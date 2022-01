Escala salarial para empleados de comercio 2022

Con los haberes de noviembre, que se recibieron en diciembre, el rubro sumó un nuevo incremento. Así queda la escala salarial empleados de comercio

Los empleados de comercio, englobados bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), comienzan a cobrar a partir de este mes de diciembre de 2021 el último de los aumentos salariales pautados para el año. Con esta suba, la escala salarial empleados de comercio acumula un incremento anual del 42 por ciento.

Este sector fue uno de los primeros gremios en reabrir sus paritarias con el visto bueno del Gobierno, readecuando la escala salarial empleados de comercio a la inflación, que supera a la meta del 29% esbozada en el presupuesto de este año.

Ahora, desde el sector se analizó cómo se ajustarán los próximos meses y cuál será la escala salarial empleados de comercio para 2022.

Por otro lado, se acordó un bono de fin de año de $13.000 para trabajadores de supermercados con la escala salarial empleados de comercio. El titular de la FAECyS, Armado Cavalieri, confirmó que los trabajadores de supermercados cobrarán ese bono. Será el personal de las cadenas COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día %. Además, Cavalieri ratificó que en enero se activa la cláusula de revisión de la paritaria del sector.

Se trata de un acuerdo similar al que ya se rubricó el año pasado cuando, a pesar del obvio impacto que tuvo la pandemia de Coronavirus en las ventas, los empleados recibieron un bono de entre 7 y 8 mil pesos.

Por otra parte, Cavalieri especificó que con los empresarios se habló de la necesidad de rediscutir los haberes del sector para recomponer el poder adquisitivo de los salarios. El gremio ratificó que en enero se ejecutará la cláusula de revisión paritaria, tal cual se firmó en agosto y se consensuó en las últimas horas con los empleadores.

La discusión salarial de Comercio es de especial trascendencia. Tiene impacto directo sobre casi 1.2 millones de asalariados registrados, indirecto sobre muchos más, y es uno de los pulsos del mercado laboral argentino que empezará a proyectar lo que pueda suceder en 2022.

Escala salarial empleados de comercio: rediscusión paritaria

Por otro lado, el titular del gremio a nivel nacional, Armando Cavaalieri, inició conversaciones formales con los representantes de las principales cámaras empresariales de la actividad para renegociar la paritaria acordada durante el pasado mes de agosto. "A través de la vía del diálogo como herramienta superadora y por medio de una discusión madura, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para llevar alivio y contrapesar el proceso inflacionario que golpea de lleno en la mesa de nuestros/as afiliados", indicó.

"La aplicación de la cláusula de garantía que ya hemos puesto sobre la agenda de la discusión se ha instituido, sin dudas, como un dispositivo eficiente para proteger el ingreso de bolsillo de más de un millón de trabajadores/as", señaló el conductor de FAECYS.

Evolución salarial del sector

Con el último incremento de la escala salarial empleados de comercio, al que se sumarán luego los planificados hasta 2022, la misma tuvo una actualización que fue analizada por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES).

Allí se estima que, mientras las últimas proyecciones calculan una inflación interanual del 48,3% para el mes de diciembre, los acuerdos paritarios alcanzados hasta principios de agosto determinarían un incremento de los salarios de 42,7 por ciento.

Escala salarial empleados de comercio: el acuerdo 2022.

Cómo quedan las escalas hasta 2022

En este escenario, y de acuerdo a los ajustes de la FAECyS para la escala salarial empleados de comercio, entre agosto 2021 y abril 2022 el cronograma queda de la siguiente forma, considerando el pago de una suma no remunerativa del 32% en cuatro tramos y la revisión salarial del adicional de $4.000 en agosto y un 9% adicional en noviembre.

Así, escala salarial empleados de comercio y el cronograma de aumentos queda de la siguiente manera:

Mayo 2021: 8%

Agosto 2021: $4.000

Septiembre 2021: 8%

Noviembre 2021: 9%

Enero 2022: 8%

Febrero 2022: 8%

Con la suba del 9% de noviembre, la escala salarial empleados de comercio para las distintas categorías de empleados de comercio es:

En cuanto al medio aguinaldo de diciembre según la escala salarial empleados de comercio, la segunda cuota del SAC (sueldo anual complementario) se deberá depositar el 18 de diciembre. Sin embargo, la legislación admite una tolerancia de hasta cuatro días hábiles de demora en el pago.

