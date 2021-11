El Dipy atacó a León Gieco: ¿qué le dijo?

El cantante de cumbia volvió a llamar la atención a través de sus redes sociales, al cuestionar al prestigioso cantautor por apoyar al pueblo Mapuche

El Dipy atacó a través de las redes sociales a León Gieco por defender el reclamo del pueblo Mapuche, esto se da en medio de una gran escalada de violencia en el sur del país que se cobró de la vida de Elías Garay, un joven de esa comunidad que fue asesinado por unos supuestos cazadores en Cuesta del Ternero.

"Título de este tweet: "Zurdo, kirchnerista y anti patria". Hola León Gieco, hermosa tu gorrita con el logo mapuche y lo que tenés escrito en la pared. Vengan de a mil...", escribió el irreverente tuitero, y acompañó el mensaje con capturas de un video del cantautor, incansable luchador de los derechos humanos, donde se lo ve con una gorra con la bandera Mapuche.

Título de este tweet:"Zurdo, kirchnerista y anti patria"Hola león gieco, hermosa tu gorrita con el logo mapuche y lo que tenes escrito en la pared. Vengan de a mil... pic.twitter.com/bxjZ3m1s7E — Eldipypapaok (@eldipypapaok) November 24, 2021

Rápidamente, el posteo generó reacciones de todo tipo. Por un lado, se ganó un gran repudio de muchos usuarios, pero también recibió alguno guiños de "libertarios" y simpatizantes del macrismo, unidos por su fuerte .

Este fin de semana, León cumplió 70 años y fue reconocido por grandes figuras de la cultura argentina con un gran recital en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que duró casi 3 horas.

El Dipy se lanza a la política: "Me pongo a disposición de cualquier partido"

l Dipy decidió hacer un "importante" anuncio a través de las redes sociales: se lanzó a la política.

"A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido política que me necesite para sacar a estos chorros", adelantó el cantante de cumbia antiperonista, que ya coqueteó con el macrismo y se sacó fotos con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

El cumbiero aseguró que su "familia no está muy de acuerdo con que haga esto", y hasta denunció amenazas y aprietes a su madre "cuando va a cobrar la jubilación".

"¿Se pensaron que tenía miedo?", exclamó El Dipy, quien lamentó el crimen del kiosquero en Ramos Mejía y aseguró que "no avanzamos nunca" en La Matanza. También dijo que se sumará a cualquier espacio "gratis" porque lo hará "por la patria".

En tanto, también se refirió al asesinato de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía que recibió un disparo en la cabeza este domingo por la tarde: "Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria".

"La Matanza no avanzó nunca", se quejó, en disonancia con el slogan de la intendencia liderada por Fernando Espinoza ("La Matanza avanza").

Por último, ratificó su compromiso con la política: "Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos".