¿En qué sociedad vivimos?: un ciclo de charlas para reflexionar sobre el mundo actual

Fundación Medifé organiza este ciclo junto al Instituto Francés de Argentina, Fundación Medifé, IDAES - UNSAM y la Editorial Siglo XXI

Este ciclo compuesto de cuatro conferencias de relevantes figuras de las ciencias sociales de Francia (Eva Illouz, Francois Dubet, Marion Fourcade y Didier Fassin) tiene el objetivo de volver a preguntarnos sobre la vida colectiva realmente existente cuando sus cimientos parecen conmovidos por un acontecimiento global como es la pandemia del Covid-19.

Desde miradas originales, basadas en amplias y reconocidas trayectorias académicas y expresando ideas con una fuerte resonancia en los debates públicos, Illouz, Dubet, Fourcade y Fassin trazaran los grandes dilemas, conflictos y enigmas que encierra el vivir juntos cuando la peste pero también las desigualdades, las exclusiones, las discriminaciones y las violencias reglan los intercambios económicos, políticos, culturales, étnicos y amorosos. Preguntarnos ¿en qué sociedad vivimos? es una invitación a una explorar estos laberintos que nos animaremos a recorrer a lo largo de este ciclo.

¿Qué revelan las teorías conspirativas del mundo contemporáneo? por Didier Fassin

El cuarto encuentro será el miércoles 1° de diciembre a las 12:00. Se titula ¿Qué revelan las teorías conspirativas del mundo contemporáneo? estará a cargo de Didier Fassin, con la presentación de Ariel Wilkis, Decano Escuela IDAES. Inscripción sin cargo en fundacionmedife.com.ar

Didier Fassin

Didier Fassin es antropólogo y sociólogo, profesor de Ciencias Sociales en el Institute for Advanced Study de Princeton y director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Formado en medicina interna y salud pública, dedicó sus primeras investigaciones a la antropología médica en Senegal, Ecuador y Sudáfrica, en particular, a las políticas sanitarias y las desigualdades. Ha explorado, desde la perspectiva de la antropología moral crítica, la significación histórica, social y política de formas morales involucradas en las acciones cotidianas, así como en las relaciones internacionales. Recientemente ha efectuado una etnografía del Estado mediante un estudio del complejo represivo compuesto por la policía, la justicia y la cárcel.

En la actualidad se ocupa del castigo, la inmigración, las políticas de la vida y la presencia de las ciencias sociales en el debate público. Colabora ocasionalmente con los periódicos Le Monde y Libération, así como con The Nation y la London Review of Books. Entre sus obras publicadas se cuentan: The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood (2009), Humanitarian Reason: A Moral History of the Present (2011), At the Heart of the State: The Moral World of Institutions (2015) y Prison Worlds: An Ethnography of the Carceral Condition (2016). Siglo XXI Editores publicó sus libros "La fuerza del orden. una etnografía del accionar policial en las periferias urbanas" (2016) y "Por una repolitización del mundo. las vidas descartables como desafío del siglo xxi" (2018).

La charla inscripción previa en fundacionmedife.com.ar vía Zoom y por Facebook/IDAES.

¿En qué sociedad vivimos? es organizado por el Instituto Francés de Argentina, Fundación Medifé, IDAES (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales) de la Universidad de San Martín, con el apoyo de la Editorial Siglo XXI y ElDiarioAR.

Todas las conferencias pueden verse en YouTube/FundacionMedife