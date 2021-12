Bomba en la Fórmula 1: ¿Lewis Hamilton se retira de la categoría?

Un ex CEO de la F1, de diálogo cercano con la familia del británico heptacampeón, compartió datos reveladores sobre lo que vendrá

En la víspera del festejo navideño, el ex CEO de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone produjo este viernes un cimbronazo en el automovilismo mundial al revelar que el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la máxima categoría, podría dejar de competir.

"Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande y lo entiendo", afirmó Ecclestone, de 91 años, en declaraciones a la prensa británica.

Bernie Ecclestone y Lewis Hamilton, cercanos.

Hamilton, de 37 años y con un récord de siete títulos mundiales que comparte con el alemán Michael Schumacher, tiene contrato con la escudería Mercedes por dos temporadas más (hasta fines de 2023), aunque quedó muy golpeado en lo anímico cuando perdió la definición en Abu Dabi a manos del neerlandés Max Verstappen.

"Hamilton ahora está empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla otros sueños. Creo que sólo puede perder en 2022, no tiene nada que ganar y hay que ver quién tiene el mejor coche con las nuevas regulaciones", completó Ecclestone.

En ese sentido, sobre la inolvidable definición en Abu Dabi, con el sobrepaso de Verstappen en la última vuelta, el ex CEO opinó: "El director de carrera, Michael Masi, debería haberse ahorrado algunos problemas y debería haber sacado la bandera roja inmediatamente tras el accidente. Y hubiéramos tenido un súper final a tres vueltas. Las cosas fueron muy mal".

Hamilton perdió el campeonato mundial 2021 en la última vuelta de la última carrera. La corona quedó para el holandés Max Verstappen.

La referencia es para el finlandés Valtteri Bottas, compañero de equipo de Hamilton, quien debería haber parado el auto sobre la pista para detener la carrera. "Hubiera sido muy inteligente. Muy difícil de hacerlo... y mucha gente se hubiera enfadado, pero la carrera no se hubiera retomado y el resultado final no se podría haber cambiado", indicó.

Hamilton vs. Verstappen y una carrera final histórica

Max Verstappen ganó el pasado 12 de diciembre su primer campeonato mundial de Fórmula 1 en uno de los finales más impresionantes en la historia. Llegaba igualado en puntos con Lewis Hamilton, quien intentaba superar el récord de Michael Schumacher, y lo pudo superar en la última vuelta tras estar durante toda la carrera en la segunda posición.

Verstappen partió desde la pole position, pero Hamilton tomó la delantera gracias a una excelente partida. A partir de allí, el británico aumentó la diferencia vuelta a vuelta, hasta que en la 20º Checo Pérez (compañero de equipo de Verstappen) soportó los embates de Hamilton y permitió que el neerlandés se acerque a un segundo.

De todas maneras, Hamilton siguió mostrándose intratable y le aumentó la ventaja nuevamente a cinco segundos a Verstappen, quien apostó su última carta en la vuelta 37 al cambiar los neumáticos. Al volver de los pits, se encontraba a 22 segundos de su rival, pero comenzó una remontada que lo colocó a 11 segundos.

Cuando parecía que nada era suficiente para Verstappen, un accidente generó el ingreso del safety car a solo cinco vueltas del final. Cuando se retiró el auto de seguridad, el neerlandés estaba a solo 300 milésimas de segundo a falta de solo una vuelta.

Allí fue cuando se dio uno de los momentos más electrizantes en la historia de la Fórmula 1. Verstappen consiguió superar a Hamilton en el primer sector del circuito y resistió los ataques del británico de forma heroica para conseguir su primer campeonato mundial.

El adelantamiento de Max Verstappen en la última vuelta que definió el campeonato:

Con este resultado, Hamilton no pudo conseguir su octavo título en la categoría (ya lo obtuvo en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020), lo que iba a significar superar el récord del alemán Michael Schumacher.

La carrera también significó el retiro de Kimi Raikkonen, campeón en el 2007 y corredor finlandés con más triunfos.