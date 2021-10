Espert repartió copias de su plan económico e insultos a sus rivales

"La gente está cagada de hambre por esa cuarentena de mierda de ustedes". dijo el economista que encabeza la lista de Avanza Libertad

José Luis Espert, de Avanza Libertad, llevó al debate de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires copias de su "plan económico" para entregarles a sus rivales.

El economista conservador intentó romper la polarización entre Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, y Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, quienes protagonizaron varios cruces.

"Si seguimos así, pronto comeremos en un tacho de basura todos", dijo Espert en el inicio del bloque dedicado a la economía, la educación y el trabajo y mostró un cuaderno anillado que presentó como "el plan económico de Avanza Libertad para que toda esta miseria se termine".

El candidato conservador buscó descolocar a sus competidores al señalar que tenía copias y preguntar a los conductores si podía repartirlas, tras lo cual dedicó los últimos minutos de su tiempo a dejar el cuadernillo en los atriles de los otros cinco candidatos.

Espert incurrió en insultos y descalificaciones, especialmente con Tolosa Paz y Del Caño. De hecho la candidata oficialista pidió que no le faltara el respeto. Espert tampoco respetó las reglas y Marcelo Bonelli, uno de los conductores, lo frenó: "No sea sobrador".

Tolosa Paz defendió la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y destacó la creación de un fondo de 35 mil millones de pesos destinado a la seguridad y señaló que "Santilli y (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta fueron a la Justicia para frenarlo".

La reacción de Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño, no se hizo esperar, dado que ese fondo se constituyó con la reducción del monto que percibía la Capital Federal en la coparticipación federal de impuestos, lo que motivó la pelea judicial con la Nación.

Primero, el candidato de Juntos por el Cambio dijo que "hay que terminar con los privilegios" y señaló el caso del "vacunatorio VIP" y la "fiesta violando todos los protocolos", en alusión al festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos.

Y, sobre los fondos para la seguridad en la provincia, dijo: "No se dejen engañar, el gobernador Kicillof no pudo o no supo resolver un conflicto de la Policía y le sacaron plata a otro distrito".

Se dio entonces una discusión a los gritos donde se entendió poco de lo que se decían, mientras el resto de los candidatos intentaba colar palabras y Espert se tapaba los oídos para la cámara.

Otro cruce tenso

Espert y Tolosa Paz mantuvieron un fuerte cruce verbal, luego de que el representante de Avanza Libertad acusara a la integrante del Frente de Todos de hablar "estupideces" y ella le pidiera "más respeto".

Espert sostuvo que Tolosa Paz faltó el respeto a los bonaerenses y remarcó tras el enojo de la candidata: "Usted habla de respeto, pero si dice estupideces las dice sea hombre o mujer".

Fue en ese momento que la representante del Frente de Todos volvió a arremeter contra el economista y le pidió "respeto a la persona humana independientemente del género".

"Yo creo que usted está diciendo estupideces. Usted dice respeto y yo digo que dice estupideces", insistió el economista. Sin embargo, Tolosa Paz no se quedó atrás y respondió: "No voy a permitir que me falte el respeto, Espert".

El cruce siguió en el minuto libre del bloque de salud en pandemia, cuando Espert le recordó el vacunatorio VIP, que "privilegiaron a Rusia y China" en la compra de vacunas. "Es demencial, Tolosa Paz", indicó el candidato de Avanza Libertad y enseguida añadió: "La gente está cagada de hambre por esa cuarentena de mierda de ustedes".