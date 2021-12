Ricardo Echegaray sobre la causa Oil Combustibles: "soy inocente, tengo el mismo derecho a estar absuelto"

El extitular de la AFIP se quejó de que Cristóbal López y Fabián De Sousa quedaran absueltos y calificó de arbitraria la sentencia

El extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, aseguró este sábado que es injusto que se haya absuelto a Cristóbal López y a Fabián De Sousa de la causa Oil Combustibles, y a él no. Acusó a la Justicia de tomar una decisión política y no jurídica y adelantó que apelará la disposición.

"No hay un solo elemento en todo el juicio oral, en ninguna de las audiencias, que pueda de alguna forma ser elemento considerado en mi contra. Escribirán algo, pero se olvidan de la ley y el derecho. A mí me arruinan mi vida", dijo en una entrevista con radio Continental y agregó: "No puede ser que todos los actos que hice fueron delictivos, esto si es persecución judicial. Hasta ahora hice defensas, pero estoy convencido de que esto es por mis convicciones políticas".

El jueves el El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó a 4 años y ocho meses de prisión al extitular de la AFIP y absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles a la petrolera Oil Combustibles.

"Lo que está probado en el expediente es que la AFIP no hace un control de qué es lo que hace cada contribuyente"

"No cometí ningún delito, ni en este ni en ninguno de los pagos generales o particulares. Hice lo que la ley permite", dijo Echegaray y adelantó: "No entiendo cómo no estoy absuelto. Voy a poder revertirlo en Casación".

Según el extitular del organismo recaudador: "Lo que está probado en el expediente es que la AFIP no hace un control de qué es lo que hace cada contribuyente, no es un gendarme. Esta nunca fue obligación de la AFIP. El Poder Judicial ha ejercido más poder que derecho. Es una sentencia arbitraria, totalmente la atribuyo a razones políticas y de otro tenor. Es como que había que condenar a alguien".

Descargo

"Soy inocente, tengo el mismo derecho a estar absuelto. Quisieron justificar, frente a las pujas de los medios de comunicación, una sentencia condenándome a mí", se quejó y sumó: "Logré acreditar y probar que todo lo que tengo no fue enriquecimiento ilícito ¿Cómo puedo ser autor de una administración fraudulenta?".

Echegaray reiteró: "No hay un solo elemento en todo el juicio oral, en ninguna de las audiencias, que pueda de alguna forma ser elemento considerado en mi contra. Escribirán algo, pero se olvidan de la ley y el derecho. A mí me arruinan mi vida".

"No cometí ningún delito, ni en este ni en ninguno de los pagos generales o particulares. Hice lo que la ley permite"

"[Oscar] Parrilli sí se comunicó conmigo, pero después no he recibido llamados", contó ante la consulta de si se comunicaron desde el kirchnerismo.

El exfuncionario, que también recibió una "inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública", cerró: "No puede ser que todos los actos que hice fueron delictivos, esto si es persecución judicial. Hasta ahora hice defensas, pero estoy convencido de que esto es por mis convicciones políticas".