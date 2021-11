Kicillof: "La situación de inseguridad es crítica en la Provincia hace muchos años"

El gobernador se refirió a la ola de delitos que azota al conurbano bonaerense y respaldó al ministro de Seguridad, Sergio Berni

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires,Axel Kicillof, habló de la inseguridad que golpea el conurbano tras la ola de violencia que se desató en las últimas semanas.

"La situación de inseguridad hace muchísimos años que en la Provincia es crítica y nosotros nos estamos encargando de hacer una transformación muy fuerte en la formación de la Policía, en la inversión y en la profesionalización", aseguró el gobernador en declaraciones radiales.

Además, el gobernador respaldó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: "La posición de Berni como ministro de seguridad es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Por fuera de ese rol es un dirigente político y tiene sus posiciones". Si bien no puntualizó sobre el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, Kicillof reveló que mantuvo conexión permanente con su ministro de Seguridad.

Roberto Sabo, de 48 años, fue asesinado durante un asalto, en plena zona comercial de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Los delincuentes, un joven de 29 años y una chica de 15, entraron al local con fines de robo y, en circunstancias que no se habían determinado, le dispararon en la cabeza y se fugaron.

Tras el episodio se produjo una protesta frente a la comisaria local, situada a unos 300 metros del lugar del crimen, en la que se produjeron algunos incidentes y momentos de tensión en el momento en el que llegó Sergio Berni. Bocinazos, cantos con insultos y consignas contra el oficialismo tanto nacional, provincial como municipal, fueron un común denominador de la protesta realizada en la céntrica avenida matancera.

El padre del kiosquero asesinado pidió "la pena de muerte a los chorros"

Entre lágrimas, el padre de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado el último domingo en Ramos Mejía, aseguró que los autores "arruinaron" su familia y que nunca más va a poder "vivir tranquilo", mientras que pidió "la pena de muerte para los chorros".

Pedro, quien inició el negocio familiar que continuó Roberto en el local de Avenida de Mayo al 800 en el que fue asesinado por una pareja de asaltantes compuesta por un joven de 29 años y una menor de 15, pidió que "no salgan más", mientras vertió duras críticas contra el Gobierno nacional, especialmente al presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner

"Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron la familia. Nunca más puedo vivir tranquilo. Quiero agradecer a Alberto y a Cristina, que largan a los chorros, a todos los asesinos, a los matones, a matar gente buena a la calle. Gracias Alberto y gracias Cristina", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Los asesinos fueron rápidamente detenidos

Dramático testimonio

En un video que circuló en redes sociales, se lo vio llorando frente al drugstore "Pato", en el que alrededor de las 14:00 mataron a su hijo Roberto de un disparo en la cabeza, mientras pedía "pena de muerte para los chorros".

"Agradezco a mucha gente que viene a saludarme, que hace 40 años que trabajo en la misma cuadra. No sé qué decir. Nunca pensé que me fuera a pasar esto. Quisiera cortarle las manos a quien vote por Alberto y por Cristina. Porque nunca les pasó nada seguramente. Yo no pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron toda la familia, nunca más voy a vivir tranquilo", añadió Pedro, mientras era acompañado y consolado por numerosos vecinos.

"40 años trabajando en ese kiosko. Le quiero agradecer a Alberto y a Cristina que largan chorros y matones."El padre del kioskero asesinado en Ramos Mejía. No hay perdón. pic.twitter.com/CbMsLfjDzu — Macarena (@maquialifraco) November 8, 2021

