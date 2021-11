Un gobernador propuso más control sobre los medios de comunicación: quién fue y con qué argumentos

El funcionario pidió "regular más a los medios de comunicación"; lo hizo este jueves y sostuvo que "la gente piensa lo que los periodistas proponen"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pidió "regular más a los medios de comunicación" este jueves y sostuvo que "la gente piensa lo que los periodistas proponen".

Capitanich, que logró revertir el resultado de las PASO en la provincia que gobierna, apuntó contra la prensa por su análisis de las elecciones del domingo.

"La construcción de poder político lucha claramente con esta construcción de sentido que logra la hegemonía comunicacional en la región y en todo el mundo", aseguró este jueves Capitanich.

"La gente empieza a pensar lo que los medios y los periodistas proponen. Tienen una capacidad enorme de instalar el discurso", sostuvo Capitanich.

"Si competís en una cancha embarrada e inclinada, tus probabilidades de éxito son cercanas a nulas. No puede funcionar así. Tiene que ver con los medios y su regulación. Los medios no se regulan, defienden intereses específicos. Si no hay más regulación, eso es un problema. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha resultado insuficiente", indicó el ejecutivo chaqueño.

Capitanich pidió controlar más a los medios de comunicación

"Es un tema que si bien no define una elección, construye marcos mentales. Están permeando más en nuestros votantes y nosotros tenemos una impermeabilización de los votantes opositores. Gran problema nuestro: están blindados a la penetración nuestra y ellos están penetrando con mayor eficacia en nuestros votantes. Es un tema de incidencia clara", se lamentó Capitanich.

"Por lo menos hay que tener algunas regulaciones básicas desde la información, regulaciones básicas sobre tiempos de exposición, y a su vez poder construir desde la exposición de los partidos o las alianzas electorales un mecanismo para exponer con más precisión las propuestas concretas y tangibles sobre problemáticas en común", sostuvo el mandatario chaqueño.

"Por la hegemonía discursiva tenés militantes de ellos 24 horas por día. Porque los militantes son no solo en términos de comunicación tradicional sino también en comunicación no tradicional. Ellos tienen el esquema diario-radio-TV y después una hegemonía en la penetración en redes: algoritmo, inteligencia artificial. Esa es una asimetría severa", agregó Capitanich.

El gobernador oficialista concluyó: "Si no corregimos desde la regulación y la concentración, tanto de propiedad como algoritmos, estamos ante un problema serio".

Otro pedido insólito de Capitanich: "Convertir" a los "pecadores" que no lo votaron

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, llevó adelante un acto de campaña atípico en la ciudad de Machagai, a más de 100 kilómetros de Resistencia. Apeló a la Biblia y a las enseñanzas de Jesucristo para revertir la derrota de casi 10 puntos que sufrió en las primarias del 12 de septiembre pasado.

En medio del acto de campaña, Capitanich dedicó un tramo de su discurso de 40 minutos a ejemplos religiosos, a pocos días de la elección. Recurrió a la "Parábola de la oveja perdida" expresada en el evangelio de los apóstoles Lucas y Mateo.

Capitanich pidió "convertir" a los "pecadores" que no lo votaron

"Cuando todos los fariseos y los escribas lo cuestionaban a Jesús porque él comía con los pecadores, él dijo: ‘Si alguien tiene 100 ovejas y una se le escapa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar las 99 en su campo e ir a buscar a la oveja que se perdió", señaló.

"Y cuando la busca, la pone sobre su hombro y con sus amigos y con sus trabajadores disfruta y dice: ‘Hemos encontrado a la oveja perdida’. Entonces, él dijo muy bien, que sea alto el regocijo en el cielo por un pecador que se convierta y no por 99 justos que no necesitan convertirse", agregó.

"¿Eso qué significa? Significa que todos tenemos que aprender la lección, tenemos que ir a convertir a los que no están convertidos. Porque a los justos que no necesitan convertirse serán nuestros militantes", aseguró el gobernador.

"Ese es el mensaje del evangelio, es el mensaje que quiero darles a ustedes. Nosotros tenemos que buscar a la conversión de aquellos pecadores, de aquellos que se fueron, de aquellos que creen que existen otras opciones alternativas", arengó.

Tras la apelación religiosa, el gobernador recurrió a un cierre peronista. "La historia argentina, la historia chaqueña demuestra en forma palmaria y contundente que los días más felices de nuestra historia fueron y serán peronistas".

Capitanich centró su campaña con el eje en intentar revertir los resultados del 12 de septiembre. El Frente de Todos obtuvo el 35,48 por ciento de las votos. Quedó casi 10 puntos por debajo del espacio "Chacho Cambia – Juntos por el Cambio", que alcanzó el 44,24%. La provincia renueva cuatro bancas en la Cámara de Diputados.