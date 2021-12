La Provincia ve con preocupación el aumento de casos de coronavirus: ¿se preparan medidas?

Desde Salud trabajan en el pase sanitario y buscan acelerar la vacunación en niños y adolescentes. En Provincia hay un incremento significativo de casos

En el marco de un ascenso mundial de casos de coronavirus y la aparición de una nueva cepa, el país registró una leve escalada en los últimos días que preocupan a varios sectores del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Salud Nacional, en las últimas 24 horas hubo 23 fallecidos, 2,681 nuevos contagios y 617 pacientes hospitalizados en unidades de terapia intensiva, con un total de 68.874.746 vacunas aplicadas.

En la provincia de Buenos Aires los datos no mejoran. El jueves se detectaron 989 casos positivos, y en comparación con el final de noviembre, donde se registraba un promedio diario de 520 contagios, se está ante un incremento significativo de casos caracterizado por un aumento en la positividad.

Los números y la inminente aparición mundial de la cepa Omicrón fueron la punta de lanza que llevó al gobierno bonaerense a adoptar medidas para frenar la escalada. La principal, impulsar la vacunación libre de primeras dosis a partir de los 3 años de edad.

Preocupación por los ascensos de casos

El Ministerio de Salud liderado por Nicolás Kreplak argumentó que el incremento de casos se debe a varias causas

En torno al panorama actual, desde la gobernación ven con preocupación el ascenso de casos, y aseguran que están apostado a que "todos aquellos que tienen que completar sus esquemas lo hagan". "Sobre todo en niños y adolescentes", agregaron.

Por su parte, el Ministerio de Salud liderado por el ministro Nicolás Kreplak argumentaron que el incremento de casos se debe a varias causas, entre las que destacan el movimiento generado por las aperturas escalonadas. En esta sintonía, aseguraron que los aumentos son leves producto de la "gran tasa de vacunados" registradas.

"Como fue a lo largo de la pandemia, no hay una sola causa del aumento de los casos. Tampoco se sabe a ciencia cierta por qué ocurre. Sabemos que a más movimiento, más casos. Pasó durante todos los momentos", afirmaron desde el entorno del ministro.

Cómo será el pase sanitario

El pase sanitario tendrá el esquema de vacunación completo

También aclararon que se está trabajando en un pase sanitario para mayores de 13 años, al igual que el impulsado en Tucumán, con esquema de vacunación completo, a aplicarse de manera escalonada.

"Estamos esperando la resolución de Nación si nos permite ampliarlo y sino sacar uno propio", señalaron fuentes de la cartera, y manifestaron que será progresivo en su aplicación, es decir que irá desde eventos masivos al aire libre hasta el transporte público, por etapas.

Para el ministerio provincial lo señalado por Kreplak "no fue muy distinto" a lo dicho por la ministra nacional Carla Vizzotti, a pesar de que esta aclaró que el pase sanitario no regirá para el transporte público, ni en oficinas y escuelas. Fuentes de gobernación calificaron la relación entre los funcionarios como "muy buena", y declararon que, desde la provincia, "no harían nada que vaya a contramano de lo definido por el COFESA"

Desde ambos sectores de gobierno coinciden en que existe una problemática en la franja etaria comprendida entre los 18 a los 39 años que no completó el esquema de vacunación. El argumento esgrimido va a tono con el "relajamiento de la sociedad", y esbozaron la necesidad de reforzar los trabajos para concretar la vacunación de ese sector. La ministra Vizzotti auguró en conferencia de prensa desde Santa Fe que el pase sanitario estará "para la semana próxima".