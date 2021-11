Wanda Nara y Mauro Icardi, de nuevo en crisis: "En este momento están separados"

Otras "botineras" se comunicaron con la empresaria para contarle que sus respectivos maridos también intercambiaban mensajes subidos de tono con la actriz

El "Wandagate" tuvo un efecto dominó en la farándula y el ambiente deportivo. A unas semanas de que Wanda Nara hiciera público su enojo por haber encontrado los mensajes que intercambiaban Mauro Icardi y la China Suárez, la pareja había confirmado su reconciliación de forma pública.

Sin embargo, la polémica sigue, ya que en las últimas horas trascendió la información de que estarían nuevamente en crisis.

Uno de los que habló sobre el tema fue el programa "Intrusos", por América TV, en donde se refirieron a las versiones de crisis y Karina Lavícoli sorprendió con una primicia: "Lo que estuve averiguando es que ellos se pelearon, volvieron a discutir y por eso ella llama al piloto y se va a Milán", dijo la periodista.

Si bien detalló que Wanda siempre viaja a Milán, la panelista no dudó en confirmar la ruptura. "En este momento están separados", sostuvo.

"No estoy diciendo que Maxi vaya a tener algo con Wanda porque él está muy enamorado de su novia. Tiene a toda la familia amordazada", detalló Lavícoli. Y agregó: "Maxi está intentando recuperar, yo no sé si es, tiempo perdido porque él compartió de una u otra forma tiempo con los hijos, pero ahora él vive más horas que las que podía tener antes".

La periodista indicó que Wanda en Milán "es un peligro" y que "puede disparar para cualquier lado".

Los mails anónimos que recibió Wanda Nara

Todo comenzó cuando Wanda Nara tomó un avión rumbo a Milán y viajó sola, sin la compañía de su esposo o sus cinco hijos, lo cual desertó los rumores de ruptura. "Chau", escribió la empresaria en una historia que compartió desde el avión.

Según reveló Yanina Latorre, en los últimos días recibió mails anónimos que confirman que el futbolista y la actriz tuvieron un encuentro presencial el último fin de semana de septiembre.

"A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle… Detalles que solo podrían saber la China e Icardi, la verdad", contó la panelista de Los ángeles de la mañana, que desde que se desató el escándalo fue la encargada de hacer pública la versión de Nara, más allá de sus publicaciones en las redes sociales.

Y continuó: "Los mails tienen lujo de detalle. Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París, en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje".

Asimismo, la esposa de Diego Latorre aseguró que los amigos de la China son los que la traicionan y filtran la información a la prensa. Como si eso fuera poco, Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, fue señalado como el "cómplice" de Icardi e su infidelidad, ya que se habría encontrado con la actriz cuando Wanda y su hermana habían viajado junto a sus hijos a Italia. Pero tanto Mauro como "Jako" lo niegan.

La China Suáres, mal vista entre las botineras

La crisis matrimonial de la empresaria y el deportista llevó a muchas mujeres a solidarizarse con ella. Y al parecer, la China no es vista con buenos ojos entre las "botineras" -como se le dice a las esposas de los futbolistas-, porque Icardi no es el único con el que se escribía.

"Hay cuatro botineras, que no voy a decir los nombres... Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación. Son todos jugadores de la Selección. Estas botineras se comunicaron con Wanda y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción", contó Latorre. "No todas estas botineras reaccionaron como Wanda. Unas se fueron, otras se quedaron. Una de las botineras comparte agencia con la China Suárez", agregó la panelista, que el lunes por la tarde discutió por teléfono con la China y la tildó de "mala persona".