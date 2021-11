Duras críticas al oficialismo en el lanzamiento de Soberanxs, el espacio político de Boudou

Además de abordar temas como la deuda externa, el ingreso al mundo digital y el cuidado del medio ambiente, el espacio propone una nueva Constitución

Una semana después de la derrota del oficialismo en las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, presentó su propio espacio político junto a la exembajadora de Venezuela Alicia Castro y Gabriel Mariotto, ex titular de la AFSCA.

El discurso que acompañó el lanzamiento del nuevo partido, dejó un doble mensaje. Por un lado, Boudou, en libertad condicional por el Caso Ciccone, dejó en claro su apoyo al Gobierno: "Soberanxs no viene a romper nada, viene a sanar la Patria, con el gobierno de Alberto Fernández y el liderazgo de Cristina, para tener una patria libre justa y soberana".

"Hay un grupo que se creen que son los dueños y no nos dejan opinar", dijo Mariotto

No obstante, las críticas también se hicieron sentir. Mariotto fue el primero en manifestarse duramente: "Nos duele la realidad, no nos acostumbramos al paisaje de los pibes que no comen", dijo.

Y siguió: "Alberto Fernández asumió sin reglas de juego y sin programa. Cristina un día mandó un mensaje y lo eligió. Había que ganar y ganamos, bárbaro, pero ya pasaron dos años y Alberto sigue sin reglas de juego ni programa. Por eso perdimos las PASO y las legislativas".

Pero las críticas al oficialismo no terminaron ahí y el ex titular de la AFSCA disparó: "hay un grupo que se creen que son los dueños y no nos dejan opinar" y que "nos pusieron en un lugar de aplaudidores que no nos gustó". Y remató: "Pero nosotros opinamos igual. aquellos que no quieran opinar por miedo al Instituto Patria o a la Casa Rosada, les digo que vamos a seguir opinando".

El lanzamiento

La presentación tuvo lugar el Centro Cultural Mugica, ubicado en la calle Piedras 720, del barrio porteño de San Telmo, con 300 personas que no dejaron lugares libres.

Antes de comenzar el acto se expuso un video de Milagro Sala: "Quería saludarlos a los integrantes del nuevo espacio. Tienen un gran desafio porque van a discutir el no pago al FMI y también los presos políticos. Son todas cosas que hoy no se discute en este Gobierno y que pareciera que en el Frente de Todos hay temor o pareciera que se cuidan demasiado. Les deseo la mejor de la suerte", cerró.

Antes de comenzar Milagro Sala saludó en un video

Formaron parte del lanzamiento la diputada Fernanda Vallejos, las actrices Cecilia Roth y Luisa Kuliok, y la compositora Teresa Parodi, entre otras personalidades que también integrarán esta flamante corriente.

Otros integrantes del nuevo partido son: el sociólogo Jorge Elbaum; el escritor Mempo Giardinelli; el referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Nahuel Levaggi; el extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José "Pepe" Sbatella; la actriz Cristina Banegas; la economista Felisa Miceli; la historiadora Araceli Bellotta y el economista Hernán Arbizu.