El importe a abonar en el aguinaldo según la escala salarial empleados de comercio es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (las sumas "no remunerativas" no ingresan al aguinaldo, mientras no se aclare lo contrario en paritarias).

Bono de fin de año: confirmado

De cara a fin de año, el Sindicato de Empleados de Comercio notificó a las empresas correspondientes el pago de un bono de fin de año, una suma extra en concepto de gratificación por las fiestas en los supermercados, los mayoristas y las grandes tiendas de la actividad, sumado a la escala salarial empleados de comercio actualizada.

Escala salarial empleados de comercio: aumento de 42% en 2021.

Desde el sindicato conducido por Armando Cavalieri explicaron que buscan que la gratificación se actualice al menos un 50% a tono con los números de la inflación, que arrojaría un monto de $12.000 sumado a la escala salarial empleados de comercio.

Próximos acuerdos

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) suscribieron un acuerdo complementario al celebrado en abril pasado para la paritaria 2021 de la actividad mercantil (CCT 130/75) para retocar la escala salarial empleados de comercio.

Esto significó que con la renegociación, el incremento total de las paritarias llega al 42% en la escala salarial empleados de comercio. Para eso, las partes pactaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa, de $4.000.

Este aumento se abonó en forma de asignación no remunerativa a partir de noviembre de 2021. En enero de 2022, se incorporará a los nuevos básicos de convenio por su valor nominal de la escala salarial empleados de comercio.

Es importante destacar que el incremento acordado para la escala salarial empleados de comercio no tiene impacto sobre los adicionales del CCT 130/75 mientras mantenga su condición de no remunerativo y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación.

Por otro lado, este acuerdo de la escala salarial empleados de comercio complementario a las paritarias firmadas en abril tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2022; al tiempo, que las partes involucradas se comprometieron a reunirse en enero del año próximo para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Segùn la Faecys, que había acordado las paritarias con las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, el incremento salarial, que va desde abril de 2021 a marzo de 2022, tendrá un aumento del 32% en cuatro tramos.

En otras palabras, los salarios básicos de convenio de la escala salarial empleados de comercio pasarán a ser de $ 74.733, más los adicionales correspondientes; al tiempo que se estableció una revisión inflacionaria en enero de 2022, y fijaron un aporte extraordinario por trabajador de $300 a cargo de los empleadores con destino a Osecac.

Remuneraciones enero 2022

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) es la, inter federación de sindicatos que agrupa a los trabajadores de actividades comerciales y servicios, como los de la actividad bancaria, medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, etc. FAECYS ha sido tradicionalmente uno de los sindicatos grandes del sindicalismo argentino, también llamados localmente "gordos", intermediarios para la escala salarial empleados de comercio

En este sentido, negociaron que, a partir de enero 2022, las remuneraciones en la escala salarial empleados de comercio será retocada por categorías para llegar a los siguientes montos, considerando los años de antigüedad, el básico, la asignación no remunerativa y el total inicial.

Luego sigue:

Administrativo A $76.117,43 para llegar $101.156,06

Administrativo B Enero de 2022 $76.444,98 hasta $101.591,36

Administrativo C: $76.772,15 hasta $102.026,15

Administrativo D $77.754,23 hasta $103.331,28

Administrativo E Enero de 2022 $78.572,43 hasta $104.418,63

Administrativo F $79.772,68 hasta $106.013,70

Auxiliar especializado $77.045,01 hasta $102.388,77

Auxiliar especializado B $78.026,90 hasta $103.693,64

Cajeros A $76.390,10 hasta $101.518,43

Cajeros B $76.772,15 hasta $102.026,15

Cajeros C $77.263,19 hasta $102.678,71

Maestranza A $75.299,23 hasta $100.068,71

Maestranza B $75.517,21 hasta $100.358,40

Maestranza C $ 76.280,92 hasta 101.373,33

Personal Auxiliar A $ 76.390,10 hasta $ 101.518,43

Personal Auxiliar B $ 76.935,64 hasta $102.243,41

Personal Auxiliar C $ 78.736,11 104.636,15

Vendedores A 76.390,10 101.518,43

Vendedores B 78.027,09 103.693,90

Vendedores C 78.572,43 104.418,63

Vendedores D 79.772,68 106.013,70

Administrativo A 80.695,92 105.734,55

Administrativo B 81.043,18 106.189,55

Administrativo C 81.390,02 106.644,02

Administrativo D 82.431,17 108.008,22

Administrativo E 83.298,59 109.144,79

Administrativo F 84.571,04 110.812,06

Comercio y la historia

La escala salarial empleados de comercio depende de la lucha de todos los gremios. En la década del 30 se formó la Confederación General de Empleados de Comercio, antecesora de FAECYS, que desempeñó un rol determinante para la sanción de la Ley 11.729. En 1989 tomó el nombre actual.

