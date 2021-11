La incómoda pregunta que le hicieron a Alberto Fernández: "Pregúntenle a Cristina"

A la salida de la UCA, donde fue a votar, el presidente respondió algunas preguntas que le hicieron los periodistas allí presentes

El presidente Alberto Fernández fue a votar este domingo 14 de noviembre en la sede de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El primer mandatario llegó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez. Al entrar al establecimiento saludó a las autoridades de mesa. Luego, se demoró muy poco en poner el sobre en la urna de la mesa número 69.

A la salida, tuvo un breve diálogo con la prensa y fue en ese momento cuando le hicieron una pregunta acerca de la vicepresidenta Cristina Kirchner que pareció incomodarlo.

"No sé, pregúntenle a Cristina. Pero igual está todo bien. Hemos hablado con Cristina. Estamos trabajando todos juntos. Estuvimos anoche con Axel (Kicillof), con Wado (De Pedro), con Sergio (Massa), con todos los candidatos trabajando y bueno, bien, todo bien, está todo bien", afirmó.

Alberto Fernández fue a votar cerca de las 9 y media de la mañana

Mas tarde, desde un bar donde compartió un desayuno con el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro, quien también emitió su voto, en su caso, en el barrio de San Cristóbal, volvió a hablar sobre la relación que tiene con su compañera de fórmula.

"Me preguntan a mi, no sé que es lo que va a hacer Cristina. No lo digo con sentido irónico. Ayer hablé con Cristina, habla siempre con Cristina, pero no hemos hablado ni en que momento nos encontramos, a qué hora vamos, ni nada eso. No tiene sentido irónico, dije 'no sé pregúntenle a ella', porque la verdad no sé", repitió, en diálogo con radio La Red.

Qué dijo Alberto Fernández luego de haber emitido su sufragio

Apenas se acercó al micrófono, el titular del ejecutivo afirmó que lo importante es que las elecciones legislativas "transcurren con normalidad" en todo el país" y le pidió a los argentinos que "se expresen para construir el país que queremos".

Cada día que la Argentina vota, es un día valioso e importante.Deseo que todas las argentinas y argentinos se expresen en esta jornada de la democracia para que todos y todas construyamos el país que nos merecemos. pic.twitter.com/4etP6wxsEN — Alberto Fernández (@alferdez) November 14, 2021

En otro orden de cosas, aseguró: "Siempre hemos tenido el diálogo abierto con la oposición. En este momento el Congreso tiene 5 o 6 leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, el diálogo no es nuestro problema, siempre está abierto".

Alberto Fernández habló acerca de su relación con Cristina Kirchner

En este sentido, recordó: "No somos nosotros los que no queremos el diálogo", aunque no pudo continuar con su exposición: "No puedo hablar mucho porque estamos en veda electoral", dijo a los periodistas que le hacían más preguntas.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández vota en la Universidad Católica Argentina (UCA). https://t.co/w4uez0Butg — Casa Rosada (@CasaRosada) November 14, 2021

Vestido de pantalón con una camisa celeste, un pantalón de vestir azul y una campera liviana del mismo color, Alberto Fernández celebró ser partícipe de una jornada democrática: "Hoy es un día de democracia, siempre lo celebro. Cada día que la Argentina vota es un día valioso e importante".

Luego de cumplir con su compromiso cívico, el Presidente brindó una entrevista a radio La Red. En diálogo con esta emisora, aclaró que "sólo se trata de una elección legislativa" y que "no es una elección que determina cambios en el gobierno".

En ese sentido, aclaró que no habrá modificaciones entre los hombres y mujeres que integran su Gabinete como sí lo hizo luego de la derrota en las PASO. "No tengo prevista hacer ningún cambio después de la elección", sentenció.