el Gobierno para construir un memorial en el patio Belgrano de la Casa Rosada, donde todavía permanecen. Aquel episodio despertó el enojo de los familiares de las víctimas y causó una polémica que derivó en una presentación judicial.

Además de los militantes que se acercaron y, con respeto, observaron el memorial, en el lugar hubo integrantes de Acción Conjunta y Equipo Republicano, dos organizaciones que participaron en las marchas y, desde entonces, custodian las piedras, además de reclamar en la Justicia que devuelvan las de la primera marcha.

AHORAPlaza de Mayo. Lo que tocan destruyen.No les alcanza con haber postulado la muerte.Tambien el recuerdo de los muertos.Son seres terminales. Les daremos la espalda.@JonatanViale @edufeiok @lucianageuna @guadavazquez pic.twitter.com/HATTBsrzs1 — Monica Frade (@MonicaFradeok) October 17, 2021

Sin embargo, el respeto no duró toda la tarde. Como quedó registrado en videos y fotos, militantes del Frente de Todos se subieron al monumento para arrancar cualquier cartel que contuviera una crítica al oficialismo. En la faena, destruyeron y vandalizaron también retratos de las víctimas del Covid y fotos familiares. Y, para llegar, pisaron una y otra vez las piedras donde están grabados y pintados los nombres y fechas de las muertes de las víctimas del Covid-19.

La indignación no se hizo esperar y tomó dimensión en las redes sociales, donde no se daba crédito a las imágenes que mostraban militantes del oficialismo subir y bajar del promontorio para elegir qué cartel debía o no permanecer en el memorial, según cuestionara al Gobierno por el manejo de la pandemia, la cuarentena o la demora en la compra de vacunas contra el Covid-19.

Una de las integrantes de Equipo Republicano indicó que los ataques al memorial coincidieron con el ingreso de las columnas de militantes del PJ del conurbano. "Ahí llegó mucha gente que nos empezó a insultar. Eran cerca de 50 personas que nos decían de todo y cantaban macristas hijas de puta. A mí me empujaron y me golpearon cuando iban hacia las piedras", dijo a Aura Marina Ríos Flores, de Equipo Republicano.

Ríos Flores contó que se comunicó con la Policía de la Ciudad y que enviaron efectivos para colaborar. Además relató que, como muestran los videos, los manifestantes no solo sacaron los carteles en contra del Gobierno sino también de las víctimas de coronavirus y amenazaron con retirar las piedras a la noche, razón por la cual las integrantes de la organización se quedarán a cuidarlas.

La foto de Solange y su padre

La indignación creció al comprobarse que, entre las fotos vandalizadas se encontraba la de Solange Musse y su padre, Pablo Musse. Su nombre trascendió el año pasado y conmovió al país porque la joven, radicada en Córdoba, nunca pudo despedirse de su papá, como ella lo había pedido. Pablo Musse la había visto por última vez en marzo, antes de la pandemia, y cuando decidió viajar desde Neuquén porque el cáncer de su hija empeoraba, no pudo ingresar a Córdoba por las restricciones de circulación que regían entonces.

#Miserables saco la foto de Solange son lo peor pic.twitter.com/Hl5mzb8AcY — MICHA ❤???????????????? (@laRepublicanaok) October 17, 2021

Solange falleció el 21 de agosto de 2020. Su padre recién pudo entrar a Córdoba días después, para ir al velatorio y al entierro. Poco más de un mes antes, en Olivos se realizaba la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez. Esta tarde, en la Plaza de Mayo, la foto que los muestra juntos, a Solange y Pablo, fue arrancada del memorial.

"Manifestantes oficialistas en Plaza de Mayo pisotearon las piedras y arrancaron carteles en recuerdo de las víctimas. Integrantes del espacio continuarán custodiando el lugar en representación de miles de argentinos que perdieron a sus seres queridos y a quienes el gobierno nacional debe garantizar que puedan honrarlos en lugar de avalar ataques a su memoria", señalaron desde Acción Conjunta Republicana en un comunicado.