Escala salarial empleado de comercio: el acuerdo de FAECYS.

La FAECYS es una asociación sindical de segundo grado que representa más de 1.000.000 empleados que trabajan en el comercio y los servicios en todo el país y que se ocupa de la escala salarial empleados de comercio.

Al tratarse de una Federación nacional, agrupa a todos los sindicatos de primer grado o de base de Empleados de Comercio (filiales) con personería gremial reconocida o debidamente inscriptas, cualquiera sea su denominación, que son las entidades que afilian o sindicalizan directamente a los trabajadores en cada localidad y se ocupan de la escala salarial empleados de comercio.

La FAECYS asumió la representación de los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia en las actividades del sector comercio y servicios sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo político o religioso, con prescindencia de la tarea o cargo que cumplan o desempeñen como así también de que el empleador sea una persona física o haya adoptado la forma de un ente societario o asociacional de cualquier naturaleza, incluidas expresamente las cooperativas, y cualquiera sea el régimen aplicable a la actividad desarrollada, velando por la escala salarial empleados de comercio.

El ámbito personal y territorial de actuación, de la Federación como así también de las 300 filiales, se encuentra fijado en el acta de otorgamiento de la personería gremial que otorga el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, generalmente en concordancia con los estatutos de cada organización sindical y aceptada para ocuparse de la escala salarial empleados de comercio.

La FAECYS y los derechos

La FAECYS propicia el Derecho a la Capacitación de los trabajadores y su grupo familiar, más allá de la escala salarial empleados de comercio.

Entiende que el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu, imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a las sociedades estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a perfeccionarse.

escala salarial empleados de comercio: renegociación para todos los rubros.

Constituye el objeto de la FAECYS el logro de todo cuanto conduzca la mejora constante de las condiciones de trabajo y de la vida de los trabajadores agrupados en las asociaciones que la integran, así como la escala salarial empleados de comercio, sobre la base de principios de igualitarismo, solidaridad y justicia social. Con ese propósito perseguirá los fines gremiales, sociales y culturales específicos para garantizar el Derecho a la Capacitación de los Trabajadores y su grupo familiar que se indican:

1. Estrechar vínculos con otras asociaciones de trabajadores, tanto del país como del extranjero, con miras al mejor cumplimiento de sus fines y para coadyuvar en el logro de sus propósitos y de la escala salarial empleados de comercio.

2. Procurar la formación técnica y general de los trabajadores representados; propiciar su acceso al conocimiento; atender a su capacitación sindical; organizar cursos; conferencias y actividades educativas; otorgar becas; propiciar toda actividad que haga a la elevación cultural de los trabajadores; editar publicaciones, fundar o sostener bibliotecas y otras entidades relativas a estos fines, además de la escala salarial empleados de comercio.

Para llevar a cabo estos propósitos, se faculta al secretario de cultura y capacitación a desarrollar acciones concernientes a la educación sindical, a la capacitación técnica de los trabajadores mercantiles y a posibilitar el más amplio acceso de los mismos a los bienes de la cultura. Mantendrá las relaciones de la Federación con los entes de igual naturaleza de otras organizaciones sindicales, así como con los estatales o privados, del país o del extranjero, que persigan idénticos fines y necesitan recomponer la escala salarial empleados de comercio.

Desde 1972, por resolución de la ex Confederación General de Empleados de Comercio de la República Argentina, se crea OSECAC siendo sus representantes electos cada 4 años; y está afiliada nacionalmente a la Confederación General del Trabajo (CGT), e internacionalmente a la UNI (Unión Internacional de las Comunicaciones y Servicios).

Actualmente, además de la escala salarial empleados de comercio, cuenta con la obra social, presente en todo el país, desde Ushuaia hasta la Quiaca y desde Mendoza hasta Buenos Aires, brindando salud a 2.081.179 beneficiarios.