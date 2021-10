Uruguay negociará con Pfizer vacunas de refuerzo para extranjeros

Uno de los detalles que se deben resolver es cuántas dosis se necesitan. Autoridades uruguayas afirman que serían millón de dosis para el primer trimestre

El secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, se reunirá con el gerente regional del laboratorio Pfizer para ultimar los detalles de la compra de vacunas COVID-19 con las que la administración del presidente Luis Lacalle Pou espera atraer más turistas extranjeros al país. para la temporada de verano, se anunció.

Uno de los detalles que se deben resolver es cuántas dosis se necesitan. Las autoridades uruguayas afirman que la cifra rondaría el millón de dosis para el primer trimestre de 2022.

El Gobierno uruguayo ofrecerá una tercera dosis de vacuna COVID-19 a los extranjeros que lleguen al país después del 1 de noviembre, cuando las fronteras se reabran por completo. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, se reunió con Lacalle Pou el 14 de octubre, tras lo cual anunció que se le había dado luz verde para organizar la inmunización de extranjeros.

"Es una buena noticia en cuanto a la seguridad de nuestros conciudadanos y a su vez un servicio más que se ofrece a los turistas", dijo el ministro.

No obstante, a las autoridades uruguayas les preocupa que los esfuerzos excesivos para asegurar las dosis para los extranjeros visitantes puedan resultar en una escasez de vacunas para los nacionales.

Al aceptar la iniciativa, Lacalle habría sido bastante enfático sobre la necesidad de garantizar que ningún uruguayo quede desatendido y que todo se lleve a cabo desde una perspectiva igualitaria.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) han señalado que habrá una "convivencia entre uruguayos y extranjeros dentro del plan de vacunación", a pesar de que se priorizará a los uruguayos.

Solo las terceras dosis estarán disponibles para los turistas ya que estar completamente vacunado (dos dosis) es un requisito para ingresar al país.

De todos modos, las autoridades uruguayas han señalado que se debía garantizar el suministro local de vacunas y que no se estaban quedando sin dosis para cuando lleguen los extranjeros a partir del 1 de noviembre. El MSP estará pendiente de "la evolución de la número de inscritos uruguayos y las compras realizadas por la Presidencia "para determinar las posibilidades reales de inocular a los extranjeros."

Se dice que alrededor del 72% de los uruguayos ha tomado ambas dosis de la vacuna COVID-19, mientras que el 31% ya ha tomado la dosis de refuerzo, principalmente personas que recibieron Coronavac. Los vacunados con Pfizer deben esperar seis meses tras la segunda vacuna para recibir la tercera, según la Comisión Asesora Nacional de Vacunación.

Uruguay reabre sus fronteras para los turistas: cuáles son los requisitos

Desde el 1 de noviembre, Uruguay permite el ingreso de turistas de cualquier país del mundo que hayan completado con los esquemas de vacunación contra el coronavirus de cualquier laboratorio, al menos con 14 días de anticipación al viaje.

También se exigirá la presentación de un test PCR negativo. Se deberá repetir al séptimo día de haber ingresado al país. En tanto, no deberán realizarse cuarentenas al ingresar.

Otro requisito consiste en firmar una declaración jurada online, en el que se deberá incluir la documentación, el tipo de vacuna recibida y el test PCR.

"Estamos en condiciones de anunciar que Uruguay abre sus fronteras al turismo de todo el mundo a partir del 1 de noviembre, y con condiciones que den seguridad a todos los que habitamos dentro de nuestro territorio", informó el viceministro de Turismo del Uruguay, Remo Monzeglio, en declaraciones a un matutino uruguayo.

Uruguay: cuáles son los beneficios impositivos para alentar a los turistas

Asimismo, Uruguay dio a conocer los nuevos beneficios impositivos que tendrán los turistas no residentes a partir de noviembre.

Se trata de la exoneración total del IVA (en el país vecino es del 22%) en el consumo de servicios gastronómicos, alquiler de vehículos sin chofer y de viviendas (alquiladas a través de inmobiliarias) y servicios de catering para fiestas y eventos, adquiridos mediante medios de pago electrónicos.

Este estímulo fiscal, se extenderá hasta el 30 de abril del 2022.

En el caso de alquileres de viviendas turísticas, además de la quita del IVA en los servicios inmobiliarios, se suma otra rebaja que consiste en un crédito fiscal equivalente al 10,5 % del importe bruto.

Este beneficio se aplicará cuando se abone con tarjetas de débito, emitidas en el exterior del país y que actúe como intermediario un administrador de propiedades residente en Uruguay que sea quien realice la cobranza de los mismos, señala Reportur.

Uruguay: cuáles son los beneficios impositivos para alentar a turistas argentinos

"Estas medidas son, sin duda, un estímulo al turismo, pero además, una invitación a una estadía más prolongada para aquellos que deseen crecer, personal y profesionalmente, en nuestro país", explica Ricardo Domínguez, titular de Rica Consultores en alusión a las oportunidades de negocios que también brinda el país vecino.

Esta no es la primera vez que el país vecino lanza este tipo de beneficios, en esta ocasión es una política aún más consolidada para recuperar la baja general y del mercado argentino en particular. Los argentinos que visiten Uruguay deberán contar con 2 dosis de vacunación y ya no están obligados a hacer cuarentena al arribo, mientras que los residentes legales pueden ingresar sin restricción alguna a Uruguay y no es obligatorio que estén vacunados contra el COVID 19.