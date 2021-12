Rating: ¿cuál fue el ganador del último martes del año 2021?

En MasterChef Celebrity, el ciclo gastronómico de Telefe, el desafío del día consistió en que cada participante debía preparar un plato libre

En la competencia de los noticieros en el horario estelar del último martes de 2011 en la televisión abierta porteña se impuso Telefe Noticias con un pico de 9,5 puntos versus los 8 puntos de Telenoche.

Los 8 escalones del millón, en eltrece, obtuvo picos de 10,6 puntos, compitiendo durante gran parte de la franja con la previa de Por el mundo, en Telefe, que registró un pico de 12,4.

La 1-5/18, la novela de Polka en eltrece, llegó a una marca máxima de 10,1 puntos, frente a MasterChef Celebrity, en Telefe, que obtuvo un pico de 15,9 puntos. Más tarde, Por el mundo, con Lizy Tagliani, llegó a los 10,2 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Es la última semana de la competencia entre los ciclos Flor de equipo, en Telefe, y Los ángeles de la mañana (LAM), en eltrece, porque este último programa no seguirá en el año nuevo 2022.

Este martes, LAM obtuvo un pico de 5,3 y Flor de equipo llegó a 4,9. La sorpresa del día fue Telenueve, el ciclo de infoentretenimiento, que lideró gran parte de la franja con pico de 5,7 puntos.

Por la tarde, 100 argentinos dicen, en eltrece, repitió un programa emitido, mientras que Pasapalabra, en Telefe, tuvo una edición con Cae, Gege Neumann, José Chatruc y Barbie Vélez. Se impuso en competencia directa Pasapalabra, con pico de 6,9, versus los 5,7 de la repetición de 100 argentinos dicen.

MasterChef Celebrity: duro reclamo de Mica Viciconte contra Damián Betular

La tensión se manifestó en el último martes del año en MasterChef Celebrity. En esta oportunidad no fue el tiempo lo que le jugó en contra a Micaela Viciconte sino la falta de consejos por parte del jurado, y frontal, como fue hasta ahora, se lo hizo saber especialmente a Damián Betular.

El desafío del día consistió en que cada participante debía preparar un plato libre y la influente decidió cocinar una pata y un muslo de pollo al curry que acompañó con una focaccia.

A diferencia de otros retos donde el jurado pasa por separado o de a dos a evaluar la evolución de cada concursante, en esta oportunidad lo hicieron los tres juntos y por regla solo podían estar tres minutos con cada famoso.

La primera mesa por la cual pasaron fue precisamente la de Viciconte, quien los llamó efusivamente para que se acercaran. Una vez allí, Betular le recordó que tenían el tiempo muy medido y Mica -casi con una mirada fulminante-le hizo entender que se sentía muy estresada. No obstante, pareció que el pastelero no tomó nota de lo que sucedía.

Donato de Santis y Germán Martitegui escucharon con atención la idea de la presentadora y a la par le dieron algunas orientaciones. Entre ellas, el primero le sugirió aplicar presión sobre las piezas de pollo mientras que estaban en el sartén para lograr una cocción más rápida y con la creatividad que caracteriza al italiano, improvisaron meter dentro de una cacerola dos botellas de agua y luego colocar todo ese peso sobre el pollo. Martitegui le alcanzó un sartén que era idóneo para el plato que Mica quería lograr.

Mientras los chefs trataban de ayudar de la manera más eficiente a la futura mamá de Luca, Betular tomó un batidor de metal y simuló que jugaba al tenis. Hasta ese momento, el pastelero no había aportado ningún tip y cuando se presentó una ventana de oportunidad, la utilizó para preguntarle a la influente acerca de su estado civil.

"No me voy a casar", respondió Micaela mientras tenía varias hornallas encendidas y paralelamente horneaba la focaccia. De inmediato, Damián destacó que intentó que se relajara un poco y añadió que solo quedaban diez segundos con el jurado, situación que hizo que Viciconte estallara y le hiciera un reclamo: "No me aportaste nada. Los tres me tenían que dar algo".

Betular se excusó argumentando que consideró no fue necesario en esa oportunidad porque sus compañeros "habían dejado todo hecho un lío", por eso manifestó: "Mirá cómo Donato y Germán te dejaron la mesa, un desorden".

Señaló la cantidad de ollas y sartenes que había en la estación. No conforme con lo anterior, comenzó en voz alta la cuenta regresiva de los segundos para generar más ansiedad y los jurados se marcharon.

Durante la devolución, Betular reconoció lo bien que le quedaron a la influente sus dos preparaciones y la felicitó pese a que sabía que ella estaba enojada. Mica aprovechó la oportunidad para cerrar su participación de la noche con una chicana cargada de un reclamo: "Vos sos es el que menos ayuda".