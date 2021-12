Milei cree que hay que "eliminar" el Mercosur y se pregunta por qué "los gobiernos tienen que regular las transacciones comerciales"

El diputado electo del espacio La Libertad Avanza sostiene que "abrazar las ideas de la libertad es una cuestión de índole práctica y cuantitativa

Tras haber obtenido su lista, La Libertad Avanza, el 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei asumirá una banca en Diputados el próximo 10 de diciembre. Él dice que combatirá desde adentro un sistema corrompido.

Pocos días antes y en el rol de orador sobre las ideas libertales que lo fogueó para los actos, Milei estará el 1° y 2 de diciembre en el Movie de Montevideo Shopping, en un evento organizado por Café Jurado que iba a hacerse en Parva Domus. ¿Aprovechará la ocasión para entrevistarse con políticos uruguayos?, le preguntó el sitio Búsqueda. Sin embargo, su respuesta fue difusa: "Si durante la visita se llegaran a dar situaciones en las cuales pudiera encontrarme con personas importantes del arco político uruguayo, sin lugar a dudas. Hay tratativas, como siempre. Este tipo de cuestiones llevan un proceso de charlas. Si se dan, bienvenidas".

Javier Milei consideró que es necesario "eliminar" el Mercosur

En la extensa entrevista, Milei lanzó una opinión polémica: consideró que hay que eliminar el Mercosur. Ante la pregunta sobre si esta entidad "sirve para algo", la respuesta del diputado electo fue: "No, yo lo eliminaría. Nada de flexibilidad como reclama el gobierno uruguayo. Eliminarlo". Y continuó: "Porque en el fondo es comercio administrado por los Estados en el Mercosur. ¿Por qué el gobierno tiene que estar regulando nuestras transacciones comerciales?, ¿a título de qué?".

En relación a su electorado, y frente a la pregunta de "a quién representa", Milei afirmó: "La casta política quiere mostrarlo como una posición de enojo para ningunear y menospreciar el trabajo que venimos haciendo desde hace años. Esta es una cuestión de batalla cultural; no es que aparecí de un día para el otro, no. Llevo años en esta batalla cultural y no soy el único; hay un montón de personas. De hecho, en 2019, después de tantos años de dar la batalla cultural José Luis Espert fue candidato presidencial. Muchos otros liberales se han estado volcando a hacer política, a involucrarse. Por lo tanto, creer que esto es un fenómeno de gente enojada es muy despectivo, pero muy funcional a la casta política".

Milei también habló acerca de la posición política del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou

El diputado de La Libertad Avanza no se guardó ninguna opinión y también habló acerca del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Frente a la consulta sobre si lo considera liberal o no, Milei contestó: "Cuando uno lo escucha y toma su discurso es alguien que tiene una perspectiva liberal. Lo que pasa es que hay distintas familias de liberales. Tenés liberales clásicos, minarquistas y anarcocapitalistas".

Y continuó: "Están los libertarios también, a los que otros llaman conservadores. Lo que sucede es que cuando vos te involucrás en la política están las restricciones del mundo real, las que están dadas, ¡está el río ahí! Se llama condición de Estado.Y después están las restricciones generadas por el propio sistema político. Ahora, la secuencialidad con que vos encarás esa lucha tampoco es trivial y eso está muy bien planteado en la Teoría del Segundo Mejor, de Lipsey y Lancaster; es cómo vas enfrentando la solución de esas restricciones. Entonces, a veces la evaluación de ese contexto sin tener en cuenta los zapatos de quien está tomando las decisiones puede ser desafortunada. Eso hace que, de repente, en la vida real, un liberal, aun cuando tuviera una posición filosófica anarcocapitalista, podría terminar -a los ojos de un anarcocapitalista- operando como un liberal clásico".