Fabián Doman se prepara para enfrentar a Moyano en Independiente: qué figuras completan su lista opositora

En las próximas horas se confirmaría la candidatura del conductor televisivo para las elecciones que se llevarán a cabo antes de fin de año en el "Rojo"

El periodista Fabián Doman encabezaría el trinomio opositor a la gestión de Hugo Moyano en Independiente, junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el joven conductor Juan Marconi, en lo que sería un frente de "Unidad" de cara a las elecciones que se llevarán a cabo antes de fin de año.

Así lo confirmó el medio partidario "Soy del Rojo", que aseguró que el reconocido hincha de Independiente, de 57 años, finalmente se convenció de participar en los comicios, en la lista que también cuenta con el apoyo del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo.

Fabián Doman dejó en junio de 2021 el periodismo, luego de conducir tanto en televisión como en radio, y asumió como ejecutivo de la empresa Edenor, mientras llevaba adelante una serie de reuniones para propiciar su desembarco en la política de la institución de Avellaneda.

Doman intentará desbancar a los Moyano del control de Independiente.

Independiente "necesita respuestas urgentes"

"Nunca creí que podía ser presidente hasta que varias personas me lo comenzaron a manifestar. Me interioricé en la actualidad del club, Independiente está en un momento complicado y, a mi entender, necesita respuestas urgentes", expresó el ex conductor de TV semanas atrás en declaraciones radiales.

No obstante, hace algunos días el ex conductor había bajado su candidatura, que se reflotó en las últimas horas y se podría confirmar este martes.

En esa línea, había señalado: "Quería colaborar con un espacio que saque a los Moyano de Independiente. Hablé con todos y hace un mes me dijeron ‘tenés que ser vos ".

"Hay que tener un equipo muy grande y tomar medidas los primeros 45 días. La idea era armar una gran unidad, sabemos el pasivo, la cantidad de empleados, cuánto ganan. Independiente está en una situación delicada", agregó en aquel entonces.