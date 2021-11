Así justificó Matías Kulfas la prohibición de vender pasajes al exterior en cuotas

"Tenemos que priorizar que esta reactivación continúe y en eso hay necesidades de dólares para importaciones de maquinarias e insumos para producir más"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, justificó la prohibición del Banco Central a los bancos para que vendan pasajes al exterior en cuotas con tarjetas de crédito. Sostuvo que "en general, la gente que viaja el exterior no es pobre" y que "la clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, con el mecanismo de promoción del PreViaje".​

El ministro consideró que el país está en "un escenario de recuperación y reactivación que es muy claro" y que por ello la "prioridad" para los dólares son las importaciones de maquinarias e insumos para la producción.

Kulfas argumentó en favor de las restricciones que "en general, la gente que viaja el exterior no es pobre"

"Frente al tema de masificar viajes al exterior o priorizar la producción nacional y el empleo, es clara la respuesta", afirmó el funcionario en declaraciones radiales. El ministro estuvo en Río Negro, en una recorrida junto a la gobernadora Arabela Carreras y la CEO de Fortescue Future Industries, Julie Shuttleworth,por los lugares donde se va a instalar las plantas de productoras de Hidrógeno Verde anunciadas recientemente por el presidente Alberto Fernández.

Kulfas argumentó en favor de las restricciones que "en general, la gente que viaja el exterior no es pobre" y que "la clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, con el mecanismo de promoción del PreViaje".

Hidrógeno verde

En tanto, el funcionario, junto a Carrera, la CEO de Fortescue y el director ejecutivo para América Latina, Agustín Pichot recorrieron las áreas donde comenzarán las tareas de medición y construcción del proyecto para producir hidrógeno verde en la provincia.

La inversión por u$s8.400 millones de la firma australiana para producir hidrógeno verde prevé la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Luego de una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno de Río Negro, los funcionarios y los directivos de la empresa se trasladaron a Punta Colorada, un sitio con características adecuadas para el emplazamiento de la planta productiva, donde fueron recibidos por el intendente local, Renzo Tamburirini y dialogaron con un grupo de vecinos de la localidad.

Tras realizar un vuelo de reconocimiento en helicóptero, recorrieron distintas áreas con alto potencial para la instalación de los parques eólicos requeridos para la producción del hidrógeno verde. "Venimos trabajando con Fortescue y en este año de trabajo avanzamos mucho, por eso pudimos hacer el anuncio de inversión primero en Glasgow y hoy ya en Río Negro, con pasos concretos como el inicio de mediciones, el análisis de suelos, el trabajo en Sierra Grande, la semana que viene vamos a firmar el convenio para poner en marcha la zona franca de Sierra Grande", aseguró Kulfas durante una conferencia de prensa.

La burla del presidente del BCRA

En medio de las reacciones que generó el polémico anuncio del Banco Central que prohibirá comprar pasajes al exterior con tarjeta de crédito en cuotas, hubo una en particular que llamó la atención y fue la de Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, quien en tono burlesco le respondió a un usuario que lo increpó en Twitter por la medida. El tweet se volvió tendencia en las redes sociales.

En medio del partido mediante el que River se consagró campeón del fútbol argentino luego de golear por 4-0 a Racing en el Monumental, Tombolini se destacó por celebrar en Twitter en forma efusiva cada gol. "Gaaaaal [por gol]", escribió el vicepresidente del Banco Nación, en tres publicaciones diferentes.

Ante esto, un usuario le reprochó: "Che chanta, en vez de gritar, qué pensás de no poder comprar en cuotas pasajes al exterior. seguís defendiendo a estas lakras. ah, me olvidaba te vendiste por un sueldo".

Gaaaaaaaal en cuotas.. Siiii querías cuotas ahí tenes 3. Besis — Matias Tombolini (@matiastombolini) November 26, 2021

Tombolini, lejos de tomar en serio la queja o directamente optar por el silencio, prefirió contestarle en tono burlesco: "¡Gal en cuotas! Si querías cuotas, ahí tenés 3. Besis", escribió. En pocos segundos el comentario se viralizó y generó todo tipo de críticas.

Matías Tombolini le respondió a un usuario en Twitter y luego le llovieron las críticas

Inclusive, la publicación originó una discusión con el periodista deportivo Manuel Olivari, quien calificó a Tombolini de "Impresentable", a lo que el funcionario del Banco Nación respondió: "Una más... Van 4. Tas nojado? Uhhh veo que te pone nerviosho river campeón.. Bueno igual es medio costumbre eso de ganar diferentes campeonatos".

