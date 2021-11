"Fiestitas en cuarentena en Olivos, sí": los afiches contra el Gobierno que parodian la campaña oficial

La famosa "campaña del sí" del Gobierno de cara a las elecciones legislativas fue usada en su contra con afiches con consignas opositoras

En la mañana del lunes previo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, la Ciudad amaneció empapelada con afiches contra el Frente de Todos. La peculiaridad de las consignas es que usaron la famosa "campaña del sí" del Gobierno y colocaron consignas en contra de algunas medidas y sucesos que ocurrieron durante el 2020 y el 2021, como el cierre de escuelas, el precio del dólar y la fiesta que se hizo en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez.

Desde la primera hora de la mañana, quienes transitaron por la ciudad pudieron carteles firmados por el Frente de Todos con slogans que ironizaban sobre problemáticas o polémicas que envolvieron, y todavía envuelven, a la administración de Alberto Fernández. "Dólar a $ 200", "Fiestitas en Olivos" y "Escuelas cerradas" fueron las principales consignas que se pudieron leer, todos con fondos de colores y acompañados por el típico "Sí" característico de la campaña del Frente de Todos.

Hasta el momento, desde ningún espacio político se hicieron cargo de la autoría de los afiches. Independientemente de esto, desde el kirchnerismo los identificaron con un intento de la oposición de incidir en el electorado a pocos días de los comicios.

Algunos de los carteles que aparecieron pegados en las calles de la ciudad

Uno de los pocos dirigentes que se refirió a los afiches fue el actual vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, quien en una entrevista con Radio 10 afirmó: "Me crucé con un par de afiches. La verdad que me pareció berreta". Además, el economista cuestionó a la oposición: "No dicen mucho del otro lado. Sólo dicen que están hartos".

Cabe recordar que a principios del mes de octubre se había dado una situación similar, pero fue a la inversa. En aquel caso se trató de carteles falsos que aparecieron en el Conurbano y postulaban a Mauricio Macri para la presidencia, con una imagen del ex jefe de Estado que acompañaba a la de Diego Santilli.

Desde Juntos, en ese momento, habían hablado de una "campaña sucia" después de lo que había sido la victoria en la PASO, por más de cuatro puntos sobre Victoria Tolosa Paz, sumando a Santilli y Facundo Manes. Si bien entonces tampoco nadie se adjudicó los afiches, se los atribuyeron al Frente de Todos.

La estrategia de los afiches truchos se viene dando desde hace tiempo. En 2015, por ejemplo, hubo carteles que mostraron imágenes de Mauricio Macri, entonces candidato a presidente, con Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía. El propio Cavallo había salido a desmentirlos en su momento, apuntando directamente contra Oscar Parrilli, entonces secretario de Inteligencia del gobierno de Cristina Kirchner.

Los afiches usaron la campaña del "sí" del Frente de Todos para ironizar

Así es la famosa campaña del sí del Frente de Todos

Ya comenzó la nueva campaña política del Frente de Todos, que ahora se ha reconvertido en Todos y lleva el "Sí" como eje de todas sus propuestas.

El diseño de la campaña de Todos hacia las elecciones generales estuvo en manos del consultor Antoni Gutiérrez-Rubí, en base a otras propuestas en diferentes latitudes, todas probadas por oficialismos que defienden su gestión. De allí viene el "Sí" como propuesta de campaña.

El concepto es reivindicar lo que Todos considera que han sido aciertos pero mal comunicados o ubicados en contextos negativos y, por lo tanto, vale la pena intentar reubicarlos.

El video de campaña de Todos

mmm