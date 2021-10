Vidal cruzó al Presidente por su discurso ante el G20: "es falso que Argentina estaba desendeudada en 2015"

La ex gobernadora bonaerense criticó a Alberto Fernández por su discurso en el G20 y afirmó que "una vez más el Gobierno decide buscar culpables afuera"

María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, salió al cruce del presidente Alberto Fernández este sábado luego de que este se refiriera a la deuda con el FMI como una "herencia recibida" en la Cumbre del G20.

El presidente Alberto Fernández dijo en su discurso frente a los líderes del G20 que "no hay inocentes en esa historia" sino que "son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada".

Sobre estas afirmaciones, María Eugenia Vidal dijo: "Me parece lamentable para un país como la Argentina, que necesita abrirse al mundo y necesita ayuda en la negociación con el FMI, que un presidente vaya a echar culpas. Es falso que Argentina estaba desendeudada en 2015. Había una deuda de 240.000 millones de dólares del Gobierno de Cristina cuando asumimos y había reservas negativas en el BCRA".

"Ya nada me sorprende nada, esta semana vimos como Cristina se hizo de una jubilación de $2.500.000 sin tener que hacer juicio, cuando hay miles y miles de jubilados que no solo tienen que hacerlo, sino que incluso con sentencias no les pagan... Pero la Ansés en el caso de Cristina decidió no hacerle juicio, algo vergonzoso porque no es ético, sobre todo en un país en el que hay 40% de pobreza", remarcó Vidal, enfatizando que "por eso el 14 de noviembre es importante que los argentinos puedan ponerle un límite a esta forma de gobernar".

Y agregó: "Si nos hubieran entregado un gobierno como el que le entregó Néstor (Kirchner) a Cristina Fernández no hubiéramos pedido un sólo peso" al FMI, expresó la ex gobernadora.

La candidata a diputada María Eugenia Vidal afirmó que "una vez más el Gobierno decide buscar culpables afuera", al sostener que "refleja una en enorme capacidad de dar respuestas a los problemas que angustian a la gente hoy" entre las que mencionó la seguridad y las escuelas cerradas.

De cara a las elecciones

A su vez, sostuvo que "entramos en dos años muy difíciles. Por eso es importante que el 14 de noviembre pongamos un límite a esta política que es improvisada pero planificada por quiénes gobiernan en función a las causas judiciales".

Vidal aseguró que el objetivo de ese espacio opositor es "construir un bloque sólido" en la Cámara baja, y lograr quórum propio en el Congreso "para ponerle un límite a esta política improvisada del Gobierno nacional".

"Si construimos un bloque sólido en el Congreso, vamos a poder definir el quórum y será una barrera contra los disparates. Vamos a poder tratar temas como la boleta única, planes para jóvenes y tratar la reforma educativa que haga que nuestros hijos recuperen este año y medio sin clases. Esos son los temas que le interesan a la gente, no a la política", afirmó.

Al finalizar, María Eugenia Vidal dijo que "la gente quiere un Gobierno que gobierne. Ese va a ser nuestro rol en los próximos dos años. No podemos tener una oposición improvisada, ya tenemos un Gobierno improvisado".