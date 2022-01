Es de San Vicente, ganó una beca para estudiar en Beijing y hoy es columnista estrella de la TV pública china

Brian González se fue a los 18 años de Argentina. Hoy tiene más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales y llegó a ser traductor de Messi

Brian estudió Chino Mandarín desde los 14 a los 18 años en Argentina y obtuvo una beca para estudiar filología china en Beijing, ciudad de la que se enamoró y en la cual decidió quedarse a vivir en 2009. "Empecé a estudiar el idioma a los 14 años, a los cinco meses participé del concurso y me gané la beca. Solo tenía 15 años y tenía que tener 18 para hacerla efectiva. Fueron tres años de preparación estudiando el idioma y preparando los papeles necesarios", narra a iProfesional.

Al llegar, estudiar fue su prioridad. "Al tener una beca, no me tenía que preocupar por muchas cosas como dónde vivir o la matrícula", cuenta. "Luego, extendiendo el tiempo de la beca fueron cuatro años de licenciatura y tres años de maestría. El hecho de vivir en la universidad hacía todo más fácil, ya que las universidades en China son como en Estados Unidos, son campus en donde tienen todo".

Es Licenciado en Filología China con un Master Degree en Comercio Exterior y Economía, ambos títulos por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing.

Oriundo de San Vicente, hoy es una personalidad en China. Ha ganado popularidad en el país asiático participando en importantes programas de televisión y acumulando más de 2 millones de seguidores en redes sociales como Instagram, Weibo y Bilibili.

Actualmente es columnista en el talk show "Informal Talks" de Hubei TV (la TV pública china, ubicada en Wuhan), en donde habla de actualidad y cultura. "En el canal Hubei TV, con base en Wuhan, estaban preparando un programa con columnistas extranjeros y llegaron a mi universidad para buscar participantes. Me entrevistaron porque me habían recomendado ya que mi chino era bueno, fui al casting grupal y quedé seleccionado. De eso ya pasaron seis años", recuerda Brian sobre ese momento.

El joven también llegó a colaborar con empresas de habla hispana de todo el mundo, con la embajada argentina e incluso condujo un evento deportivo donde Lionel Messi fue la gran estrella.

En cuanto a cómo es trabajar en el exterior, el periodista considera que "hay cierto romanticismo. Se cree que uno trabaja lo mismo o menos y gana más plata. No es necesariamente así. Para mí es lo mismo, hay veces que yo trabajo 24 horas de corrido. Semanas o meses que dormís 3-4 horas por día. Trabajar siempre es cansador donde sea que estés. El tema emprender quizás es distinto, acá no tenés que lidiar con tantos papeles, sindicatos, paros. De todas maneras, los papeleríos de visas y residencia sí son muy complejos", aclara.

"Los chinos son muy trabajadores y obedientes", describe Brian. "Quizás es lo más distinto de los argentinos, la obediencia. Por eso pueden pasar horas trabajando, a veces hasta en vano, sin ofenderse y eso me pone loco. Respecto a los beneficios, creo que acá hay bastantes oportunidades para los extranjeros y en el ámbito laboral somos en general bien tratados".

Tiempo de balances

"Mi primer objetivo lo cumplí sin dudas: hablar bien chino", expresa Brian. "Y haber sido el intérprete de Messi cuando vino fue lo que lo afirmó. Luego está la parte de desarrollo personal, trabajar en la tele me ha dado reconocimiento dentro de China y afortunadamente ahora se está empezando a conocer mi trabajo en Argentina. Fuera de eso lo que hago con mi empresa de comercio exterior está cada vez más encaminado y le tengo mucha fe a todo lo que puedo llegar a hacer en el futuro cercano", sostiene.

Sin embargo, "emigrar es empezar de cero. En chino se dice que es ‘tu primera vez’, pero en todo sentido. Por ejemplo, no es lo mismo buscar un departamento en Capital que en Beijing con un idioma, leyes y reglas distintos. Yo creo que sacrifiqué estar lejos de los afectos, mi familia, no poder ver los últimos años de mi abuela, pero gané confianza en mí mismo, experiencias inolvidables e hice cosas que nunca me imaginé podría hacer. Un pibe de San Vicente intérprete de Messi, traductor de De Vido y conductor de eventos de Macri cuando vinieron a China. Es un poco increíble", dice.

Y sigue: "Empiezo a extrañar cuando sé que voy a volver de vacaciones. Me empiezo a desesperar y quiero ver a mi familia, amistades, salir en el pueblo o en Capital. Lo único que extraño cuando llueve es comerme unas tortas fritas. Pero lo que no extraño es la incertidumbre, vivir en un país que no sabes que va a pasar al día siguiente, la inseguridad y la inestabilidad económica".

Por el momento Brian dice que no volvería. "Tendría que haber un cambio muy rotundo, volverse un país normal, como la mayoría de los países del mundo", expresa. "Yo siempre digo que Argentina está tan acostumbrada a vivir en la anormalidad que la gente no se da cuenta lo mal que vive: cortes de luz, piquetes constantes, que te maten por un celular.... eso no es normal. Tendría que ver oportunidades de crecimiento y, sobre todo, más seguridad en la calle para que me decida volver. Aunque así y todo no creo que sea definitivo. Me gustaría vivir yendo y viniendo, me parece que sería lo mejor. Esperemos que cuando termine la pandemia pueda ser así", concluye