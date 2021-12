Verano 2022: el Gobierno asegura que "no es factible un cierre de fronteras"

La titular de Migraciones dijo que "es improbable" una medida restrictiva, pero admitió que estará sujeta a lo que dicte Salud y la situación de pandemia

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que "no es factible el cierre de las fronteras" en los meses de enero y febrero por lo que los argentinos que salgan de vacaciones al exterior pueden estar tranquilos que podrán regresar al país sin restricciones.

Carignano, en comunicación con radio La Red, fue consultada sobre si los argentinos que viajen a Brasil o a otros países en donde están aumentando los casos de la nueva variante ómicron podrían tener dificultades en regresar de sus vacaciones. "Con el nivel de vacunación de la Argentina y la poca cantidad de casos no vemos factible el cierre de fronteras", explicó la funcionaria.

No obstante, advirtió que todo puede cambiar en el caso de que el Ministerio de Salud determine epidemiológicamente que hay un nuevo riesgo sanitario. "No veo probable un cierre, a no ser que aparezca una variante que mata apenas te toca, si es así nos encerramos en casa, claro", expresó.

Mejor situación

Más temprano, la ministra de Salud Carla Vizzotti, también dio precisiones sobre las expectativas en materia de medidas a implementarse en los dos primero meses de 2022. "Estamos arrancando el verano muchísimo mejor que el año pasado. El año pasado en diciembre tuvimos un crecimiento de casos, pero nunca bajó al nivel en el que estamos ahora. El factor clave es la vacunación", aseguró en diálogo con radio Metro 95,1.

Por otra parte aseguró: "Nadie imagina un 2022 sin pandemia. Vamos a seguir viendo hospitalizaciones y muertes. Imagino un 2022 con la mayor cantidad de personas vacunadas, con inmunidad de refuerzo y muchísimo menos impacto. El Covid-19 se va a transformar en un virus estacional y vamos a tener que atenderlo".

En relación a la variante ómicron presente en Brasil, destino turístico recurrente por los argentinos, Vizzotti dijo que los estudios indican que "es menos letal" y que seguramente "lo sea menos que Delta". Así, explicó: "La idea es desestimar, desalentar los viajes de alta circulación por los riesgos de traer la variante. A la vuelta que las personas tengan cuidado y se hagan un PCR".

Al respecto, Carignano recordó en la entrevista radial que los argentinos que regresen del exterior "tienen que presentar un PCR negativo, no mayor de 72 horas, y pueden no estar completamente vacunados, lo que va a implicar que esas personas tengan que hacer cuarentena de 10 días".

La variante ómicron

En el caso de la Argentina, la funcionaria nacional declaró que es "inevitable que (la variante ómiocron) llegue al país y se propague como lo hizo la Delta". Respecto a esto, mencionó la posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. Aunque también destacó que el país se encuentra en una "situación epidemiológica favorable gracias a la alta tasa de vacunación".

Respecto a la variante Ómicron, comentó que todavía no hay tanta información al respecto: "La evolución natural del virus es que sea más transmisible y menos letal. Va a ser un virus estacional que va a pasar a ser como la influenza". Y aclaró que puede haber un rebrote en marzo, pero que no depende de un solo factor: "Algunos factores son externos como el caso de las nuevas cepas en otros países. Si bien hay un aumento de casos, es leve gracias a la vacunación".

Para la titular de la cartera sanitaria, es fundamental vacunar a quienes no han cumplido con el esquema todavía y dar las terceras dosis a quienes ya tienen dos. "Esperamos para marzo podamos tener a la mayor parte de la población inmunizada y que no necesitemos ninguna acción más", agregó.

Pase sanitario

Por otra parte, la integrante del Gabinete se refirió al pase sanitario y a la posibilidad de que se establezca la obligatoriedad de la vacunación contra el Sars-Cov-2: "No es la idea que el Pase Sanitario termine en una vacunación obligatoria. La idea es que sea una herramienta para las provincias y municipios; los distritos locales pueden ampliar el espectro de la medida".

Actualmente, el Ministerio de Salud está trabajando para estimular la vacunación y disminuir el peligro en los lugares de mayor riesgo, que son los eventos masivos. "Siete millones de personas están en condiciones de recibir la segunda dosis, y son clave, porque se movilizan y son factores de contagio", subrayó.

El Pase Sanitario es un certificado en el que consta que una persona mayor a 13 años ha recibido las dosis de vacunas necesarias y habilita al ciudadano a poder asistir a eventos masivos, lugares cerrados y espacios de mayor participación. Esto será necesario para megaeventos, tanto abiertos como cerrados. "Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el Pase Sanitario", explicó Vizzoti.