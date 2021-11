Estudio en Argentina confirma la "alta eficacia" de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años

Más de 660.000 individuos, vacunados contra el COVID-19 con Sputnik V y los fármacos de AstraZeneca y Sinopharm, participaron en la investigación

Un estudio, realizado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó una alta eficacia de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V para la protección de personas mayores de 60 años, comunicó este lunes el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

Más de 660.000 individuos vacunados con Sputnik V y los fármacos de AstraZeneca y Sinopharm, participaron en la investigación, cuyos resultados fueron publicados a finales de octubre en la revista The Journal of the American Medical Association (JAMA). La publicación del estudio realizado en Buenos Aires puede leerse en inglés.

El análisis estadístico se realizó del 1 de junio al 15 de junio de 2021.

Resultados del estudio de la Ciudad sobre Sputnik V

La mayoría de los participantes fueron vacunados con Sputnik V (el 63,5 %).

Los especialistas determinaron que la inoculación completa (dos dosis) ayudó a reducir en un 88,1 % la tasa de infección con el coronavirus y se asoció con una reducción del 96,6% de la mortalidad.

Además, el esquema de vacunación completo se asoció con una reducción del 94,2% de las muertes por cualquier causa entre las personas de al menos 80 años y un 98,2% entre las de 70 a 79 años.

"El estudio vuelve a confirmar la gran eficacia de Sputnik V para proteger las personas mayores", reza el comunicado del RDIF, que se encarga de la distribución y venta del fármaco.

El Fondo Ruso de Inversión Directa asegura que Sputnik V puso a la Argentina entre los líderes de la lucha contra el coronavirus.

En ese contexto, el Fondo Ruso de Inversión Directa recordó los resultados de otro estudio, realizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en junio de este año, de acuerdo con los cuales la vacuna monodosis Sputnik Light (el primer componente de Sputnik V) tenía una eficacia de entre el 78,6 % y 83,7 % para la protección de personas de 60 a 79 años.

Sputnik V se ha convertido en una parte importante del programa de inmunización en la ciudad de Buenos Aires. A la mayoría de las personas vacunadas se les ha administrado la vacuna rusa, reduciendo la cantidad de nuevos casos de COVID al menos 15 veces durante los últimos 5 meses, de acuerdo a los datos proveídos a este medio por el RDIF.

Además, Sputnik V es una de las principales vacunas utilizadas durante la campaña de vacunación en toda la Argentina, lo que ayudó a reducir 35 veces los nuevos casos de COVID-19 durante 4 meses, resaltó el organismo internacional.

"Sputnik V ha jugado un papel decisivo en la protección de la población de Argentina y en ayudar al país a mantenerse entre los líderes en la lucha contra el coronavirus", sentenció RDIF.

Tercera dosis

Este jueves la Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas de más de 50 años de edad hayan recibido los dos componentes de Sinopharm.

Según un comunicado oficial, para la primera jornada hay casi 20.000 turnos programados en 12 centros distribuidos en territorio porteño.

El intervalo mínimo para la dosis adicional es de 30 días desde la última aplicación, agregó el comunicado.