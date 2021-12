Uruguay apuesta a un acuerdo bilateral de inversiones con India

La canciller interina se reunió con la secretaria india Riva Ganguly Das y convinieron profundizar las relaciones entre ambos países

La canciller interina, Carolina Ache Batlle, tuvo una reunión este lunes con la secretaria india Riva Ganguly Das luego de siete años sin realizar una Reunión de Consultas Políticas. Fue en ese contexto que convinieron profundizar las relaciones entre ambos países en los ámbitos "político, comercial, de inversiones, cultural y de cooperación".

De acuerdo al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las funcionarias resolvieron mantener reuniones virtuales en los meses venideros donde trabajarán "en la posible negociación de un Acuerdo Bilateral de Inversiones". Además, entre otros temas se tratará "la conclusión de las habilitaciones sanitarias aún pendientes para productos de interés exportador de Uruguay, como ser manzanas y cítricos".

La Ministra Interina de Relaciones Exteriores, @CarolinaAche, presidió la delegación uruguaya que participó en la 4ta Reunión de Consultas Políticas entre la India y Uruguay, que tuvo lugar en el día de ayer en Cancillería.???? pic.twitter.com/OZHmubkt3w — Cancillería Uruguay ???????? (@MRREE_Uruguay) November 30, 2021

Ambas partes pactaron "explorar nuevas vías de cooperación en áreas como la audiovisual y las tecnologías de la información". "Para ello, la ministra interina Ache propuso a India suscribir un Acuerdo entre las respectivas agencias de cooperación, que encuadre las futuras acciones en la materia", detalló el comunicado.

A raíz de la pandemia, se cancelaron las actividades conmemorativas de los 60 años de relaciones diplomáticas que se cumplieron en 2020 entre los dos países. En la reunión del lunes, las autoridades pactaron formar un nuevo cronograma para el año próximo con eventos a celebrarse tanto en India como en Uruguay.

Antelo, en su nueva planta de Uruguay: "No comparto para nada que haya falta de competitividad"

El empresario argentino Manuel Antelo inauguración su nueva planta ensambladora de Nordex en Uruguay, país en los que el ejecutivo tiene varios negocios en marcha y en distintos rubros de actividad.

En una rueda de prensa, Antelo contó que cuando decidió fabricar vehículos en Uruguay tenía dos posibilidades: empezar una fábrica desde cero o hacerse cargo de Nordex. Finalmente optó por hacer inversiones para modernizar la planta de Montevideo y aprovechar el conocimiento que ya tenían los empleados de la empresa. Hoy el 100% del personal es uruguayo.

Cuando lo interrogaron sobre cómo llegó a invertir en Uruguay con los niveles actuales del tipo de cambio, advirtió: "No comparto para nada que haya falta de competitividad. Si hay falta de competitividad en la planta, es culpa nuestra que no sabemos adecuar los métodos de trabajo, la forma de trabajo. La gente trabaja a muy buen ritmo. Estamos contentos, muy contentos. No solo nosotros, la gente de Ford, la de Peugeot -que la fabricamos vehículos a ellos-. Todo el mundo dice que la productividad que tenemos es muy buena".

"Solo en el diccionario éxito está antes que trabajo. Hoy Nordex les da una oportunidad de progreso", dijo Antelo

"Solo en el diccionario éxito está antes que trabajo. Hoy Nordex les da una oportunidad de progreso. A ustedes muchachos: trabajar y trabajar. El éxito puede llegar", dijo al terminar su discurso en la inauguración oficial de la planta de Ford, en un mensaje dirigido a los trabajadores.

Para el ejecutivo, Uruguay está en un "muy buen camino" para seguir captando inversiones porque cuenta con un régimen de promoción de inversiones "muy positivo".

"Tiene estabilidad, no cambian las reglas de juego. Es un país bimonetario. Podemos trabajar en la moneda que queremos, y la economía está muy abierta. Soy superoptimista", afirmó.

La iniciativa implica una inversión conjunta con Ford de u$s50 millones, emplea a unas 150 personas de forma directa, y tiene previsto fabricar unos 8 mil vehículos utilitarios por año del modelo Transit, con destino a distintos mercados de América del Sur.

La nueva planta de Ford en Uruguay

La nueva planta de Nordex

El empresario argentino explicó también que era necesario encontrar un nicho de mercado. Así, indicó también que ese fue el momento en que optó porque Nordex se especializara en ser una compañía de "primerísimo nivel" para fabricar utilitarios a "precios competitivos". "En general son un problema para las marcas porque son de tamaño muy grande, cuesta meterlos en las líneas que tienen que ser especiales, y en general son de volúmenes bajos. Esos volúmenes bajos para nosotros son gigantescos", apuntó.

El acuerdo con Ford para producir vehículos de la marca en el país luego de 35 años se había anunciado a finales del año pasado. Según dijo Antelo, Ford quería fabricar el modelo Transit en Uruguay, y para eso les dio un año y medio de plazo para comenzar. Cuando se firmó el acuerdo no se tenía ni siquiera el terreno para instalar la nueva planta, relató el empresario.

La nueva planta cuenta con instalaciones y equipamiento moderno, que incluye iluminación natural y tratamiento termoacústico. También posee estructura completa de soportes, tales como pista de pruebas, depósitos, patios, oficinas, y sistemas de logísticas de autopartes y vehículos terminados.

El presidente de Ford Sudamérica, Daniel Justo, apuntó a que la experiencia de casi 60 años que tiene Nordex en el sector automotriz produciendo camiones pesados y automóviles de alta calidad la hacen "el socio ideal" para el proyecto.