"Matias, sos el vicepresidente del Banco Nación. Hay mucha gente pasándola mal. Como mínimo no canchereen. Saludos", escribió Olivari. A lo que Tombolini, una vez más, sin quedarse callado, redobló la apuesta y contestó con ironía: "Vos de verdad le das entidad a esto? 1) es tuiter. 2) river esta saliendo campeon. 3) mi laburo lo hago todos los días y no tengo q justificar eso acá. 4) no seas amargo. Vamos 4 a 0 arriba. 5) querés hablar en serio? haceme una nota y tocamos todos los temas. Abrazo".

Otro usuario también citó la publicación del economista y sentenció: "Caca en la cabeza". Pero Tombolini siguió con las referencias futbolísticas: "No no... Goles... Y van 4. Tranqui... Nunca se sabe capaz hay más. Besis".

La norma del Banco Central

El Banco Central (BCRA) dispuso, a través de la Comunicación 7407, que informó a las entidades y emisoras de tarjetas que desde ahora no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior.

Además, el BCRA precisó que "los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno nacional". Agregó que en la compra de boletos de avión "con destino al exterior se podrá financiar con tarjeta de crédito con una tasa de 43%".

Textualmente, la comunicación A 7407 difundida este jueves dice: "A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

El nuevo cepo al dólar llega a 10 días de las elecciones y a semanas que se inicie la temporada veraniega, es decir, el momento en que se aceleran este tipo de contrataciones. Es un intento por frenar una salida de divisas por gastos turísticos en el exterior aunque las proyecciones hablan de una merma importante en la cantidad de residentes locales que optarían por veranear fuera del país, por el diferencial de costos y las dificultades para acceder al dólar.

La siguiente es la comunicación A 7407 completa que dio a conocer el BCRA:

Hoy la tasa de interés para estas operaciones ronda en un promedio del 43% anual. En el caso de pasajes y paquetes de turismo interno, los mismos se podrán comercializar a través del programa Ahora 12.

Según esta medida aprobada hoy por el directorio de la entidad, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes.

La resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes, según lo establecido por la comunicación de la entidad.

Alerta: las reservas del BCRA "no alcanzan"

Ya no será posible comprar pasajes y paquetes al exterior en cuotas

Los problemas cambiarios son cada vez más complejos, algo que se refleja en un cepo cada vez más estricto.

"El nivel de reservas internacionales netas roza mínimos preocupantes. Su panorama no es alentador", advierte a iProfesional Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

De acuerdo la cifra que informa el propio BCRA, el organismo monetario dispone de aproximadamente u$s43.000 millones de reservas totales.

"Sin embargo, casi el 84% de ese monto no pertenecen al Banco Central. Por un lado, están los depósitos en dólares de los privados por un monto que ronda los casi u$s12.000 millones. Por otra parte, hay poco más de u$s20.000 millones correspondientes al swap con China", alerta Cachanosky.

En resumen, según este experto, en total las reservas están compuestas de la siguiente manera:

-Depósitos de privados: u$s12.000 millones.

-Swap con China: u$s20.000 millones.

-Otros organismos internacionales (principalmente el BIS): u$s3.150 millones.

-Contrapartida contra el Tesoro por alrededor de u$s500 millones.

Al restar estos ítems a las reservas totales, surgen las reservas netas que cuenta el organismo para intervenir en el mercado.

"Así, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se encuentran en torno a los u$s7.000 millones, pero la situación es más preocupante aún. Es que no significa que esta cantidad sean dólares de rápida disponibilidad, ya que dentro de esta cifra se encuentran casi u$s3.500 millones en oro y otros u$s2.800 millones en DEGs (Derechos Especiales de Giro)", detalla Cachanosky.

Por lo tanto, descontando estos dos conceptos, sostiene que las reservas líquidas y de rápida disponibilidad son de "tan sólo" u$s800 millones.

"Está más que claro que ante una emergencia cambiaria, no hay margen para maniobrar con tan pocos dólares", alerta este economista.

El Banco Central tiene reservas netas muy bajas, y esa falta de dólares preocupa al mercado.

De acuerdo a la opinión de Pablo Repetto, director de la consultora GRA de Gabriel Rubinstein, las reservas netas líquidas (incluyendo los DEGs que se usan para pagos, pero excluyendo el oro), "al ritmo que vienen cayendo desde principios de septiembre, alcanzan para llegar con lo justo a la semana previa a las elecciones".

Por lo tanto, desde ahí en adelante, si continuara la caída de reservas netas, "será contra la posición de oro o contra los encajes de los depósitos en dólares", subraya.

Atrás quedó el recuerdo que, hacia mediados de septiembre, las reservas netas habían escalado a los u$s10.000 millones. Cifra que se esfumó rápido porque ese mes hubo que abonarle al FMI una cuota del pago de la deuda, por lo que se redujeron al nivel mencionado de u$s7.000 millones.