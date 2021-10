Alerta en PSG: Messi se ausentó del entrenamiento un día antes del partido contra el Lille

Además del astro argentino tampoco estuvo Mbappé, aunque en este caso se debe a una infección otorrinolaringológica. ¿Qué hará Pochettino?

El astro argentino Lionel Messi se ausentó sorpresivamente este jueves del entrenamiento del PSG, un día antes de tener que enfrentar al Lille por la Ligue 1 de Francia y con la continuidad de la Champions League en el horizonte.

El club aún no informó los motivos de su ausencia, pero lo cierto es que no estuvo presente en el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG, donde tampoco se vio a Kylian Mbappé, debido a una infección otorrinolaringológica. El rosarino, de 34 años, en principio no tenía ningún problema físico por lo que la incertidumbre se apoderó tanto de los hinchas como los medios que cubren en la diaria al conjunto parisino.

Messi se ausentó del entrenamiento un día antes del partido contra el Lille

Por eso, la expectativa central está puesta en la conferencia de prensa que tenía prevista realizar el entrenador Mauricio Pochettino, durante la mañana de la Argentina, en un contexto complejo para armar el equipo por las lesiones y otras ausencias, a la que podría sumarse Messi.

Por el momento, el DT rosarino sabe que no podrá contar con Achraf Hakimi, Marco Verratti (ambos suspendidos), Leandro Paredes y Sergio Ramos, lesionados. La semana próxima, el PSG debe viajar a Alemania para enfrentar al Leipzig, en un partido que podría darle la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Cuánto gana Messi: así es su contrato con el PSG

La llegada de Lionel Messi al PSG revolucionó al mundo del fútbol. En este contexto, muchos fanáticos se preguntan cuánto gana Messi, ya que ha trascendido que su sueldo es millonario, pero no todos conocen con precisión la cifra.

El mundo hincha jamás pensó ver al capitán de la Selección Argentina con una camiseta diferente a la del FC Barcelona, un equipo y una ciudad que han sido su hogar por más de 21 años.

No obstante, más allá del impacto deportivo y mediático aparecen también los números, tan impresionantes e irresistibles para un futbolista que a los 34 años no tendrá por delante muchos más contratos por firmar como profesional. Por eso, para los fanáticos y para los curiosos, es clave saber cuánto gana Messi en el PSG actualmente.

Cuánto cobra Messi: el monto final que percibe en el PSG

Cuánto gana Messi en el PSG

De acuerdo a lo que se pudo saber luego de la firma del contrato, Messi firmó por dos temporadas, con la opción de extenderlo automáticamente por un año más.

El lapso de tiempo le cierra por todos lados al club parisino. Pero no solo al club, sino también a una ciudad que ya de por sí convoca a millones de turistas, y que ahora tendrá como atractivos incorporados a la megaestrella del fútbol mundial y a los Juegos Olímpicos.

Habrá Messi en el Parque de los Príncipes hasta junio de 2024 y apenas un mes más tarde se encenderá el fuego olímpico en la capital francesa. Negocio redondo.

Jorge Messi, el padre, pulió los últimos detalles, consciente de que la condición de libre en la que está su hijo le evitó al club comprador pagarle a Barcelona una millonada por su transferencia, y con ese dinero ahorrado ampliar la oferta individual sobre el futbolista.

Se habla de que la respuesta a cuánto gana Messi es 35.000.000 de euros por año, de los cuales el padre del hoy por hoy mejor jugador del mundo negocia para que sean netos, es decir libres de impuestos.

Cuánto gana Messi: el padre del astro del fútbol pulió los últimos detalles del contrato

En resumen, el vínculo entre Lionel Messi y PSG sería el siguiente:

Contrato por tres años (dos más uno de renovación automática).

Un pago de 35 millones de euros por temporada.

Extras por objetivos cumplidos.

Cerca de 120 millones de euros netos totales.

Los negocios del mejor del mundo: en qué invierte Messi

El patrimonio bien ganado por Lionel Messi como jugador de fútbol y figura pública de enorme relevancia es muy voluminoso y todo influye a la hora de sumar cuánto gana.

Está claro que ser el mejor jugador del mundo durante más de 10 años en estos tiempos genera una cantidad de ingresos altísima y que tanto él como su familia podrían dedicarse plena y exclusivamente a disfrutar de lo cosechado, sin tener ninguna preocupación de esa índole.

Llegó a percibir sueldos cercanos a los € 70.000.000 anuales, más la explotación de su propia imagen comercial sobre la cual tuvo todos los derechos en su etapa en Barcelona y está considerado, junto a Cristiano Ronaldo, el futbolista con más dinero ganado por su actividad en toda la historia.

Sin embargo, el actual jugador del Paris Saint-Germain tiene sus inversiones, tanto en Argentina como en Europa y la mayoría junto a miembros de su familia. Algunas tienen el mero fin de obtener ganancias, otras tienen sus cuota de diversión añadida y muchas pueden combinar ambos componentes.