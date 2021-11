El otro lado de la inmigración: argentinos exitosos en Estados Unidos

Cada vez más Estados Unidos es elegido por personas de todo el mundo para vivir. La mayoría de las personas que deciden hacerlo, lo hacen motivados por su estabilidad económica, política y jurídica. Mientras que algunos buscan crecer en sus carreras profesionales y profundizar en sus estudios, otros como consecuencia de oportunidades de relocalización que les ofrecen sus trabajos. Sin embargo, una parte importante lo elige en búsqueda de nuevas oportunidades para establecerse y desarrollar su propio emprendimiento.

En general, quienes eligen este país para vivir lo conocen por sus atractivos turísticos y luego se animan a dar "el gran paso". La elección de un destino para vivir y proyectar el desarrollo de un negocio no es sencilla, aunque en algunos casos puede darse casi intuitivamente. De todas formas, tomar la decisión y llevarlo a la práctica lleva tiempo y mucha energía. No es una tarea sencilla, pero lo vale cuando el esfuerzo comienza a dar sus frutos. Este es el caso de tres argentinos que por diversos motivos decidieron probar suerte en Estados Unidos y emprender allá negocios vinculados con el real estate que hoy son exitosos.

Hace 5 años Paola Peccoud decidió junto a su familia radicarse definitivamente en el país del norte. "Primero lo elegí como un lugar de veraneo, luego surgió la idea de emprender; tiempo más tarde la de vivir acá. Siempre me llamó la atención, más allá de por lo turístico y cosmopolitan que es, por su estabilidad y seguridad. Cuando estábamos acá nos sentíamos muy a gusto y por eso, con emprendimientos ya funcionando, tomamos la decisión de establecernos definitivamente. Fue una decisión que volveríamos a tomar." comentó Paola.

Cuando Paola llegó al país en 2016, se abocó a la tarea de controlar y manejar las inversiones que habían realizado con sus ahorros. Tiempo más tarde, obtiene la licencia de agente de Real Estate para Florida y decide fundar Inbuilders, compañía dedicada a brindar soporte, contención y guía a cientos de personas (y sus familias) que deciden emigrar a USA por sus propios medios.

Desde entonces, asistió a cerca de 200 inmigrantes para que sus procesos migratorios sean menos traumáticos y más placenteros, actuando, tal y como ella se define, como una "Project Manager de la migración de cada familia". "Estados Unidos te obliga a sacar licencias, revalidar títulos y a ubicarte muy específicamente en un sector del mercado para que realmente tengas éxito. El mercado aquí es tan grande y variado que si no te identificas claramente, podes volverte invisible a los demás. Por eso, es muy interesante saber cómo posicionarse aquí para que el esfuerzo tenga su recompensa. Bajo esta concepción, es que guiamos y acompañamos a nuestros clientes, porque sabemos lo duro que es el proceso de migración y adaptación" resumió Paola.

La fuerza del Real Estate

El mercado del real estate en Estados Unidos es uno de los que mayor cantidad de inversiones genera, al igual que movimiento de personas del mundo entero. La estabilidad del país lo convierte en un destino ideal no sólo para invertir, sino también para crear emprendimientos relacionados con la industria. Esto fue, en parte, lo que animó a Marcelo Schamy a radicarse allí para crear en 2013 su empresa especializada en la búsqueda, compra, refacción y venta de propiedades en Detroit.

Oriundo de Mendoza, en la década del 90 Schamy hizo de Estados Unidos su hogar. "Era mi destino natural al momento de migrar en búsqueda de nuevos desafíos ya que una parte importante de mi familia vivían allí hace muchos años. Conocía el país, sus mercados, las reglas y normas que rigen los emprendimientos y eso también me animó" destacó Schamy. Luego de pasar por diversas actividades económicas, como la apertura de la primera tienda de Ricky Sarkany en los EE.UU., Marcelo entró en el mundo de la inversión inmobiliaria tras la caída del mercado en 2008 y supo aprovechar oportunidades únicas. Sus primeros pasos los dio en Florida y Georgia, donde vendió casas residenciales por más de US $ 70 millones. Luego, demostró su capacidad para duplicar este modelo en Detroit, ciudad que se había declarado en quiebra en 2013. Allí nació IDG Homes Detroit, empresa que ofrece la posibilidad de comprar una propiedad refaccionada a nuevo, bien ubicada y con apreciación comercial por un valor promedio de U$S70.000 con renta mensual aproximada de U$S 850 con retornos que oscilan en el 10% anual.

