Gastronómicos: Camaño habla de triunfo, pero Barrionuevo afirma que las elecciones estaban suspendidas

El secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos Seccional Ciudad de Buenos Aires tuvo un duro enfrentamiento con Luis Barrionuevo

El secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos Seccional Ciudad de Buenos Aires, Dante Camaño, informó a los afiliados el sindicato que su espacio se impuso con el 80% de los votos en el distrito, en medio de un duro enfrentamiento con Luis Barrionuevo y denuncias de fraude en una jornada electoral complicada y tensa..

"La Lista Gris obtuvo el 80% de los votos en las elecciones", destacó Camaño.

El tradicional líder del sindicato gastronómico de la Capital aseguró que "fue una jornada intensa, complicada y cargada de incertidumbre por el intento de un grupo y de la Junta Electoral Nacional que responde a Barrionuevo de suspender la libre decisión democrática de los afiliados gastronómicos".

Además, indicó que su histórica Lista Gris "se impuso en los comicios porteños a pesar de las maniobras de la oposición", y calificó esa situación como "un verdadero fraude perpetrado por Luis Barrionuevo y sus seguidores".

De este manera, la lista de UTHGRA que se adjudicó un triunfo por amplio margen "de acuerdo a la información brindada por las planillas, que llevan la firma de los presidentes y fiscales de mesa", de acuerdo a lo indicado por el dirigente gremial.

En cambio, al inicio del comicio, Barrionuevo, el líder de UTHGRA a nivel nacional, comunicó que "las elecciones en la ciudad de Buenos Aires estaban suspendidas" porque Camaño "impidió que los fiscales de la lista opositora participen del proceso electoral". Al mismo tiempo, agregó que el gremio de gastronómicos a nivel nacional intervino la junta electoral de Capital, para poder volver a convocar a elecciones, antes del 10 de marzo, que es cuando vence el mandato de la conducción que encabeza su ex cuñado Camaño.

Camaño y Barrianuevo fueron aliados durante años, pero las diferencias por el control de los fondos crecieron y quedaron en evidencia durante las elecciones desarrolladas este jueves, en medio de una marcada tensión.

El conflicto en Gastronómicos

Luis Barrionuevo se enfrenta a Dante Camaño en las elecciones de la seccional porteña del sindicato de gastronómicos y hoteleros UTHGRA.

Sucede que el sindicato de gastronómicos y hoteleros UTHGRA está llevando adelante las elecciones en todo el país, con una pulseada decisiva en la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario general de la sección Capital de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Dante Camaño, aseguró que la lista opositora referenciada en el titular del sindicato a nivel nacional, Luis Barrionuevo, intentó bloquear la salida de las urnas de la sede central del gremio, en un supuesto intento de anular la elección.

Luis Barrionuevo se enfrenta a Dante Camaño en las elecciones

Según afirmaron cerca de Camaño, que va por un nuevo mandato al frente de la seccional más importante del país, un grupo de "barrabravas" que responde a Barrionuevo, y que apoya a la lista opositora, se presentó por la mañana para bloquear las calles San Juan, Salta y Cochabamba, con la intención de demorar la apertura de las mesas en los distintos centros de votación.

La elección, "pese a la maniobra antidemocrática de Barrionuevo, se logró reconducir los comicios en tiempo y forma, y las urnas seguramente darán la realidad de las intenciones de los votantes", señaló Camaño, quien encabeza la lista Gris.

En busca de una intervención

"La maniobra de Luisito es judicializar la elección de CABA, para después pretender la intervención, ya que sabe y le queda claro que pierde por una diferencia abrumadora", sentenció.

Barrionuevo impulsó la lista opositora encabezada por el dirigente Humberto Ballhorst para intentar desplazar a su cuñado, que está en el cargo desde 1984 y que fue su aliado durante 40 años.

Camaño sigue con la votación

Ballhorst desistió de participar y afirmó que las elecciones se habían suspendido tras denunciar que desde el espacio de Camaño no dejaban entrar a sus fiscales, y que además estaban saliendo de la sede central urnas con votos adentro antes de la apertura de las mesas de votación.

Los comicios no fueron suspendidos

Fuentes del sector de Camaño respondieron que los comicios no estaban suspendidos y que se estaban desarrollando con normalidad, y atribuyeron las denuncias del grupo de Barrionuevo al hecho de que no contaban con suficientes fiscales para controlar el proceso electoral.

Además, en la cuenta de Instagram de Uthgra CABA Prensa y Cultura se suben historias mostrando que las elecciones no se detuvieron.

Durante la jornada, publicaron frases como "Cuando se compite deslealmente, solo queda embarrar, difamar, asustar y confundir".

Desmientieron las denuncias de supuestas distribuciones de urnas conteniendo sobres con votos de la Lista Gris y solicitaron la presencia de un escribano. "NO ES VERDAD que el acto eleccionario está suspendido. Se está votando con total normalidad y les pedimos encarecidamente a todos los gastronómicos porteños que no se dejen amedrentar. Cuando no se respeta la democracia, no se respeta a los trabajadores", dijeron, negando toda autoridad a la Junta Electoral.