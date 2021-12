Reempadronamiento de usuarios de gas: todo sobre el trámite para detectar irregularidades

El ente regulador, ENARGAS, anunció un reempadronamiento masivo para los usuarios residenciales del servicio en toda la Argentina

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) anunció un reempadronamiento masivo de usuarios residenciales del servicio en todo el país. La entidad tomó esta decisión luego de detectar que al menos 2,6 millones de domicilios tienen datos incompletos o están a nombre de personas fallecidas.

Tal como sucede para el caso de la electricidad, con el trámite vigente hasta el viernes para los clientes de Edesur y Edenor, actualizar la información del titular del servicio será fundamental de cara a los aumentos de tarifas que el Gobierno planifica segmentar en 2022 por barrios o por ingreso familiar.

Quiénes tienen que hacer el reempadronamiento de usuarios de gas

El Enargas indicó que son más de 9,6 millones los hogares que cuentan con gas natural por red en el país. El reempadronamiento, en una primera instancia, apunta a que los usuarios reales del consumo sean los titulares.

"La correcta identificación permitirá que accedas a los beneficios que te pudieran corresponder", sostiene el Enargas.

En un relevamiento con las distribuidoras del sector, según la entidad, se han detectado 1,65 millón de titulares del suministro de gas (18% del total nacional) no pueden identificarse por tener datos de CUIT o DNI incorrectos. Además, se pudo notar que había 960.000 (10% de total) corresponde a personas fallecidas.

Cabe recordar que en el mes de noviembre el Enargas instó a las prestadoras a que informen de esta situación a los suministros identificados para que regularicen los datos.

En esta oportunidad, la entidad apunta a "identificar correctamente a cada titular del servicio". Eso porque pueden darse casos donde la titularidad no esté a nombre del actual usuario, es decir, en aquellos que alquilan una propiedad y no tienen a su nombre el servicio o propietarios que no han formalizado el cambio de titularidad, y que no están en el universo de usuarios titulares identificados con CUIT/DNI incorrectos y/o fallecidos".

Cómo hacer el reempadronamiento del servicio del gas

El trámite de actualización de la titularidad del suministro de gas por redes debe hacerse en la empresa distribuidora que opera en la zona del usuario.

Para facilitar el cumplimiento, el Enargas creó un acceso en su página web donde el interesado debe seleccionar la empresa que le presta el servicio según la zona del país donde resida:

Metrogas (que opera en el AMBA)

Naturgy Ban

Camuzzi Gas del Sur

Camuzzi Gas Pampeana

Distribuidora de Gas Cuyana

Distribuidora de Gas del Centro

Litoral Gas

Gasnor

Gasnea

Al hacer clic en el nombre de la prestadora, el usuario irá a la web respectiva, donde podrá ver los requisitos y la modalidad para realizar el trámite.

Si en la lista de empresas no aparece la que provee al usuario, el Enargas recomendó gestionar el trámite a través de las vías de contacto informadas en la factura del servicio.

El trámite puede hacerse de manera presencial, en las oficinas de la distribuidora, o a través de la oficina virtual, lo que requiere contar con un usuario y contraseña.

El ENARGAS permite hacer el trámite desde la web o de manera presencial

Documentos que se requieren para realizar este trámite

Documento de Identidad (DNI copia de frente y dorso de la tarjeta);

Documentación que acredite la relación con el inmueble, como ser:

Título de propiedad;

o boleto de compraventa para inmuebles ubicados en Provincia de Buenos Aires el documento debe estar timbrado (Ley 13.613).

Certificado de título de propiedad en trámite (*): expedido por Escribano público.

Contrato de locación vigente, para inmuebles ubicados en Provincia de Buenos Aires el documento debe estar timbrado (Ley 13.613).

Certificado policial de domicilio o Declaración jurada de domicilio (con vigencia de 30 días) expedida por la Dirección Provincial del Registro de las Personas.

Otro servicio a nombre de quien asumirá la titularidad del suministro (luz, agua, teléfono fijo o rentas).

DNI con domicilio actualizado.

Para aquellos inmuebles que estén ubicados en la Provincia de Buenos Aires, se deberá presentar adicionalmente el formulario R-531 V3 - Provincia de Buenos Aires (Declaración jurada), el cual se puede solicitar en la mesa de informes o en el sitio de la Dirección Provincial de Rentas.