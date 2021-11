¿Qué dijo la abogada de José López sobre las razones que lo llevaron a cometer un delito?

Al ser consultada acerca de si su cliente seguirá declarando y aportando información a la Justicia, la abogada manifestó que "mucho más no puede decir"

José López, el conocido exfuncionario de "los bolsos k", recibió la libertad condicional en la noche del viernes y este sábado, Pamela Bisserier, precisó que el exintegrante del Gobierno de Cristina Kirchner "vivirá en un domicilio que no se puede conocer y con custodia". En un intento por justificar el delito que lo llevó a estar tras las rejas, explicó que "su entorno colaboró con su vida adictiva".

Este mediodía en diálogo con Mariel Fitz Patrick y Sergio Farella, conductores del programa Código F de Radio Continental, la entrevistada afirmó que "el problema es que su entorno lo elegía él". En cuanto a la investigación en si, precisó que "en esta causa de enriquecimiento ilícito y otras, él no tiene posibilidad de declarar como arrepentido".

En esa línea adelantó que "si López considera que ya no corre riesgos, puede cambiar las condiciones del programa de protegido" y sobre el beneficio de libertad condicional aclaró que "ni López ni sus garantes pagaron nada para salir de la cárcel, son garantes nada más". Al ser consultada acerca de si su cliente seguirá declando y aportando información a la Justicia, la abogada manifestó que "mucho más no puede decir".

Su abogada aclaró que por haber recibido la libertad condicional, "no reviste la situación de condenado sino de procesado"

"Porque como ustedes comprenderán, en mi carácter de defensora y por el secreto de confidencialidad, yo no puedo hablar de los propósitos, de los deseos de mi defendido", indicó y agregó: "Sobre qué es lo que le conviene o no estratégicamente en cuanto hablar o no hablar". "Más todavía en mi caso, que en el expediente en el que yo lo asisto no ha concluido", remarcó.

En ese sentido detalló que, por haber recibido la libertad condicional, "no reviste la situación de condenado sino de procesado" y en consecuencia, "él ya no tiene una oportunidad de declaración" porque «el expediente en el que yo intervengo, está en instancias recusivas de la sentencia". Ante ese panorama, explicó que "donde eventualmente puede haber alguna declaración de él es en la Causa Cuadernos o en alguna otra investigación".

Los comentarios de la oposición

La Justicia ordenó la liberación del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, quien estaba detenido desde 2016 luego de que fuera descubierto llevando bolsos con casi nueve millones dólares a un convento.

Esta decisión generó gran repudio en el arco político opositor. Uno de los que primero salió a repudiar la medida fue Ricardo López Murphy, candidato a diputado porteño de Juntos por el Cambio. "Sale en libertad José López. El símbolo más claro del kirchnerismo: corrupción, bolsos con plata, impunidad. Esto tiene que terminar. La Justicia vip no es Justicia. Digamos BASTA", escribió vía Twitter.

A los pocos minutos se sumó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien hizo referencia al hecho de que la Justicia haya aceptado que tres amigos del exsecretario de Obras Públicas kirchnerista paguen la caución de $14.500.000. "¿Los tres son amigos? Serán de la misma calaña. Qué fácil les hacen la vida a los corruptos. López revoleó un bolso con 1.800 millones de pesos y aquí no pasó nada", escribió. "Vamos a cambiar la ley: los que le roban al pueblo irán a la cárcel por muchos años", retrucó.

Con tono de campaña, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, vinculó a este hecho con las legislativas. "La Justicia que quiere el kirchnerismo es la que libera a José López, que, con 5 jubilaciones de Cristina Kirchner quedó libre", dijo. Y agregó: "Por eso quieren ganar el 14 de noviembre, para la consagración de la corrupción".

Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, subrayó la incongruencia de este caso: "Lo condenador por robarse 9 millones de dólares y ahora la Justicia le pide 14,5 millones de pesos para concederle la libertad condicional. Qué barata les sale la libertad a los corruptos". Y cerró: "Lo peor que nos puede pasar como argentinos es acostumbrarnos a la impunidad".

En esa misma línea, la diputada Graciela Ocaña arremetió irónica: "La impunidad al palo". Para ella, el mensaje de la Justicia con esta liberación es "robá que no pasa nada", cuestión que -enfatizó- "tiene que cambiar". Y siguió: "Jose López robó 8 milllones de dólares pero sale pagando una fianza de 70 mil".

Lo mismo subrayó el candidato a diputado Fernando Iglesias: "Bolso de José López: 9.000.000 de dólares. Fianza exigida por los jueces para liberar a José López: 72.500 dólares. Hablame de lawfare, cumpa".

En tanto, la diputada Mariana Zuvic sostuvo que la liberación de López "es una condena para la Argentina", y el candidato a diputado por Juntos Gerardo Milman tildó el hecho de "inaudito".

