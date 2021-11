Alberto Fernández insta a la OMS a aprobar la vacuna Sputnik V

El director general del organismo precisó que "están avanzando en el intercambio de información para que esa inmunización pueda precalificar"

El presidente Alberto Fernández le planteó al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la necesidad de que el organismo internacional apruebe la vacuna rusa Sputnik V, durante la reunión han mantenido en el marco de la cumbre del G20.

El director de la OMS subrayó que desde el ente "están avanzando en el intercambio de información para que esa inmunización pueda precalificar", según reza un comunicado al respecto de La Casa Rosada.

Además, Ghebreyesus valoró los avances de Argentina en la lucha contra el coronavirus, en particular por los niveles alcanzados de vacunación, y destacó que el país latinoamericano haya recurrido a fármacos anticovid de "diversos laboratorios".

Vizzotti dijo que "se trabaja" con Rusia y la OMS para que más países acepten la Sputnik V

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que "se trabaja" con la Federación Rusa y la Organización Mundial de Salud (OMS) para que la vacuna Sputnik V, que se aplicaron entre 10 y 11 millones de argentinos, pueda "precalificar y ser aceptada por todos los países que integran" ese organismo dependiente de Naciones Unidas.

"No es que quienes hayan recibido la Sputnik no puedan entrar en ningún lado. Eso es incorrecto. Muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tenga vacunas precalificadas por la OMS. No es la Sputnik la única que que está en ese proceso. Son varias vacunas y siempre es importante aclarar eso", apuntó Vizzotti, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, ante una consulta de Télam.

Y en ese sentido, agregó: "No es que no les permite entrar si es por razones laborales, de salud o de estudios. Si es así, se hace un trámite específico y se ingresa".

La ministra señaló que "se está trabajando con la Federación Rusa y tanto ellos nos han informado, como lo hizo la OMS, sobre el avance en relación a la presentación que falta y la expectativa a corto y mediano plazo que se pueda precalificar".

"Lo que hace la OMS no es autorizar la vacunación como las entidades regulatorias, sino evaluar las plantas y los procesos de manufactura y las observaciones que han tenido son menores y están en proceso de revisión y de enviar la información", explicó.

Vizzotti apuntó que "también se trabaja con la Cancillería argentina acerca de la situación epidemiológica de Argentina y de mostrar la visión de mirada que debe tener todo el mundo en relación a aceptar las vacunas aprobadas por cada uno de los países".

Sobre este tema, aseguró que "es lo que está aceptando la Argentina en el marco de la solidaridad y la reactivación económica en relación al turismo y el acceso a la salud, a la educación y al trabajo".

Ante la consulta de Télam, la ministra Vizzotti informó que "en Argentina hay entre 10 y 11 millones de personas que han iniciado el esquema de vacunación con Sputnik y alrededor de 2 lo han completado con un esquema heterólogo".

Canje climático

Durante la segunda sesión plenaria del G20, donde los líderes abordaron temas relacionados con el cambio climático y medio ambiente, Fernández reiteró la propuesta de su Gobierno de "canjear deuda externa por acción climática", al tiempo que calificó como claves "las menores tasas y plazos de pago más extensos".

En este sentido, el presidente recalcó que "son los países desarrollados quienes más se beneficiaron del uso intensivo de los recursos ambientales del planeta durante los últimos siglos", por lo que abogó por "el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas".

La actual administración argentina defiende la idea de canjear la deuda externa de su país a cambio de logros en materia medioambiental, intentando buscar de esa forma el modo de pagar la deuda de 45.000 millones de dólares más intereses, contraída con el FMI bajo el Gobierno de Mauricio Macri.