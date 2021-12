Megaminería en Chubut: el gobierno derogó la ley y anunció que se realizará un plebiscito

Tras haberse sancionado en el Legislativo y los posteriores incidentes, el gobernador Arcioni anunció que derogara la nueva ley

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció hoy la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada por la Legislatura provincial, que generó protestas y violentos incidentes de organizaciones ambientalistas, y anticipó la convocatoria a un plebiscito "para escuchar a todas las voces del pueblo" en este tema.

Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter, luego de que se produjeran masivas marchas en rechazo a la ley.

El mandatario afirmó que de esta forma abrirá "un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra".

Firmé el proyecto de ley para derogar la ley XVII N° 149 de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la provincia del Chubut, para que mañana tenga tratamiento en la Honorable Legislatura. pic.twitter.com/uiPzbBiDv1 — Mariano Arcioni (@arcionimariano) December 20, 2021

Durante la noche del miércoles 15, en una sesión ordinaria sorpresiva, el Poder Legislativo de la Provincia del Chubut aprobó el proyecto de zonificación minera resistido por varios sectores de la sociedad y criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet.

El articulado fue sancionado con 14 votos afirmativos y permitirá la actividad metalífera química, de plata, cobre y plomo en zonas de la meseta central, como Telsen y Gastre.

Once diputados provinciales, en tanto, se pronunciaron en contra y dos no concurrieron al recinto.

La propuesta era impulsada por el gobernador, quien dio marcha atrás

Los detractores de la propuesta oficial, impulsada y defendida por el gobernador Mariano Arcioni (que la promulgó el pasado jueves) denunciaron que se redactó "a la medida" de la empresa candiense Pan American Silver, que desde hace más de una década busca explotar el yacimiento Navidad, en uno de los sectores menos poblados del Chubut.

Desde el 2003, en la provincia está prohibida la explotación minera a cielo abierto

Plantearon que aunque se usará un método distinto al cianuro, prohibido en la provincia, el proceso de flotación con reactivos como el xantato, para que los minerales se adhieran, también es nocivo.

Los sectores gremiales chubutenses respaldaron la normativa, que estaba a punto de perder estado parlamentario.

En el Poder Legislativo, Arcioni contó con los propios (Chubut al Frente) y sumó voluntades del Frente de Todos y de un monobloque que responde a la conducción del Sindicato de Camioneros.

Una vez que trascendió la sanción de la norma se registraron incidentes en Rawson, en las inmediaciones de la Legislatura, que se extendieron.

Con el paso de las horas se reportó un incendio en la Casa de Gobierno provincial y el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Como consecuencia, decenas de personas resultaron heridas y se concretaron al menos siete detenciones.

En marzo, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente chubutense le dio dictamen al texto de la normativa. Durante el transcurso del año, dos sesiones fallaron porque el oficialismo no pudo reunir los votos para aprobarlo.

En Chubut está prohibida la explotación minera a cielo abierto

La iniciativa que promovía Arcioni habilita nuevos lugares para ejecutar la actividad

Desde 2003, en Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. La iniciativa que promovió Arcioni hace poco más de un año habilita nuevos lugares para ejecutar la actividad y tiene apoyo de algunas poblaciones.

Ahora, Arcioni anunció que derogará la nueva ley y que llamará a un plebiscito.

El senador chubutense por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, cuestionó el accionar del mandatario local. "No puedo creer que se plantee el veto como haciéndole un favor a los chubutenses. Nos toman el pelo, se creen que comemos vidrio. El que incendió la provincia es Arcioni y ahora se queja del olor a humo", aseveró.

Y agregó: "Yo nunca vi a alguien tan cínico y una dirigencia política tan mediocre como estamos viendo en mi provincia. Nadie puede imponerle a un pueblo lo que el pueblo no quiere. Y más cuando no tenemos gasas en los hospitales, cuando hace más de cuatro años que no tenemos clases regulares y cuando no nos pueden garantizar ni siquiera la seguridad".