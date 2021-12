Rating: MasterChef no llega a esta cifra "mágica" de audiencia

La temática de la noche fue emotiva y consistió en que los famosos debían buscar en su herencia y cocinar dos platos de su infancia

Los días previos a las fiestas de fin de año registran una baja en la audiencia general de la TV abierta porteña, y uno de los ciclos afectados es el más visto de Telefe, MasterChef Celebrity, que hace mucho que no marca más de 20 puntos de rating, un número "mágico" al cual estuvo acostumbrado en las anteriores ediciones del programa.

El horario estelar del miércoles comenzó con Telefe Noticias con 9,4 puntos, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 7,9 puntos. A continuación, la previa de Por el mundo, en Telefe, lideró la franja con 11,1 puntos. MasterChef Celebrity volvió a ubicarse como el programa más visto del día, con un pico de 17 puntos.

El ciclo culinario le ganó a Los 8 escalones del millón, en el trece que consiguió 11 puntos de rating. La segunda etapa de Por el mundo consiguió un pico de 12,7 puntos, y se impuso a La 1-5/18, la serie de Polka en eltrece, que marcó 10,6 puntos.

Rating: la competencia del mediodía y de la tarde

En una competencia directa muy pareja, la primera media hora del mediodía fuera para Los ángeles de la mañana, en eltrece, con pico de 4,9 y luego pasó al frente Flor de equipo, en Telefe, con una marca máxima de 5,4 con Ricky Maravilla en el estudio.

Por la tarde, Pasapalabra en Telefe con Iván de Pineda, tuvo una edición especial con Anita Martínez, Laura Esquivel, Juariu y Esteban Prol. En competencia directa, se impuso con pico de 7 puntos versus los 6,3 de 100 argentinos dicen, en eltrece.

Tregua entre Germán Martitegui Mica Viciconte en MasterChef

La relación entre Micaela Viciconte y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity fue tensa desde el inicio. Durante la evaluación de los platos, el chef y la influente protagonizaron diversos cruces que dejaron en claro que no hay empatía entre ellos.

Sin embargo, este miércoles hubo una tregua cuando el cocinero quedó fascinado con las preparaciones de la ex Combate y le hizo una pregunta que la llevó a las lágrimas: "¿Qué creés que diría tu abuela de esto?". La temática de la noche fue emotiva y consistió en que los famosos debían buscar en su herencia y cocinar dos platos de su infancia. De la misma manera y para aumentar la emoción, cada celebridad tuvo a su disposición en su mesa de trabajo un dibujo hecho a lápiz de sus abuelos.

Mientras transcurría el programa, Santiago del Moro y los jurados pasaron por cada una de las estaciones para escuchar las historias familiares de Mica Viconte, Paulo Kablan, Mery del Cerro y Luisa Albinoni, así como las ideas para los platos.

Cuando llegó el momento de defender la comida, Mica fue la primera en dar un paso al frente y le presentó al jurado un pastel de papa con puré de batata y carne, y de postre, frutas flambeadas con crema. Martitegui probó las preparaciones, guardó silencio por un momento y le preguntó a Mica: "¿Qué creés que diría Elba de tu pastel de papa?". En ese momento, Viciconte, que tenía los sentimientos a flor de piel y se le notaban las lágrimas mientras cocinaba, volvió a romper en llanto y ya no pudo contestar.

"Creo que diría que está muy bueno", expresó Germán mientras la participante se secaba las lágrimas. Además, agregó que estaba seguro que ella también se había dado cuenta de lo bien que le quedó. Detrás de cámaras, ella reconoció que no le gustaba expresar sus emociones porque "se sentía vulnerable", pero remarcó que tiene sentimientos y que el embarazo de Luca le removía cosas.

A la evaluación de Martitegui le siguieron Damián Betular y Donato de Santis. "Que gran diferencia, ¿no? Cuando uno cocina con el corazón. Es otro sabor", expresó el chef italiano y no solo aprobó el plato sino que destacó que estaba hecho con amor. No obstante y pese al halago, Mica no se quedó callada y dejó en claro que si se iba a emocionar así en cada programa, se iba a deshidratar.

Posteriormente, Germán intervino y lanzó una frase inesperada: "Me hiciste acordar a mi abuela". Acto seguido explicó que los sabores que lo hacían viajar a su infancia y que vino a su memoria aquella etapa de su vida.Por último, Betular destacó la participación de la concursante y le remarcó que la diferencia había sido que en esta oportunidad cocinó descontracturada y sin reglas estrictas. Aunque el pastelero se encargó de remarcar que lo disciplinada que fue Viciconte era por haber practicado deporte