Asegura que en Estados Unidos pudo crecer profesionalmente y, aunque en Argentina también tuvo negocios exitosos, cree que el éxito de su empresa se debe, en parte, a que la creó allí. "Crecí profesionalmente porque, más allá de la iniciativa propia y todo aquello con lo que uno viene, es una nación con reglas claras que cuando se las conoce, entiende y respeta, permiten que uno crezca. Acá, el que quiere trabajar con iniciativa, conocimiento y dedicación, tiene todo para hacerlo" argumentó. El empresario, que ya lleva refaccionadas y vendidas más de 500 casas residenciales en Detroit, asegura que a la hora de pensar dónde invertir los ahorros no hay que pensar que se pueden proyectar en Estados Unidos modelos de otros países, sino que lo ideal es replicar modelos que son exitosos en el país americano. "Así sabemos de ante mano que el negocio funciona y evitamos riesgos innecesarios" resumió.

Tantas y diversas oportunidades brinda el país a los extranjeros que deciden arriesgarse a la "aventura de sus vidas", como posibilidades de inversiones exitosas dentro del rubro del real estate. Y si bien replicar modelos ya exitosos en Estados Unidos es una buena alternativa para evitar riesgos a la hora de invertir el capital, Marcos Victorica es un ejemplo de que animarse a innovar también puede traer sus beneficios.

Victorica es un reconocido economista argentino que a sus 60 años decidió dar vuelta la página y buscar nuevos horizontes. Decidido a emprender un negocio rentable e innovador, el economista estudió en profundidad la industria del storage (genera ingresos poru$s 39.5 millones sólo en EEUU) las características del management del negocio y las normas legales del país con un único objetivo: convertir un negocio exclusivo para grandes inversores, en un negocio para inversores pequeños e individuales. Así las cosas, el argentino que ya lleva 8 años residiendo en Estados Unidos, creó lo que hoy se conoce como Condo Storage, que es la posibilidad de subdividir las unidades (de manera similar a las cocheras en Argentina) generando inmuebles que posean escritura propia por cada unidad y a los cuales se pueda acceder con inversiones a partir de los U$ 50000 por dos o más unidades.

"Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo y una actitud pro negocios y pro emprendimientos que ayuda al empresario que viene dispuesto a apostar por su negocio y al país" destacó el fundador de Best American Storage, empresa que se dedica al real estate comercial (CRE) en Estados Unidos con especialización en la venta de condo storages o espacios de almacenamiento para personas y/o empresas que se utilizan para almacenar todo tipo de cosas. Pero, según Victorica, no sólo se trata de las ventajas competitivas que el país ofrece, sino también de su gente. "La gente recibe muy bien al que apuesta al país y viene a trabajar para que la Nación siga creciendo. Por supuesto, como en cualquier país hay cosas buenas y otras no tan buenas, pero en promedio creo que ofrece muchas oportunidades y si uno sabe aprovecharlas, pueden convertirse en enormes oportunidades" resaltó.

"Migrar es duro y pone a prueba todo el tiempo el espíritu de las personas, su vacación y su capacidad de seguir adelante aun cuando al principio no sea todo como lo soñamos. Pero esto sucede en cualquier destino, tiene que ver con lo que le pasa al hombre al desarraigarse. Pero vale la pena si la decisión es tomada a conciencia y se trabaja para alcanzar los objetivos deseados." Cerró Marcos.

Según el Informe Global de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentado en Ginebra en 2019, Estados Unidos sigue siendo el principal destino elegido para migrar con 51 millones de migrantes. De acuerdo a datos oficiales, son más de 225 mil los argentinos que viven en Estados Unidos, lo que representa el 23% del total que se encuentra en alguna parte del mundo. Se ubica como el segundo destino más elegido, siendo España la primera de las opciones (30% de los argentinos que no viven en su país natal, allí están).