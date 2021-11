Coronavirus: se reportaron 1.553 casos nuevos y 19 muertes en las últimas 24 horas

El informe vespertino de este miércoles indica que se han detectado 1.553 casos nuevos y 19 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

Otras 19 personas murieron y 1.553 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.313 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.310.334 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Actualmente, hay 572 personas internadas en terapia intensiva en todo el país. Así, la ocupación de estos servicios a nivel nacional es de 35,7% y de 40,2% en el AMBA.

Los testeos

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 42.809

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 42.809 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 25.759.848 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Carla Vizzotti anticipó que habrá terceras dosis para todos los adultos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles que "hay que prepararse fuerte para llegar al otoño con toda la población con dos dosis y el refuerzo en las personas mayores y de riesgo", al referirse al avance de la campaña de vacunación nacional contra la Covid-19.

"Estamos en el 80 por ciento de las personas de la Argentina con al menos una dosis, y ayer llegamos al 60 por ciento -que son unos 27 millones y medio de personas- con el esquema completo", explicó la funcionaria.

En este sentido, la titular de la cartera sanitaria agregó: "Llegamos a un porcentaje muy alto; la verdad es que estamos avanzando mucho en el ranking mundial con una y dos dosis, y eso se traduce en esta situación epidemiológica y estabilidad en el número de los casos, a pesar de la movilidad y la variante Delta que es predominante en muchos aglomerados urbanos".

De hecho, señaló que "estar arriba del 60 por ciento (de la población) con dos dosis (de la vacuna contra el coronavirus) es muy alto y, en lo que va de noviembre, ya tenemos 700 mil personas que recibieron su tercera dosis".

La ministra de Salud indicó que en febrero empezarán a aplicar refuerzos

"Es muy importante el concepto de completar el esquema de vacunación y hacer el refuerzo, porque estamos viendo en el hemisferio norte la pandemia de los no vacunados, o como en Israel se ve claramente que quienes tienen tres dosis tienen menos incidencia de casos, de hospitalización y muerte. Por eso hay que prepararse fuerte para el otoño con toda la población vacunada con dos dosis y los refuerzos", indicó.

Por otra parte, la titular de la cartera de Salud precisó que "estamos diferenciando lo que es una dosis adicional o tercera dosis, de lo que es el esquema primario. Hay un grupo de la población que son los inmunocomprometidos y los que requieren una tercera dosis después de la segunda dosis para lograr una mayor protección"

"Luego, está toda la población independientemente de la vacuna a partir de los 6 meses, que está en condiciones de recibir un refuerzo, un estímulo nuevo y que esa inmunidad se extienda en el tiempo, por eso ya empezamos con los mayores de 70 años y el personal de salud", reveló.

Además, señaló que, "a partir de febrero, van a empezar a aplicar refuerzo a los grandes grupos que empiezan a cumplir los seis meses". "Se necesita claramente un refuerzo, lo vimos con la variante Delta, pero además no sabemos si puede surgir alguna nueva. Lo que sabemos es que todas las vacunas tienen una merma en la inmunidad y, sobre todo, este tipo de vacunas que se comporta parecido a la antigripal, pero la buena noticia es que ya tenemos stock en la Argentina y esperamos que para el otoño este toda la población de riesgo vacunada", advirtió.

Al ser consultada sobre aquellas personas que aún no se anotaron, Vizzotti dijo: "Nosotros tenemos casi 92 por ciento de los mayores de 18 años que iniciaron el esquema, eso nos indica que solo un 10 por ciento es el que no accedió, y por eso se está trabajando casa por casa, y duda por duda".

"También vemos que en los adolescente tenemos un 70 por ciento con una dosis, y esperamos seguir avanzando, y en cuanto a los menores de 12 años, estamos llegando al 50 por ciento, así que unos puntitos aun podemos subir", afirmó.

Vizzotti reveló que habló con Quirós, quien indicó que en CABA hay solo un 5% que no adhiere a la vacunación

De hecho, reveló que la semana pasada habló con su par porteño, Fernán Quirós, y aseguró que "en la Ciudad solo un 5 por ciento de la población indica que no adhiere" al plan de vacunación.

"Estamos viendo que hay un grupo de jóvenes que no está concurriendo a recibir las segundas dosis, y eso es porque estamos en una situación epidemiológica muy buena, que algunos tuvieron fiebre o dolor y dicen 'no me doy la segunda dosis', pero es muy importante completar el esquema para contrarrestar a la variante Delta", señaló.

Finalmente, Vizzotti dijo que en los países que vuelven a subir los casos, "es porque hay personas que no se están vacunando y tampoco lo hacen con los menores", que en esta época asisten a clases, además de que empieza el clima más frío en el hemisferio norte.

"Es muy importante la vacunación. Acá logramos retrasar la variante Delta, estamos con 80 y 60 de cobertura, con mucha movilidad y bajo número de casos", concluyó.