El Gobierno porteño adelantó la aplicación de la tercera dosis en la Ciudad: temor por pico de contagios

Hace dos semanas el promedio de infecciones por día era 486 y que hoy ese número se ubica en 880. Consideran que llegó la tercera ola

Desde el centro de testeos de Costa Salguero, que volvió a abrirse por el aumento de casos de coronavirus, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que la Ciudad se sumará a lo decidido en el Consejo Federal de Salud de anticipar a cinco meses la colocación del refuerzo de la vacuna.

Además, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, y al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, alertó a los capitalinos por el incremento en los contagios. "Después de muchas semanas de estabilidad, los casos empiezan a subir a un ritmo acelerado", sostuvo.

Al respecto, contó que hace dos semanas el promedio de infecciones por día era 486 y que hoy ese número se ubica en 880. "En los últimos días hubo picos que duplicaron ese promedio, por arriba de 1500 casos por día, con un R [que indica a cuánta gente puede contagiar una persona infectada] que es alto, de 1,2″, detalló el mandatario.

La cantidad de casos positivos aumentó a gran ritmo durante las últimas dos semanas

Población vacunada

Además, destacó el compromiso de los porteños con la vacunación, con más de 91% de la población inoculada con al menos una dosis; 85%, con el esquema completo; y 16%, con la tercera dosis de refuerzo.

"Es muy importante aplicar la tercera dosis. Pasados unos meses de la segunda, una dosis de refuerzo ayuda a sostener la inmunidad en niveles altos, por eso en la Ciudad estamos adelantando la aplicación de la tercera dosis al quinto mes desde la segunda. Ese es el plazo para sostener la inmunidad", confirmó el jefe de Gobierno, que incitó a la población que no comenzó sus esquemas a que lo haga y que pidió que lo completen a aquellos que deben aplicaciones: "Quiero aprovechar para darles un mensaje a los que no se vacunaron o no se dieron la segunda o tercera dosis: por favor, vayan a vacunarse. Toda la evidencia marca que aumenta la inmunidad, es para cuidarse uno y al resto".

Después de pedir evitar el relajamiento con las medidas de cuidado, Rodríguez Larreta también afirmó que en la Ciudad se reforzará la estrategia de testeos, con nuevos centros disponibles para los asintomáticos y con cuatro unidades de pruebas de coronavirus móviles que volverán a estar en acción.

En la Ciudad de Buenos Aires incrementaron la cantidad de testeos y piden concurrir a los centros con turno previo

Centro de testeos

"Los centros de testeo funcionan de 8 a 20, es importante que saquen el turno. Las personas que sean contacto estrecho y no tengan síntomas pueden acercarse sin turno al séptimo día al Detectar. Los que tengan síntomas, a las UFU, pueden ir sin turno. Es importante recordar también que todos con obra social pueden testearse en el sistema privado. Hay que testearse para cortar con la cadena de contagios", precisó el alcalde porteño.

Por último, pidió reforzar los cuidados durante las celebraciones de fin de año y las vacaciones. "Prioricemos encuentros al aire libre y con tapabocas en lugares cerrados. Sigámonos cuidándonos entre todos. Muy felices Fiestas", concluyó.