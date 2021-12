La Pampa: ya no será necesario ser buen alumno para ser abanderado

Lo definió el Ministerio de Educación. La idea es mantener una educación más inclusiva donde "todos los estudiantes tienen derecho de estar en la bandera"

El Ministerio de Educación de La Pampa decidió eliminar la figura del abanderado a partir de este año. A partir del próximo ciclo lectivo, ya no se tomará en cuenta el promedio de los alumnos: "Hay contextos de desigualdad de aprendizaje. Todos los estudiantes tienen derecho de estar en la bandera".

La subsecretaria de Educación pampeana, Marcela Feuerschvenger, fue quien explicó los motivos de esta medida: "Nos identifica a todos. El objetivo es que todos los alumnos estén con la bandera, no solo un grupo".

En esa línea, la funcionario provincial manifestó: "La institución puede decidir que a la bandera nacional o de La Pampa, en un acto la lleven unos alumnos y en el siguiente otros distintos".

"No estamos diciendo de no portar el símbolo, pero no con criterios de mejor promedio porque somos conscientes de los contextos de desigualdad de aprendizaje. En un paradigma inclusivo cada uno tiene un valor para dar y todos tienen el derecho de portar la bandera", añadió Feuerschvenger.

Asimismo, comentó que la modalidad de elegir abanderados por el promedio son "rituales que están muy instalados en las escuelas, que son históricos", por lo que respetarán "los tiempos porque está arraigado socialmente".

Lejos quedaron los años en los que los alumnos argentinos superaban a sus pares de la región en la mayoría de las evaluaciones internacionales que miden los niveles de aprendizaje de los menores de edad en las escuelas.

Según el examen realizado en 2019 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), el desempeño de los alumnos de la escuela primaria en Argentina cayó significativamente y quedó debajo del promedio regional.

Los resultados se mostraron que los alumnos argentinos de tercer y sexto grado se encuentran por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en cuatro de las cinco materias evaluadas, lo que refleja la mayor caída registrada en los resultados de aprendizajes.

El declive comenzó hace varios años, según la evolución negativa de los resultados registrados por Argentina. En la primera entrega de esta evaluación, realizada en 2006, nuestro país se ubicó por encima del promedio en las cuatro áreas que se midieron por entonces. Sin embargo, seis años después, en 2013, ya se observaba una caída en el rendimiento comparado a la región.

El declive no se detuvo en estos últimos seis años, ya que los menores locales mostraron en este último testeo peores resultados que sus pares en matemática, lengua y ciencias naturales.

El examen abarcó a más de 4.500 escuelas y 202.000 chicos, que representan a casi 20 millones de estudiantes en sistemas educativos que albergan un universo total de 150 millones. Además de Argentina, participaron Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La medida fue dispuesta con el objetivo de "mejorar la alfabetización" de los más pequeños, según comunicó Horacio Rodríguez Larreta. El uso de barbijos para los niños que se encuentren en el nivel inicial y en el primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) dejará de ser obligatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según una disposición del gobierno porteño.

La medida tiene como objetivo "mejorar el aprendizaje y la sociabilización de los alumnos en una etapa clave del desarrollo social", y sigue la línea del reclamo que venían haciendo los padres desde que se retomó el ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno.

En ese sentido, su implementación se da acorde al contexto actual de evolución de la pandemia, en el que se han registrado avances en el plan de vacunación, según precisaron en conferencia de prensa el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete Felipe Miguel, y la ministra de Educación, Soledad Acuña.

"La decisión fue tomada en base a que los niveles iniciales son fundamentales en la alfabetización. El equipo del Ministerio de Educación en conjunto con especialistas en la temática concluyeron que el uso de tapabocas, sobre todo en esta etapa escolar, crea una barrera en la interacción de los chicos tanto con sus compañeros como con sus docentes", señalaron las fuentes oficiales.

En la Ciudad se registran un promedio de 178 nuevos casos diarios actualmente y se encuentran ocupadas 1.5% de las 600 camas de terapia intensiva y 1.8% de las 1.500 camas generales del Sistema de Salud Público destinadas a pacientes con coronavirus. A mediados de octubre los números ascendían a 2.8% y 2.1%, respectivamente.