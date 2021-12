Subastan pertenencias de Diego Maradona: ¿cuál es la historia detrás del objeto que se vendió más caro?

La obra "Entre Fiorito y el cielo", de la artista plástica Lú Sedova, fue comprada por u$s2.150, el valor más alto de todo el remate.

Más de 100 horas le llevó a Lú Sedova cranear, pintar y terminar la obra "Entre Fiorito y el cielo", el óleo que logró entregarle a Diego Maradona para sus 60 años y que este domingo se convirtió en el objeto más caro dentro de la subasta de bienes del 10.

Con el futbolista semidesnudo caminando entre las nubes, la bandera de Argentina enroscada en su torso y la casa que lo vio crecer en el fondo de la escena, el cuadro cautivó a los compradores y se vendió a u$s2.150 superando las ofertas de otros objetos anhelados como sus camisetas o botines.

La emoción de la artista por el reconocimiento de su trabajo es el de una fanática no sólo cumplió el sueño de homenajear a su ídolo en vida, sino que vio cómo dicho regalo se convirtió en parte de su patrimonio.

"Le encantó", es el mensaje que le llenó los ojos de lágrimas en octubre de 2020 cuando le mandaron una foto de Maradona mirando su cuadro -que representa su entrada al cielo- junto a su hijo Dieguito Fernando.

Lú Sedova junto a la obra "Entre Fiorito y el cielo"

Ese día, Sedova escribió emocionada en su cuenta de Instagram: "Moví cielo y tierra para que te llegue el día de tu cumpleaños. Tenía cita con vos a las 11 AM el dia 30/10 . Viajamos hasta tu casa en Brandsen con la obra, pero cuando llegué me dijeron que no podía verte porque no tenías ánimo", compartió reconociendo que se entristeció.

Continuó en su relato: "Hasta que más tarde recibí esta foto tuya y de tu hijo desayunando y observando mi obra junto a un 'le encantó'. La emoción que me dio superó todo. Por que el día de tu cumple recibiste mi regalo y te tomaste el tiempo de mirarlo a pesar del momento duro que estas pasando y de todos los regalos que recibiste, también se que ya esta colgada en tu casa. Alguien por ahí me dijo 'el Dios del fútbol mirando tu obra'", dijo.

Su posteo lo concluyó con el hashtag #FuerzaDiego, quien en ese momento se encontraba recuperándose en su casa de su última recaída con asistencia médica las 24 horas.

El significado de la obra

Junto con el óleo, la artista le entregó una carta, donde explicó el significado de cada parte de su obra.

"Elegí la emblemática foto donde gritas 'El gol del siglo', el que te llevó a ser eterno y que nunca olvidaremos. Tu mano se acerca al cielo porque fuiste, sos y serás nuestro Dios en la Tierra", escribió describiendo el cuadro.

Y añadió: "De fondo agregué tu casa de Fiorito, tu amada casa que te vio nacer y crecer junto a tus padres. Doña Tota y Don Diego, representados con dos palomas cerca de tu espalda que te sostienen y te empujan vayas a donde vayas. Tus ángeles. En el pico llevan un ramo de flores que representan tu gloria eterna".

Finalmente, concluyó: "Espero que mi pintura te llegue al alma tanto como a mí haberla hecho. Sin más, con mucho amor y respeto. Feliz cumple Diego querido".

El tiempo pasó. Y lo hizo más rápido de lo que se esperaba: el 25 de noviembre, a las pocas semanas de ese día tan especial, Diego Maradona murió.

Lú Sedova admitió no tener palabras para describir el dolor y la tristeza que sintió. Sin embargo, dijo estar agradecida por haber tenido la posibilidad de devolverle algo de lo que le dio antes de su partida.

La artista recibió esta foto de Maradona contemplando la obra

Casi un año después de la noticia, le informaron a la artista que su cuadro era considerado parte del patrimonio del futbolista y que sería subastado este domingo 19 de diciembre junto a otros objetos preciados del astro del fútbol.

"Acá paso, con mucha emoción, a compartirles que después de un año finalmente apareció la obra que le regalé a Diego para su cumple de 60. Todo este año sentí la necesidad de poder cerrar este capítulo que para mí fue muy fuerte y doloroso. No sólo por lo dificil que fue el camino, sino porque al poco tiempo de darle mi trabajo en el que lo pinté entrando al cielo, Diego se fue", dijo en su cuenta de Instagram.

Y concluyó: "La obra se llamó 'entre Fiorito y el cielo' por que así lo sentí. Mucha gente me llamo bruja, mufa, pero muchos más se emocionaron y compartieron mi trabajo", compartió y agradeció.

Lo que aún no sabía es que su pintura terminaría siendo la más solicitada por los fanáticos de su ídolo.