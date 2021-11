Raúl Zaffaroni: "El domingo la democracia se salvó de una nueva versión de Golpe de Estado"

"No es el 55, pero indiscutiblemente que empezar a hablar de la ‘transición ordenada’ es una forma destituyente", advirtió el exjuez

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, dijo este miércoles que "el domingo pasado la democracia se salvó de una nueva versión de golpe de Estado" y apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri. El ex magistrado sostuvo que "el odio y gorilismo" de la Revolución Libertadora sigue vigente en la oposición.

"Lo que pasó (en la elección legislativa nacional del domingo) nos salvó de una nueva versión de golpe", dijo. Y agregó: "No es el 55, pero indiscutiblemente que empezar a hablar de la ‘transición ordenada’ es una forma destituyente", advirtió el exjuez que adscribe al oficialismo.

"Estaban (los de Juntos por el Cambio) esperando un desastre de ganar por 15% para empezar a decir que era ingobernable el país, que había que adelantar las elecciones. Nosotros eso ya lo veníamos viendo, pero no se dieron cuenta que de alguna manera la reaparición del yeti (Mauricio Macri) iba a hacer reflexionar a alguna gente que no había votado", sostuvo Zaffaroni en su columna semanal de los miércoles en el programa La García de la radio AM750.

"Fue muy explícito. Macri fue un yeti parlante que avivó el temor de la gente. Hablando de la transición ordenada, en realidad estaba anunciado un golpe encubierto, la forma en la que se pueden dar ahora, no ese golpe explícito y brutal, no bombardeando la Plaza de Mayo, si no en la nueva versión acomodada a esta época", añadió.

Sin embargo, para Zaffaroni, las urnas efectivamente revirtieron eso: "De alguna manera el pueblo se asustó bastante. Hubo un sector que vio que la aparición del yeti estaba anunciando la vuelta por esa vía". "Creo que el domingo se salvó la democracia, se salvó la continuidad institucional. Se habrán cometido muchos errores, eso no importa, habrá que corregirlos, pero por lo menos creo que tenemos una continuidad institucional que es importante", añadió.

Destacó la importancia de la movilización a Plaza de Mayo, por el día de la militancia, que se realizó el miércoles en respaldo al gobierno del presidente Alberto Fernández. El ex juez de la Corte sostuvo que la movilización sirve para "recuperar la mística y renovar la lucha" de cara al 2023.

"Es importante que se retome la actividad de la militancia y que se hagan algunas cosas para devolver la mística, que se perdió estos años. No paso factura, pero hay que hacer algunas cosas para renovar la lucha. Aunque se gane o se pierda, no importa, hay que ensayar y renovar el fuego místico que ha tenido el movimiento nacional", enfatizó.

Zaffaroni consideró que el progresismo latinoamericano debe "pararse unido" frente a las complejidades del mundo. "Si América latina retoma el camino de sus movimientos populares y la reafirmación de su independencia económica podemos dar un buen mensaje a la humanidad", concluyó.

Navarro abona la teoría del golpe

El periodista Roberto Navarro, mientras esperaba los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas, dio un duro editorial en donde dijo que se produciría "un golpe" de repetirse la derrota del Gobierno nacional de las PASO en septiembre pasado

"Sería una forma de golpe", dijo el conductor kirchnerista cuando hablaba en la previa a que se dieran a conocer los cómputos.

"Si vos no tenés Congreso para pasar las leyes que hacen falta y tenés una justicia en contra que te impide gobernar por decreto, ahí tenés un bloqueo de gobierno", señaló Navarro.

"Entonces eso no te permite avanzar, hasta sería una forma de golpe", remarcó el periodista.

Triunfo anticipado

En las elecciones PASO, cuando el oficialismo tuvo una derrota, el periodista celebró los primeros resultados de boca de urna del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y afirmó el triunfo de los candidatos del Frente de Todos.

"Acá nuestra abogada dice que ya podemos dar el resultado y ya hablé con toda la gente que podía hablar. Podemos decir que hay un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que fortalece al gobierno de Alberto Fernández, que fortalece a Axel Kicillof", dijo en septiembre, si bien después cuando se dieron a conocer los resultados oficiales fueron muy diferentes a lo que había comentado en la previa.

En 2015, le ocurrió algo similar, cuando dijo que Daniel Scioli ganaba ampliamente en la previa de las elecciones presidenciales y finalmente perdió frente a quien se convirtió en ese momento en presidente de la Nación, Mauricioi Macri.