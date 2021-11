Sindicato de gastronómicos porteño tiene u$s40 millones en plazos fijos y acciones: Barrionuevo quiere esa caja

La seccional que conduce Dante Camaño en CABA desde hace cuarenta años ahorró una cifra millonaria. Su ex cuñado, Barrionuevo, quiere controlar esos fondos

Para algunos analistas del mundo sindical que conocen la integración y la conformación de las sociedades que dirigen los gremios más grandes e importantes de la Argentina la tensión que se vive en la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de Buenos Aires (UTHGRA) ante la inédita medida, en más de tres décadas, de presentar listas para competir por la dirección de la sección de Capital que, hoy como ayer, conduce Dante Camaño, hay que buscarla en las peleas familiares que devino en la separación de Luis Barrionuevo y de la diputada Graciela Camaño, hermana de Dante.

Una relación familiar que se hizo añicos y que tiene un primer gran efecto en la vida sindical de más de 39.000 afiliados al gremio de la Ciudad. El catamarqueño, Luis Barrionuevo, que conduce el gremio a nivel nacional desde 1975 le armó una lista opositora a Camaño, que la habilita a competir en las próximas elecciones para renovar autoridades en la filial y que se realizará el 2 de diciembre próximo.

La unión entre los Camaño y los Barrionuevo para dirigir los destinos de uno de los sindicatos de servicio con más afiliados de la Argentina posibilitó que Dante Camaño lograra conducir UTHGRA Capital desde el año 1984 con buenos resultados monetarios.

Los balances de la entidad gremial pueden mostrar que la administración del hermano de Graciela Camaño fue eficiente porque, a la fecha, posee cerca de 40 millones de dólares repartidos en plazos fijos y acciones.

Unos resultados financieros que llaman la atención porque el sector gastronómico y de turismo ha sido de los más afectados por la pandemia y las posteriores cuarentenas y restricciones a la libertad de comerciar y de trabajar.

Dante Camaño explicó, "tenemos los mejores balances en la historia del gremio sin conflictos importantes en puerta y, fundamentalmente, es un mal momento para hacer una interna gremial cuando tenemos 2.500 negocios perdidos, cerrados, en la CABA y 25.000 compañeros en la calle. Nosotros teníamos 64.000 afiliados registrados con trabajo genuino antes de la pandemia y ahora tenemos menos de 40.000 de los cuales la mitad no tienen sus aportes en regla porque hay problemas en las empresas que no están trabajando bien. Hacen muy poca caja".

El sindicalista, amante del tango y las milongas, cercano al peronismo federal de Miguel Pichetto y de algunas vertientes del PRO con llegada a Patricia Bullrich, explicó que "parte del dinero ahorrado en beneficio de los afiliados se produjo porque durante el tiempo que se extendieron las cuarentenas no se realizaron ningún tipo de actos como los que hacemos todos los años, fiestas de gastronómicos, festivales, ni tampoco se pudieron llevar adelante colonias de vacaciones para los chicos de los afiliados, ni recreación y turismo para los jubilados u actividades relacionadas con la temporada veraniega, por lo que logramos aumentar los ahorros y todo indica que esa es la caja que Barrionuevo ha visto como interesante para administrar a través de un alcahuete de él"

El dirigente auspiciado por Luis Barrionuevo es un sindicalista que acompañó a Camaño durante 25 años en la conducción de la delegación capital. Se trata de Humberto Ballhorst, actual secretario de Organización de la filial porteña y candidato por la lista Azul 17 de noviembre José M. González.

Ballhorst puede mostrar su alianza con Barrionuevo y con parte de los funcionarios de la administración de Alberto Fernández que vienen de sellar un acuerdo paritario de ajuste salarial al alza del 49% en cuotas para el año 2022. El incremento salarial del 20% en enero y febrero, del 15% en marzo y en abril y del 14% para mayo y junio, le ha dado impulso a la boleta opositora a la lista Gris que propone a Dante Camaño para un nuevo período.

Por otra parte, además de este acuerdo por paritarias, Ballhorst se mueve electoralmente realizando un gran gasto en publicidad, que para Camaño no dará resultados porque el afiliado gastronómico y hotelero conoce quienes son sus dirigentes y quienes estuvieron cuando se los necesito. "Este candidato inventado era un amigo nuestro. No lo conoce casi nadie. El que organiza la lista en contra es el señor Luis Barrionuevo y hace 40 años que estamos juntos y hasta el último día estuvimos juntos. Y, de la noche a la mañana, rompió todo y decidió bancar con plata a un candidato que nadie conoce con afiches, carteles y publicidad. Los que van a poner en su lugar a Barrionuevo y a Camaño no son ni Barrionuevo ni Camaño, son los afiliados del gremio que votarán el 2 de diciembre. Porque vos podes pagar la fama saliendo por televisión y comprar publicidad para instalarte pero el afiliado lo sabe. Se da cuenta que es una operación", afirmó a NA.

Desde las redes sociales los integrantes de la lista Azul les contestaron a Camaño pidiendo renovación de autoridades, "…después de más de 40 años, los gastronómicos van a poder elegir, y vos podes ser parte de este cambio histórico. Gracias a los más de 200 trabajadores y delegados que estuvieron presentes, levantando la voz y haciendo escuchar la realidad de todos los trabajadores".

Sin embargo, la realidad de los trabajadores no es buena. Despidos de personal, cierres de locales en la Ciudad, aportes que no se pagan por bajas recaudaciones de los dueños de las firmas del sector, producen un combo que no es el mejor para llevar adelante comicios tan trascendentales para la vida gremial provocando un aumento de la tensión discursiva que puede manifestarse violentamente si se produce una escalada de nervios de aquí al día de elecciones.

Camaño sostuvo a sus partidarios, "cuiden las urnas y quédense tranquilos que van a estar cuidados, no vamos a permitir matonajes ni barrabravas que afecten el proceso electoral". Y, a la prensa aseguró, "…vamos a contar con efectivos de la policía de la Ciudad e informaremos al fiscal y juez de turno de todas las amenazas por intervención de barra bravas de algunos clubes de fútbol el día de la elección".

Por lo expuesto, la relación rota entre las familias Barrionuevo y Camaño que, parece ser definitiva, deriva en esta confrontación por la seccional más importante de Gastronómicos, aunque, la motivación extra de conducir con un delegado una filial superavitaria parece ser la principal causa de la decisión adoptada por Luis Barrionuevo al dinamitar una sociedad de hecho con Dante Camaño que se extendió desde el retorno de la democracia.