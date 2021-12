Vuelos cancelados y miles de varados en todo el mundo por la variante Ómicron

Cerca de seis mil vuelos fueron cancelados esta Navidad en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo a causa de la explosiva expansión de la variante Ómicron del coronavirus en el personal de las aerolíneas, por lo que miles de pasajeros se encontraban varados en los aeropuertos en plena Navidad.

Un cuarto de las cancelaciones afectaban a vuelos que tenían destino o partida desde los Estados Unidos, y las más perjudicadas por la situación eran las compañías Delta y United.

Los vuelos debieron cancelarse a último momento mientras los contagios se producían entre el personal de las compañías aéreas al mismo ritmo que la variante Ómicron, en los Estados Unidos, en Europa y en África.

A lo largo de las horas la cantidad de vuelos anulados fueron acrecentándose paulatinamente, sobre todo en las últimas horas de Nochebuena, mientras que en Navidad, empresas importantes estadounidenses como Delta y United continuaron cancelando servicios, según el sitio France 24.

Pilotos, asistentes de vuelo y otro personal se reportaron enfermos o debieron entrar en cuarentena, obligando a muchas aerolíneas a cancelar vuelos durante uno de los períodos pico de viaje del año.

United Airlines canceló 439 vuelos el viernes y sábado, el 10% de los programados, según el sitio Flightware.

"El pico de casos de ómicron en todo el país esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones y las personas que dirigen nuestras operaciones", señaló la compañía, que dijo estar buscando soluciones a los pasajeros afectados, según indicó la agencia AFP.

Por su parte, Delta canceló 280 vuelos el sábado y unos 170 el viernes, tanto por ómicron como por condiciones climáticas adversas.Se anularon igualmente más de once vuelos de Alaska Airlines, algunos de cuyos empleados señalaron haber estado "potencialmente expuestos al virus" y debieron aislarse.

En tanto, la aerolínea alemana Lufthansa comunicó el viernes que cancelaba rutas trasatlánticas durante las vacaciones navideñas a causa de "aumentos masivos" en las bajas por enfermedad en los pilotos. Mientras que líneas de China e India también se sumaron a la crisis.

Bill Gates, fundador de Microsoft, aseguró que "Estados Unidos podría ingresar en la peor fase de la pandemia". A su vez, reveló que suspendió todos sus planes de celebración de fin de año y las vacaciones.

"Debemos tomar muy en serio la variante Ómicron, hasta que sepamos algo más", dijo a través de su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo, explicó que espera una ola que dure al menos tres meses, aunque confía que la pandemia termine en el curso de 2022.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021