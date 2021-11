Fabián Doman se va de Edenor para enfocarse por completo en Independiente

"Si los socios e hinchas nos acompañan con su voto, desde diciembre, me dedicaré tiempo completo al club", indicó en su cuenta de Twitter

El periodista Fabián Doman anunció que dejará su cargo de Director de Comunicación Institucional​ de Edenor para ocuparse de manera integral a su candidatura a presidente de Independiente.

"Si los socios e hinchas nos acompañan con su voto, desde diciembre, me dedicaré tiempo completo al club", indicó en su cuenta de Twitter. Allí también les agradeció a los accionistas y directivos de la empresa de energía eléctrica que habían confiado en él a mitad de año para liderar el equipo de Relaciones Públicas.

Doman será candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 19 de diciembre en el Rojo y buscará sacar del cargo al actual titular del club, Hugo Moyano. El trinomio de la lista se completará con Néstor Grindetti, intendente de Lanús, de vice primero, y Juan Marconi, otro periodista, de vice segundo.

Quería contarles que en el día de hoy termine de desvincularme de la empresa @Edenor, a cuyos accionistas y directivos les agradezco la confianza dispensada en estos meses de intensa labor. — fabdoman (@fabdoman) November 17, 2021

"Yo creo que el ciclo de Hugo Moyano en Independiente está terminado. No tengo nada personal contra Hugo, Yoyo Maldonado o Pablo Moyano. Yo hablo de lo que es Independiente, no de lo que es Hugo Moyano como sindicalista camionero; no corresponde que opine de eso. No tengo nada personal contra ellos, pero pienso todo lo contrario a ellos. Estamos en veredas opuestas", dijo Doman en una entrevista reciente con Clarín.

En julio de este año, el periodista ya había dado un salto en su vida profesional cuando sorprendió al anunciar que dejaba su labor en la televisión y la radio para ser director institucional de Edenor.

Hasta ese entonces, era el conductor de Intratables (América) y encabezaba un programa en radio La Red.