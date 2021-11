VIDEO| La tenista china Peng Shuai aparece en público tras su desaparición

La tenista china Peng Shuai, cuya pista se perdió algunos días después de que revelara haber sido abusada sexualmente por un ex alto cargo del Gobierno, apareció en público, según un vídeo publicado por el director del diario Global Times, Hu Xijin, en su cuenta de Twitter.

Según el vídeo, en la mañana de este 21 de noviembre Peng asistió a la ceremonia de apertura de la final de la competición de tenis juvenil en Pekín.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021