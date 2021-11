Martín Tetaz reveló por qué Milei no quiso compartir con él la mesa de Mirtha Legrand

El candidato a diputado se refirió a las coincidencias entre Macri y Milei, que el propio expresidente reconoció, y dijo que solo "coquetean políticamente"

El candidato a diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz reveló que uno de sus rivales a obtener un lugar en la Cámara Baja no quiso compartir con él la mesa de Mirtha Legrand. Se trata de Javier Milei, candidato a diputado de Avanza Libertad.

​"He conversado horas y horas con Milei, pero ahora se enojó, porque estamos compitiendo y se lo tomó personal, no sé, y no ha querido compartir la mesa de Mirtha conmigo hace poco, cuando se enteró que iba", señaló Tetaz.

Y agregó: "También íbamos a hacer un debate en el que tampoco quiso participar. Supongo que es un tema personal de coyuntura por las elecciones".

Estas declaraciones las realizó luego de que dijera que comparte con su rival "algún diagnóstico sobre los fracasos del Estado y los problemas, pero no los planteos que tiene para resolver eso".

Propuestas impracticables

Javier Milei, candidato a diputado de Avanza Libertad

"Creo que las propuestas de él están mal, son impracticables. Fijate la estrategia, es una falacia. Se llama la falacia del hombre de paja. Te crea un enemigo contra el que discute y al que le gana y es un enemigo que está derrotado en el mundo hace 30 años que es el comunismo", advirtió.

En cuanto a las coincidencias entre Macri y Milei que el propio ex presidente reconoció, Tetaz dijo que solo "coquetean políticamente".

"También Milei se juntaba con Alberto y lo asesoró a Scioli durante 2013 y 214. Una cosa es que como economista profesional se junten. ¿Hicieron una foto juntos? Generalmente cuando hay una reunión o quiere dar un apoyo político hay una foto. Se juntaron a hablar de economía como yo me junto con Macri", concluyó.

La trampa de Macri contra Larreta y que beneficia a Milei

El intercambio de elogios entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato a diputado nacional Javier Milei iría más allá de la simple cortesía entre dos dirigentes políticos de espacios distintos. Se trataría de una estrategia del exmandatario para debilitar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su principal candidata a diputada nacional, María Eugenia Vidal, en el marco de la disputa por el liderazgo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, indicó anoche el periodista Carlos Pagni en su programa televisivo.

Pese a tener los resultados a su favor, da "la impresión que existe un consenso de que probablemente (la candidata a diputada nacional) María Eugenia Vidal pierda unos puntos y su candidatura no alcance a sumar la totalidad de las fracciones que compitieron en la primaria de Juntos por el Cambio", resaltó Pagni.

Mientras tanto, su rival del Frente de Todos, Leandro Santoro, se quedaría con la misma cantidad de votantes y Milei "crecería con un voto que probablemente venga de distintos lugares, pero sobre todo de los que eligieron a Ricardo López Murphy en la primaria y hoy se sienten más cerca de Milei que de María Eugenia Vidal".

Pagni consideró que también hubo un impacto provocado por las declaraciones de Macri, en las que alaba las ideas del economista: "Esas declaraciones no son un mandato a votar, pero mucha gente que piensa que traicionaría a Juntos por el Cambio si vota afuera de ese sector, siente como una especie de autorización a dar ese paso".

En la misma jornada que tuvo que viajar a Dolores por la causa en la que se lo investiga por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, Macri aseguró que "las ideas que expresa Milei son las mismas que siempre he expresado yo", lo que provocó cierto malestar en sus socios de Juntos por el Cambio dado que estas declaraciones ocurren apenas unos días antes de las elecciones legislativas.

"Es evidente que hay un conflicto. Vemos una fractura importante en Juntos por el Cambio y es probable que Macri haya provocado un gran malestar en María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, porque a Macri no se le escapa que con sus declaraciones produce un daño en el liderazgo de Larreta en un territorio en disputa entre ambos", concluyó.

Lousteau contra Milei

El senador de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau cuestionó en duros términos al candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre quien dijo que "si tuviera poder, sería un problema".

Difundidas las declaraciones del senador, Milei, respondió a los dichos de este en la red social Twitter, afirmando que el exministro forma parte de "la casta política empobrecedora". Además, lo apodó "Mr. 125", en referencia a la polémica resolución del gobierno de Cristina Kirchner que fue obra de Lousteau cuando fue ministro de Economía del kirchnerismo.

Como es de costumbre con frases controversiales, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires se refirió al legislador de Juntos por el Cambio como "Mr. (señor) 125", en alusión a la Resolución 125 que desató el conflicto con el campo durante su paso por el ministerio de Economía de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

.@GugaLusto Hola Mr. 125, sin duda que alguien que propone las ideas que bajan la inflación, impulsan el crecimiento económico y aniquila a la pobreza e indigencia, para la casta política empobrecedora como vos, es un problema.Y ni que hablar si en simultáneo se gana LIBERTAD. https://t.co/BtyUFtw7A7 — Javier Milei (@JMilei) November 5, 2021

"Hola Mr. 125, sin duda que alguien que propone las ideas que bajan la inflación, impulsan el crecimiento económico y aniquila a la pobreza e indigencia, para la casta política empobrecedora como vos, es un problema", fue el tuit de Milei en la red, en respuesta a Lousteau.

Las críticas de Lousteau a Milei

En declaraciones televisivas, Martín Lousteau criticó a Javier Milei por insultar a sus rivales, negar el cambio climático y "pensar que las mujeres no pueden ejercer sus derechos". El radical hizo estas declaraciones apenas días después de que el expresidente Mauricio Macri confirmara un acercamiento con el economista y hablase de "confluir en una propuesta única" en 2023.

Javier Milei, candidato a Diputado por la Ciudad de Buenos Aires, en el centro de las critícas

¿Kirchner o Milei?

En una entrevista en el canal TN, a Lousteau le preguntaron qué sucedería en un escenario hipotético en el que, con miras a las elecciones presidenciales de 2023, tuviese que ampliar su alianza política y solo pudiese elegir entre dos jugadores: Máximo Kirchner y Javier Milei. Ante esta consulta, el legislador no titubeó y contestó de inmediato: "Con ninguno de los dos".

A continuación, desarrolló su postura: "Es fácil. Con el kirchnerismo pienso diametralmente opuesto. Y con respecto a Milei creo que, independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de ‘zurdos de mierda’, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder, sería un problema".

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, criticó a Milei, principalmente por insultar rivales, negar el cambio climático

Ante la tajante respuesta, al senador le preguntaron acerca del "coqueteo de Macri" y sobre la posibilidad planteada por el expresidente de considerarlo para conformar una "propuesta única" en 2023 y los insultos que recibió su colega Horacio Rodriguez Larreta de parte del economista.

"¿Esto implicaría una bisagra en la alianza con Pro?", le consultaron y respondió: "No lo sé. Ustedes me preguntaron por mi opinión [entre Milei y Máximo] y con ninguno de los dos, por estos motivos que acabo de decir. Porque cuando uno habla de libertad, es la libertad de las generaciones futuras para que tengan un planeta sustentable, la de las mujeres y la libertad de expresión de los demás, con lo cual no se le puede decir a nadie ‘gusano, te voy a aplastar’ o ‘sos un zurdo de mierda’".