Tal como hizo en las PASO, Amado Boudou no fue a votar este domingo

El ex vicepresidente de la Nación estuvo entre el 29% del padrón electoral argentino que no fue a votar este domingo 14 de noviembre

Al igual que hizo en las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias (PASO), Amado Boudou no fue a votar en estos comicios. El ex vicepresidente de la Nación no se hizo presente en el centro de votación designado y estuvo entre el 29% del padrón que no votó este domingo 14 de noviembre.

Cabe recordar que Boudou había recuperado la libertad condicional, por lo que estaba habilitado a votar en estas elecciones. La institución en la que el ex funcionario debía presentarse era la Escuela EP N°10 ubicada en Avenida Mitre 2985 en Sarandí, partido de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.

En su primer día de libertad condicional, el 23 de julio pasado, Boudou había admitido querer volver a tener un cargo en el gobierno nacional. De todos modos, no puede, ya que el fallo que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone también lo inhabilitó a ejercer cargos públicos.

En julio de este año Boudou obtuvo la libertad condicional

Cerraron los comicios con una participación del 71%

Las elecciones generales legislativas se desarrollaron este domingo hasta la hora de cierre con normalidad en todo el país y, a las 18, había votado el 71,5% de los ciudadanos registrados en el padrón, lo que representaba una afluencia a las urnas de algo unos 5,5 puntos más que en las PASO, según datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La votación comenzó a desarrollarse a las 8:00 en todo el país, en una jornada en la cual 34 millones de argentinos estuvieron habilitados para sufragar en las 101.457 mesas habilitadas, bajo un protocolo sanitario flexibilizado en relación al que se aplicó durante las PASO, en virtud de la mejoría que exhibe la situación sanitaria de la Argentina, que ya cuenta con más de la mitad de su población vacunada con dos dosis contra el coronavirus.

El secretario de la Cámara Electoral, Sebastián Schimmel, afirmó que el Comando Electoral y el Correo confirmarib la mayor afluencia de votantes en comparación con las PASO del 12 de septiembre pasado.

En ese sentido, destacó el mejor funcionamiento de todo el proceso en la jornada de hoy: "Hemos aprendido la lección y hemos aprovechado el contexto más favorable. Las filas ya no son en el exterior y la gente colabora con el número de orden anotado".

No obstante, subrayó –en declaraciones a Radio Nacional- que "el contexto de pandemia todavía existe", por lo que recomendó persistir en las medidas de cuidado personal y colectivo.

"En las PASO fueron muy pocos casos en los que había cola después de las 18 y en la mayoría a las 18.15 ya se había cerrado todo", señaló.

Las elecciones se desarrollaron con una participación 5 puntos más que en las PASO

Qué se puso en juego en esta elección

En estos comicios que se extenderán hasta las 18 se definirá una nueva conformación del Congreso nacional con la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, unas 127 bancas, y un tercio del Senado, donde se ponen en juego 24 escaños.

En función de evaluaciones sanitarias, el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral convinieron modificaciones en los protocolos y la adopción de medidas que este mediodía ya mostraban logros en cuanto a la agilización del proceso de votación.

En tanto, hasta este mediodía, ya habían emitido su sufragio el presidente Alberto Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y buena parte de los candidatos y candidatas a diputados y senadores nacionales de todo el país, como así también funcionarios, funcionarias, legisladores y gobernadores.

Tras votar cerca de las 9:20 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, Alberto Fernández aseguró que "lo más importante" es que hoy "el pueblo se exprese con toda su fuerza y convicción" y pidió a los argentinos que concurran a votar en las elecciones legislativas.

"Soy un hombre de Estado de Derecho y un hombre de la democracia; por lo tanto, cada día que la Argentina vota, para mí es valioso e importante" señaló el mandatario, al tiempo que afirmó que "mañana es lunes y la Argentina continúa, y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos".

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro afirmó que "las elecciones comenzaron muy bien" tras emitir su voto poco después de las 10 en la ciudad bonaerense de Mercedes, donde resaltó que "los procesos son rápidos, son ágiles y las filas se pueden hacer dentro del establecimiento" a diferencia de las elecciones primarias abiertas (PASO).

Con respecto al tiempo que llevará dar a conocer los primeros resultados del recuento provisorio de votos, De Pedro estimó que "como hay menos boletas, calculamos que podemos llegar a tenerlos –los resultados- a las 21 horas", horario a partir del cual las leyes electorales habilitan a difundir números.

Los resultados comenzarán a difundirse aproximadamente a las 21

Se estima que la recepción de datos tendrá un ritmo mayor, y el ministro del Interior consideró en viernes pasado que los primeros datos oficiales sobre el escrutinio podrán conocerse entre las 21 y las 21.30.

Tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y todas las fuerzas políticas, la fecha de las PASO y las elecciones legislativas, que tradicionalmente se celebran en los meses de agosto y octubre, fue corrida este año debido a la pandemia de coronavirus, con lo cual las primarias se desarrollaron el 12 de septiembre pasado y este domingo las generales.

El avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus -con más de la mitad de la población con las dos dosis- posibilitó flexibilizar los protocolos sanitarios para estas elecciones legislativas de medio término que definirán la correlación de fuerzas en el Parlamento para el segundo tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández.

El desafío del gobernante Frente de Todos (FdT) será mejorar los resultados obtenidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y acortar la ventaja que logró la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) en distritos clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.

El nuevo período legislativo será clave para el acompañamiento de las políticas que impulse el Ejecutivo, en su plan de reactivación del país tras los estragos causados por el coronavirus, en tanto que para JxC constituye la plataforma necesaria para ordenar las tensiones internas por las disputas de liderazgo hacia 2023.

Las PASO representaron victorias para el oficialismo en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

Sin embargo, la disputa en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral del país por representar el 37% del padrón, le dio una ventaja de casi 10 puntos a Juntos sobre el FdT y en Córdoba, el segundo distrito de mayor volumen, la brecha fue aún mayor.

Del total de 127 bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados, 60 están en poder de JxC y 51 en manos del FdT.

La competencia por las plazas del Senado, en tanto, estará marcada por la aspiración del oficialismo a retener el quórum propio en el recambio de este año de las plazas de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Catamarca y Tucumán.

Además, doce provincias y la ciudad de Buenos Aires realizarán también comicios locales para designar -según las normas de cada distrito- un total de 54 senadores, 192 diputados, 1.697 concejales, 42 intendentes y otras autoridades municipales en distintas localidades del país.

Entre ellas, Santiago del Estero será el único distrito que elegirá también gobernador, cargo por el que compite para ser reelecto el mandatario Gerardo Zamora.