La nueva vida de Merkel: leer, dormir y disfrutar del tiempo libre

La hasta ahora canciller alemana, que ha mostrado intención de dejar completamente la política, tiene derecho a una oficina con empleados en el Parlamento

Cuando se le pregunta a Angela Merkel qué quiere hacer tras abandonar el cargo de canciller alemana, responde sin vacilar: "Leer". Pero inmediatamente calcula y precisa: "Aunque se me cerrarán los ojos, porque estoy muy cansada, así que dormir".

Con gran discreción y sentido del humor ha ido ocultando sus planes para la etapa posterior a estos 16 años al frente del Gobierno alemán.

Solo en alguna ocasión ha insinuado que le gustaría volver a visitar alguna de las numerosas universidades que a lo largo de estas cuatro legislaturas le otorgaron el doctorado ‘honoris causa’, dando lugar a rumores sobre un posible regreso a la investigación, que siempre le ha interesado, indicó el diario español ABC.

Fuera de la política

"No haré más política ni trabajaré en la solución de conflictos", ha reconocido recientemente, dando al traste de las esperanzas de quienes la veían al frente de alguna organización internacional, en continuidad con su lucha por el multilateralismo.

"Durante muchos años he estado muy ocupada con la agenda que me preparaba mi equipo. Es el deber del canciller y lo he hecho con mucho gusto", señaló, "y ahora voy a hacer lo que yo quiera voluntariamente, pero qué será lo que yo quiera solo se hará evidente dentro de unos meses", agregó.

Cuando deje de trabajar, seguirá cobrando su sueldo de canciller durante tres meses y después la mitad durante un máximo de 21 meses, como salario de transición.

Su pensión de jubilación será de unos 15.000 euros. Bastante más peso tendrán, seguramente, los planes de su marido, el químico cuántico y físico Joachim Sauer, un científico respetado y altamente condecorado. Sauer es miembro extranjero en la universidad de Turín desde junio y en el futuro es probable que parte de su vida profesional se desarrolle en Italia, un país que les encanta a los dos y en el que suelen hacer montañismo en vacaciones.

También es seguro que pasarán más tiempo en la ‘dacha’, la modesta casita de campo en Uckermark, a una hora de Berlín, en cuyo jardín de 50 metros cuadrados Merkel cultiva gustosa sus hortalizas favoritas, "excepto coliflor, porque atrae a los caracoles", según ha confesado ella misma.

El caso es que, como todos los excancilleres, Merkel tiene derecho a una oficina y varios empleados en el Bundestag y ya ha solicitado dos empleados para la dirección de la oficina, dos puestos de oradores, dos empleados más, un secretario y dos choferes.

Merkel deja el cargo de canciller de Alemania luego de 16 años

Nuevo canciller en Alemania

Olaf Scholz fue votado como nuevo canciller de Alemania el miércoles, poniendo fin a los cuatro mandatos de Angela Merkel al frente de la mayor economía de Europa.

Scholz, el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), ganó la votación secreta en el Parlamento como se esperaba, una culminación de meses de negociaciones tras la estrecha victoria de su partido en las elecciones federales de septiembre.

Siguiendo los protocolos ceremoniales, Scholz acudió a ver al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, quien lo nombró como nuevo canciller, cargo que asumirá oficialmente una vez que tome juramento en el Parlamento.

Scholz, de 63 años, se desempeñó como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno de coalición de Merkel a finales de la década de 2000. En 2011 fue elegido alcalde de Hamburgo, cargo que ocupó, con altos niveles de apoyo, hasta 2018.

Desde entonces, se desempeñó como vicecanciller y ministro de Finanzas en el gobierno de gran coalición de Merkel, un puesto poderoso en la política nacional alemana, señala CNN.

Olaf Scholz es nombrado nuevo canciller de Alemania

Su estilo político no es diferente al de su ahora exjefa: los dos se parecen en muchos aspectos, a pesar de provenir de partidos rivales.

Scholz, quien formó una coalición tripartita con los Verdes y el Partido Liberal Democrático, proempresarial, se posicionó como una figura pragmática y de manos seguras. Lo ven como moderado y centrista, lo que lo convirtió en algo atípico dentro de su partido.

"Scholz parece deber en parte su éxito a hacerse pasar por el digno heredero de Merkel durante la campaña, tranquilo y sin pretensiones, y con las manos cruzadas en un rombo al estilo de Merkel en una imagen que se volvió viral". escribió Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg Bank, en una nota de análisis el miércoles.

"Tal imitación es probablemente el mejor cumplido que podría haberle hecho. A pesar de algunos altibajos durante su largo reinado, Merkel deja el cargo como la política más popular del país, con un 69% de aprobación", agregó.

Merkel, que observó los procedimientos parlamentarios desde la galería de visitantes junto al excanciller Gerhard Schroeder, recibió aplausos de los legisladores cuando el presidente parlamentario Baerbel Bas mencionó su nombre.

Habiendo liderado Alemania durante 16 años y 16 días, Merkel se quedó a muy poco de convertirse en la canciller de posguerra con más años de servicio, detrás de Helmut Kohl, por solo 10 días.

Scholz también asume el poder en un momento de creciente incertidumbre diplomática en la Unión Europea, incluida las provocaciones de Rusia y Bielorrusia, y las amenazas al estado de Derecho de Polonia y Hungría. A diferencia de Merkel, no es muy conocido en el extranjero.