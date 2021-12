Rating: Esta apuesta de Adrián Suar cae en desgracia

MastercChef Celebrity transita su tercera edición con un éxito en el rating que lo acompaña y ya se habla de la continuidad del ciclo para 2022.

El horario estelar del lunes comenzó con Telefe Noticias con 11 puntos, mientras que Telenoche se ubicó en segundo lugar con 8 puntos. A continuación, Los 8 escalones del millón, en eltrece, consiguió un pico de 11,6 puntos, y perdió con la previa de Por el mundo, que registró 12,7 puntos en Telefe.

MasterChef Celebrity volvió a quedar primero en la franja, y en el día, con un pico de 17 puntos de audiencia. La 1-5/18, la principal apuesta de Adrián Suar este año, registró un pico de 10,2 puntos, y se ubicó segunda en la franja. Perdió con la segunda etapa de Por el mundo, que marcó 11,7 puntos de rating.

La 1-5/18 fue la apuesta de PolKa en este 2021.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Comenzó una de las últimas semanas de la competencia, en esta nueva etapa, entre Flor de equipo y LAM. Mientras que Los ángeles de la mañana se dedica a la actualidad de los famosos, el magazine de Telefe aprovecha contenidos propios del canal y le da gran espacio a temas de actualidad.

En competencia directa se impuso LAM con un pico de 5,5 con Carmen Barbieri, mientras que Flor de equipo llegó a los 5 puntos con Freddy Villarreal. A la tarde, en competencia directa se impuso Pasapalabra, el ciclo de Telefe, con pico de 8 puntos versus los 6,7 de 100 argentinos dicen, en eltrece.

Darío Barassi perdió ante Iván de Pineda.

MasterChef Celebrity: ¿se viene la cuarta temporada?

MastercChef Celebrity transita su tercera edición con un éxito en el rating que lo acompaña noche a noche. Al igual que en las otras ediciones, los participantes son de los más diversos y van desde deportistas hasta actrices e incluso figuras de la música.

El certamen ahora se acerca a la instancia de repechaje con el regreso de una o más figuras para continuar en la pantalla chica al menos hasta febrero del 2022. Pero en este escenario, los seguidores ya piensan si habrá o no una cuarta edición, atentos al gran éxito actual y una fórmula que parece no desgastarse.

Frente a esto, quien se animó a dar una respuesta a los fans fue el periodista de espectáculos Ángel de Britos. Lo hizo a través de su historia en Instagram donde había abierto la ronda de preguntas a sus seguidores y una de estas estuvo dedicada a saber cómo le iba al reality de Telefe.

"¿Tiene poco rating Masterchef?", le preguntaron a lo que él respondió de manera contundente: "Es un éxito, se viene la cuarta". De esta forma dejó un manto de incertidumbre en los seguidores del certamen sobre si será o no así y para cuándo piensan ponerlo al aire.

Pero ésta no fue la única pregunta que le lanzaron. Atentos los seguidores a que no continuará De Brito con su programa Los ángeles de la mañana (LAM) le consultaron si piensa sumarse al reality de Telefe. "¿Irías a Masterchef Celebrity o a algún otro reality?". Ante esto el conductor aclaró que si es como participante no aceptaría propuesta alguna.