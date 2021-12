Rating: MasterChef Celebrity 3 se aleja de sus competidores

Germán Martitegui y Donato De Santis compartieron sonrisas y caras largas cuando Luisa Albinoni quiso hacer stand up en medio del desafío de este martes

El horario estelar de la TV abierta porteña arrancó con Telefe Noticias con 11,6 puntos, mientras que Telenoche quedó segundo con 7,4 puntos.

MasterChef Celebrity 3 fue el programa más visto del día, con un pico de 19,3 puntos de rating.

Le ganó a Los 8 escalones del millón que hizo 11,2 puntos, y a La 1-5/18, ambos ciclos en eltrece que consiguió 11,3 puntos.

Por el mundo, en Telefe, lideró su franja con 12,9 puntos, y le ganó a ShowMatch que hizo 8,2 puntos de rating en eltrece.

Choque de jurados en MasterChef

El humor es un componente infaltable en todo programa de televisión, aún en una competencia de cocina de alto nivel como lo es MasterChef Celebrity (Telefe). Conforme pasan las jornadas, las preparaciones intensifican su dificultad y los jurados su rigurosidad.

No obstante, queda lugar para un chiste o un comentario... aunque no todos los chef estén preparados para una competencia humorística. Así fue como Germán Martitegui y Donato De Santis compartieron sonrisas y caras largas cuando Luisa Albinoni quiso hacer stand up en medio del desafío de este martes.

Una vez dada a conocer la consigna, los participantes pusieron manos a la obra. Mientras, los jurados se dividían en las estaciones de trabajo y pasaban por cada una de ellas para ver en qué andaban los cocineros, cómo estaban preparando la comida y qué consejos necesitaban para hacer su mejor preparación.

Cuando Martitegui y De Santis llegaron a la mesada de Luisa Albinoni, ella los sorprendió al explicarles qué estaba haciendo: "Aquí estoy, midiendo la harina para hacer la masa. Voy a hacer agnolottis de ricota". El italiano le dio un consejo para la preparación y su colega, para la salsa. Tips entregados, se disponían a ir a ver a otro concursante. Sin embargo, algo pasó.

"¡Donato!", interrumpió Luisa antes de que se retiren, llamando la atención del chef. Acto seguido, la actriz le contó un chiste: "¿Sabés lo que le dijo el tomate a la cebolla? ¡Salí que me emocionás! Es malo, pero suma", dijo ella entre risas. Una sonrisa pícara de De Santis validó la interrupción de la humorista y un choque de puños cerró el momento. O al menos eso parecía.

Reflexionando y repitiendo el remate, el chef siguió caminando. A mitad del recorrido, decidió volver sobre sus pasos para "replicarle" a la concursante con otro chiste. "El otro... ¿Sabés lo que le contesta el tomate a la cebolla? ¡Tomatela!", aportó el tano. Mientras que él y Luisa se reían, la cara de Martitegui se debatía entre el fastidio y el mal humor. La situación no le hizo nada de gracia y, mientras que la cámara se quedaba con Donato y Luisa, Germán miró hacia la otra que lo tomaba de frente.

Más allá de la broma y las buenas devoluciones que tuvieron en la jornada, el plato de Luisa no superó las expectativas del jurado y se llevó el delantal gris, por lo que deberá participar el próximo jueves para evitar la eliminación del domingo. Por otro lado, Mica Viciconte, Paulo Kablan y Mery Del Cerro también tuvieron el mismo destino.

ShowMatch: una noche con cuatro sentenciados

Este martes, Marcelo Tinelli dio por terminada la ronda de ritmos urbanos, con la presentación del bailaor flamenco y novio de Hernán Piquín, Hernán Barajas, y la exchica ShowMatch Loli Ruiz, que la semana anterior dejaron fuera de concurso a Rocío Marengo y Lizardo Ponce.

"Quiero agradecerle a todo el mundo por habernos apoyado. Para mí, estando tan lejos de mi casa, que me hayan elegido es el mejor de los regalos", expresó el participante de La academia, en la previa. Luego, el participante se vio obligado a dar explicaciones por una foto hot que subió a su Instagram y que despertó los celos de su novio.

El tema generó una breve discusión entre Jimena Barón, que aplaudió la postura del concursante, y Guillermina Valdes. Los compañeros de Piquín debieron contener al bailarín, que al ver aquella foto sintió que su novio estaba "beboteando". "Esto termina mal", indicó De Brito.

Barajas y Ruiz eligieron, para esta instancia, bailar al ritmo de "Turn Up the Music", de Chris Brown y luego Frecolate, invitado especial del español, les dedicó unas rimas a los miembros del jurado. Tras ver la propuesta, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (7). "Les pasó lo que les pasa a todos: una fallita al final, en el truco, pero me gustó la coreografía. Creo que es porque están todos cansados de la cabeza y del cuerpo".

Pampita Ardohain (8), a su vez, señaló: "Me gustó el recorrido de la coreo, pero me faltó un momento de impacto. La música no ayudó, pero son muy correctos y versátiles los dos. Me faltó que explotara y me diera piel de gallina". "El trabajo de Agus es muy bueno. Los dos estuvieron mucho menos tiempo en la pista que el resto, porque se incorporaron al concurso hace podo. La propuesta tuvo algo tecno, de electro pop, que no es lo que más me gusta", agregó Valdes (8).

"Loli volvió con esta coreo. Su pisada volvió a ser lo del principio. Me sorprendieron para bien. En esta instancia yo necesito impacto y rigor, que se jueguen a hacer cosas que puedan salir mal, pero que la rompen, y eso no pasó", sumó Barón, dueña del voto secreto.

"Vi la coreo muy potente y aeróbica. La verdad que a mí me gustó. Y lo felicito a Agus porque para él es todo nuevo. Loli esta vez estuvo divina. Se tocaron un poco y un poco de celos me dieron", cerró Piquín (9). Luego, el conductor dio a conocer el voto secreto de Barón y así quedó establecido quiénes pasarían a la segunda instancia y cuáles deberían batirse a duelo el miércoles.

Las parejas que no alcanzaron el mínimo de 40 puntos fueron Mario Guerci y Sole Bayona (18 + 3 = 21), Rochi Igarzabal y Gonzalo Gerber (25 + 5 = 30), Noelia Marzol y Johnny Lazarte (33 + 6 = 39), y Agustín Barajas y Loli Ruiz (32 + 7 = 39).Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas (40 + 9 = 49), Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez (38 + 7 = 45), y Celeste Muriega y Maxi Diorio (36 + 8 = 42), en tanto, se aseguraron su pase a la siguiente ronda.