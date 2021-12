Estos serán los trabajos mejor pagos en el futuro, según Elon Musk

Elon Musk, creador de SpaceX y Tesla, suele realizar declaraciones sobre distintos temas que llaman la atención. Esta vez se refirió nuevamente a su visión del futuro en el corto plazo, y en especial habló acerca del mundo del trabajo en los próximos años.

El empresario predijo cuál será la profesión que logrará los mejores salarios en todo el mundo.

En el marco de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, Elon Musk señaló que todas las personas que se aboquen a la Inteligencia Artificial tendrán cuantiosos ingresos cada mes.

De hecho vaticinó que la tecnología terminará con muchas profesiones y puestos de trabajo."La inteligencia artificial hará que los puestos de trabajo no tengan sentido".

El empresario también le dio un consejo a los jóvenes en relación a que deben pensar muy bien antes de elegir una profesión, porque varias no existirán en las próximas décadas.

Elon Musk dijo que las nuevas generaciones deben estudiar ingeniería, junto a todo lo vinculado con Inteligencia Artificial.

Una variante del mundo laboral será todo lo vinculado a la interacción humana, ya que según el empresario de SpaceX se trata de trabajos que seguirán creciendo y siempre serás necesarios mientras exista la raza humana.

"La gente disfruta, fundamentalmente, interactuando con otras personas. Si trabajas en algo que implica a las personas o a la ingeniería, probablemente sea un buen enfoque", dijo en el contexto de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial.

Días atrás, el magnate publicó un pedido por Twitter: "Como siempre, Tesla está buscando ingenieros de inteligencia artificial que se preocupen por resolver problemas que afectan directamente la vida de las personas de manera importante", escribió su mensaje.

El fundador de Tesla ofreció un puesto de trabajo desde su cuenta personal de Twitter para encontrar a alguien que lo ayude a seguir impulsando sus proyectos tecnológicos enfocados al desarrollo de inteligencia artificial".

Aunque el enfoque del puesto es en inteligencia artificial el magnate dijo que los aplicantes no necesitan tener experiencia en el ramo, no obstante si requiere que sean ingenieros con capacidades en software o diseño de computadoras.

Ni la posible bancarrota de SpaceX, aventurada por el propio Elon Musk en un correo electrónico, va a frenar las inquietudes del hombre más rico del mundo. El multimillonario sudafricano, recientemente nombrado como Persona del Año por la revista Time, ha asegurado que uno de sus objetivos a cumplir es crear su Arca de Noé y trasladarlo a Marte.

Esta alocada idea – este tipo de proyectos increíbles son los que le han ayudado a recibir la distinción de Time – es parte del plan de Musk en en el planeta rojo. El empresario ha mantenido un charla con Edward Felsenthal, editor jefe de la prestigiosa publicación económica, en la que ha afirmado que "el objetivo general es hacer que la vida sea multiplanetaria y permitir que la humanidad se convierta en una civilización espacial".

Para conseguirlo desea "construir una ciudad autosuficiente en Marte" para "llevar allí a los animales y criaturas de la Tierra", que tendrían un futuro bastante negro en nuestro planeta debido a la disminución de recursos y los efectos del cambio climático.

Según el planning de Musk, que se ha mostrado muy convencido de que se acabará cumpliendo, indica que la primera colonia de humanos en suelo marciano estaría lista para 2026. Luego llegaría su Arca de Noé, del que ha especificado que llevará más de dos ejemplares de cada especie porque "es un poco raro si solo hay dos".

Esta no es la primera vez en la que Elon Musk se atreve a hablar sobre llevar animales a Marte. El pasado mes de abril utilizó Twitter para dejar caer esta idea, en la que va implícita la extinción de algunas especies: "Si hacemosque la vida sea multiplanetaria, puede llegar el día en que algunas plantas y animales mueran en la Tierra, pero aún estén vivos en Marte".

If we make life multiplanetary, there may come a day when some plants & animals die out on Earth, but are still alive on Mars — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021