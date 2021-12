Una empresa sueca propone usar un implante subdérmico como pase sanitario

Una empresa sueca, DSruptive Subdermals., desarrolló un "pasaporte sanitario" que puede llevarse bajo la piel; varios ciudadanos ya lo utilizan

Una empresa sueca ha desarrollado un pasaporte sanitario que puede llevarse bajo la piel, es decir, un microchip que contiene la información de salud de esa persona.

"Creo que forma parte de mi integridad, llevar un chip y guardar mis informaciones personales para mí", indicó Amanda Back, una ciudadana de Estocolmo que utiliza el chip desarrollado por la compañía DSruptive Subdermals.

"Siento que tengo un mayor control al estar en el interior de mi mano", señala Back, quien es responsable de un espacio que impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías.

Si bien no hay datos públicos sobre de esta práctica, varios miles de suecos se han implantado en los últimos años este dispositivo electrónico bajo la piel para reemplazar llaves, tarjetas de visita, boletos de trenes. En esta ocasión, llega el certificado de vacunas en forma de microchip para quienes prefieren este formato.

El país escandinavo es uno de los bastiones de los "biohackers", quienes consideran este tipo de soluciones el futuro de la humanidad pese a los recelos que suscitan para muchas otras personas.

EL microchip apunta a tener toda la información en un mismo lugar

Según los defensores de los microchips, tiene muchas ventajas: "Un microchip implantado cuesta unos cien euros en el caso de las versiones más avanzadas, comparado con las pulseras inteligentes, que cuestan generalmente el doble; un implante puede durar 30 o 40 años, mientras que una pulsera dura tres o cuatro años", indica Hannes Sjoblad, máximo responsable de DSruptive Subdermals, para quien el pasaporte sanitario es solo uno de los ejemplos de aplicaciones posibles de este dispositivo.

El empresario, que se dice "muy preocupado" por las cuestiones de privacidad, observa no obstante "con gran inquietud" que mucha gente vea los implantes con miedo, "como una tecnología de vigilancia".

Los microchips "no tienen batería y no pueden transmitir señales por sí mismos, no pueden decir dónde te encontrás y solo se activan en contacto con un smartphone", recuerda, asegurando que defiende su uso exclusivamente voluntario y que, si alguien intentara hacerlo obligatorio, él se opondría.

Pfizer advierte que la pandemia podría extenderse hasta 2024

Pfizer pronosticó el viernes que la pandemia de COVID-19 no quedaría atrás hasta 2024 y dijo que una versión de menor dosis de su vacuna para niños de 2 a 4 años generó una respuesta inmunitaria más débil de lo esperado, lo que podría retrasar su autorización.

El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, precisó en una presentación a los inversores que la compañía espera que algunas regiones sigan viendo niveles pandémicos de casos de COVID-19 durante el próximo año o dos. Otros países pasarán a ser "endémicos" con un número de casos bajo y manejable durante ese mismo periodo de tiempo.

Para 2024, la enfermedad debería ser endémica en todo el mundo, según las previsiones de la empresa.

"Cuándo y cómo ocurra esto exactamente dependerá de la evolución de la enfermedad, de la eficacia con que la sociedad despliegue las vacunas y los tratamientos, y de la distribución equitativa en los lugares donde las tasas de vacunación son bajas", puntualizó Dolsten. "La aparición de nuevas variantes también podría repercutir en el desarrollo de la pandemia", agregó.

Pfizer desarrolló su vacuna COVID-19 con la alemana BioNTech, y actualmente espera que genere unos ingresos de 31.000 millones de dólares el próximo año. Tiene previsto fabricar 4.000 millones de vacunas el año que viene.

Mikael Dolsten, director científico de Pfizer

La farmacéutica también cuenta con una píldora antiviral experimental llamada Paxlovid, que redujo las hospitalizaciones y las muertes en individuos de alto riesgo en casi un 90% en un ensayo clínico. Tres analistas estiman unas ventas de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares el año que viene, según datos de IBES de Refinitiv.

La previsión de Pfizer se produjo tras la aparición el mes pasado de la variante Omicron, que presenta más de 50 mutaciones respecto a la versión original del virus. Esto redujo la eficacia de dos dosis de la vacuna contra la infección e hizo temer una rápida propagación por todo el mundo. Antes de la variante Omicron, el principal médico estadounidense especializado en enfermedades, Anthony Fauci, pronosticaba que la pandemia terminaría en 2022 en Estados Unidos.