Esteban Bullrich ya votó: "Es un privilegio al que no pienso renunciar"

El senador nacional ya emitió su voto en estas elecciones legislativas y envió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter

El Senador Nacional Esteban Bullrich ya emitió su voto en estas elecciones legislativas y rápidamente Federico Pinedo celebró el momento desde su cuenta de Twitter al compartir la foto con todos sus seguidores.

Elegir a quienes nos gobiernan es un privilegio al que no pienso renunciar. #YaVoté ???? pic.twitter.com/5sGm27l2o4 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) November 14, 2021

Al igual que en las PASO, el senador nacional por Juntos por el Cambio votó en la Escuela N° 14 de Junín. Se acercó en las primeras horas de iniciados los comicios y cosechó rápidamente el apoyo de los usuarios de las redes, visiblemente movilizados por la actitud de fortaleza que demuestra mientras transita un cuadro complejo de salud, al haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Aminotrófica (ELA).

Esteban Bullrich votó y envió un emotivo mensaje

La reacción de Federico Pinedo por la acción de Esteban Bullrich

"Vamos a cambiar la Argentina", afirmó Federico Pinedo, a través de su cuenta de Twitter.

Esteban Bullrich creó una fundación para acompañar a pacientes con ELA

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JXC) Esteban Bullrich comunicó este viernes que creó una fundación con el objetivo de ayudar a todos los pacientes que padecen ELA a transitar más "aliviadamente" la enfermedad. El anuncio fue tan emotivo que su posteo se llenó de comentarios en apoyo a la iniciativa. El legislador bonaerense la padece desde septiembre del 2020 cuando sintió dificultades en su habla. Hace un par de semanas, viajó a la provincia de Salta para visitar el santuario de la Virgen del Cerro.

"Quiero compartir con todos ustedes una noticia que me llena de alegría y de entusiasmo", comenzó tuiteando el senador nacional. "Después de mucho trabajo y con la ayuda de muchos amigos y el apoyo siempre de mi familia, hoy estamos lanzando la Fundación Esteban Bullrich, con el objetivo de ayudar a todos los enfermos de ELA a transitar más aliviadamente la enfermedad", continuó Esteban Bullrich en una publicación que realizó este viernes en sus redes sociales.

Quiero compartir con todos ustedes una noticia que me llena de alegría y de entusiasmo. pic.twitter.com/tqruZwDKQK — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) November 12, 2021

Y añadió: "Además, queremos ser un vehículo que conecte a todas las personas que quieran hacer un aporte para financiar la investigación de tratamientos experimentales, tan escasos como necesarios en enfermedades como esta. Los invito a visitarnos en http://estebanbullrichfoundation.org donde van a encontrar el trabajo que venimos haciendo y las opciones para donar. Muchas gracias a todos por el apoyo y las oraciones". El posteo recibió cientos de comentarios en apoyo a la iniciativa.

Esteban Bullrich anunció la creación de una fundación que lleva su nombre

Hace semanas, visitó el santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, más conocida como Virgen del Cerro, en Salta. La peregrinación de Bullrich por esa provincia sucedió días después de que le colocaran un botón gástrico que le permite alimentarse, ante el avance de su enfermedad. "Fin de un día muy especial. Hoy me siento el hombre más feliz del mundo #LaVidaEsHoy", tuiteó el senador nacional, luego de participar por esa travesía en la provincia norteña.

En abril de este año, a través de un comunicado, Esteban Bullrich anunció que padece ELA. "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla. Creo que Dios nunca os pone pruebas que no podamos superar (…) Esta situación no me impide continuar con mis funciones", relató el legislador bonaerense.