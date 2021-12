Tarjeta Alimentar 2022: cuándo se empieza a pagar y qué requisitos hay que cumplir

La ANSES indicó cuáles son las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar, quiénes son los beneficiarios y qué deben acreditar para obtenerla

La Tarjeta Alimentar es uno de los beneficios más importantes que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Este miércoles se conoció cuál es la fecha del calendario de cobro del beneficio y otros detalles sobre el mismo.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0 y 1: martes 4 de enero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 5 de enero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 6 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 7 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 10 de enero

Al igual que otros beneficios, el monto de la Tarjeta Alimentar se cobra por el número de DNI

Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar

$ 6000 para familias con un hijo o hija menor de 14 años;

$ 9000 para familias con dos hijos o hijas, menores de 14 años;

$ 12.000 para familias con tres o más hijos, menores de 14 años

Quiénes son beneficiarios de la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar de ANSES es un beneficio que alcanza a los siguientes grupos de personas:

Madres y padres con hijas e hijos de hasta 14 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Personas con discapacidad que perciben AUH

Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas

Para cobrar la Tarjeta Alimentar no es necesario hacer algún trámite

¿Tengo que hacer un trámite para obtenerla?

La respuesta es no. Es importante tener en cuenta que para recibir la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, dado que desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a ANSES no han dispuesto una instancia de inscripción para poder acceder a dicho beneficio, por lo que la implementación es automática.

ANSES ha habilitado una línea para los reclamos de los titulares de la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios podrán llamar al 0800-222-3294 del Ministerio de Desarrollo Social y de esta manera podrán consultar sus dudas, desde pagos realizados a consultar su saldo.